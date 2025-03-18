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Bublik1
Инсайдеры озвучили цены на ноутбуки Razer – за лэптоп с GeForce RTX 5060 и 16 Гб ОЗУ просят $2000
Похоже, ноутбуки с видеокартами нового поколения будут чрезвычайно дорогими

С момента появления первых ноутбуков с дискретными видеокартами не утихают споры о том, следует ли считать подобные устройства игровыми. Проблема в том, что запросы у геймеров сильно разнятся, как отличаются и требования к играм. Например, для запуска популярных шутеров достаточно интегрированной графики AMD последних поколений, тогда как актуальные блокбастеры требуют наличия графического чипа уровня GeForce RTX 3050. Требования к новинкам становятся всё более высокими, что вынуждает геймеров внимательные изучать предложения. Рынок персональных компьютеров испытывает сильное давление и в целом падает, тогда как сегмент ноутбуков остаётся стабильным и даже растёт. Всё это доказывает, что потребителям нравятся компактные устройства, предлагающие достаточно для запуска тех или иных игр. 

Нужно признать, что готовая сборка ПК всегда дешевле и быстрее игрового ноутбука, ну а простота и компактность имеют свою цену. Например, сегодня ноутбук, включающий видеокарту уровня GeForce RTX 4060, обходится от 800 долларов и дороже. Несколько наиболее известных компаний просят за свою продукцию от 1200 долларов, но даже такая сумма кажется многим геймерам не сильно большой. Похоже, скоро любителям видеоигр придётся несладко, о чём сегодня пишут инсайдеры. По данным Videocardz, крупные производителю накапливают запасы ноутбуков, а некоторые хотят порадовать геймеров заоблачными ценами. Например, Razer намерена выпустить устройство в серии Blade 16 с видеокартой GeForce RTX 5060. Вот только сюрприз окажется омрачён высокой ценой, ведь за лэптоп попросят от 2000 долларов. Внутри скрывается процессор Ryzen AI 9 365, обладающий внушительной производительностью. Сама видеокарта пока не анонсирована, но у Razer будут модели с более мощными графическими чипами. Например, за базовую модель с GeForce RTX 5070 придётся выложить 2400 долларов. 

Желающим купить ноутбук с GeForce RTX 5070 Ti нужно выложить не меньше 2600 долларов, тогда как лэптоп с GeForce RTX 5080 обойдётся не дешевле 3000 долларов. Ну и поразить воображение геймеров планируется с помощью ноутбука, включающего GeForce RTX 5090. Здесь цена стартует с 3800 долларов в зависимости от ёмкости накопителя и других составляющих. Старшие модели будут построены на базе процессора Ryzen AI 9 HX 370, но в данном случае важен тот факт, что в текущем поколении у Razer вообще нет относительно недорогих лэптопов. Инсайдеры указывают, что во многим проблема связана с политикой NVIDIA. Не так давно американская компания опубликовала рекомендованные цены на ноутбуки, содержащие один из графических чипов актуального поколения. Самым бюджетным остаётся GeForce RTX 5060. Сколько будут просить за устройство с такой видеокартой, пока сказать сложно, но за более мощные ноутбуки с GeForce RTX 5070 придётся выложить от 1300 долларов. Как видно из таблицы, в обоих случаях видеокарты получили всего 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Таким образом даже с GeForce RTX 5070 запускать игры в разрешении 2К станет проблематично, хотя стоимость ноутбуков и намекает на доступ к более высоким разрешениям.

Более мощный игровой ноутбук с GeForce RTX 5070 Ti стартует с 1600 долларов, ну а здесь можно встретить 12 Гб видеопамяти и 192-битную шину. 16 Гб доступны с GeForce RTX 5080, но стоить лэптоп с такой видеокартой будет от 2200 долларов. С флагманским графическим чипом ноутбуки окажутся ещё дороже, но в данном случае мы видим, что решающее слово остаётся за конечным производителем. Никаких рамок перед партнёрами NVIDIA не ставит, из-за чего та же Razer намерена просить за свою продукцию в 2 раза больше, чем скромно рекомендует Дженсен Хуанг. Ну а если продолжить изучать утечки с сайта Razer, то можно сделать ещё некоторые выводы. Обратите внимание, ноутбук за 2000 долларов, в котором установлена GeForce RTX 5060, получит всего 16 Гб оперативной памяти и накопитель объёмом 1 Тб. 32 Гб ОЗУ доступны начиная с GeForce RTX 5070, тогда как объёмный SSD на 2 Тб станет прерогативой высокопроизводительных лэптопов с GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090. За 3800 долларов Razer предлагает твердотельный накопитель на 4 Тб и 64 Гб оперативной памяти. Изучать цены на мировом рынке мы не будем, но для примера посмотрим несколько скриншотов на ЯндексМаркете. 

Как видите, за игровой ноутбук с GeForce RTX 4060 просят от 100 тысяч рублей. Это немногим больше 1000 долларов, но важно понимать, что речь идёт о находящимся под санкциями российском сегменте. Более мощное устройство с GeForce RTX 4070 доступно от 130 тысяч, но и здесь в наличии 16 Гб ОЗУ. Что до флагманских решений с GeForce RTX 4090, то приобрести такой ноутбук можно за 340 тысяч рублей. Дороже, чем просят в США, но если сравнивать с ценами на новую серию, то даже дорогие российские предложения кажутся демократичными. Инсайдеры уверяют, что NVIDIA пытается насытить запросы партнёров, но дефицита не избежать. Настольная графика серии GeForce RTX 50 столкнулась с острой нехваткой, а нечто подобное ждёт и мобильный сегмент. Стоимость ноутбуков с видеокартами прошлого поколения пока не подскочила, ну а многие эксперты предлагают не ждать слишком долго. Графические чипы серии GeForce RTX 50 предлагают незначительный прирост быстродействия, ну а моделей с GeForce RTX 40 в рознице будет становиться всё меньше. Что купить, должен решать каждый геймер сам, ну а инсайдеры не исключают, что близкие к рекомендованным цена на ноутбуки с GeForce RTX 50 мы увидим только в 2026 году. Если повезёт, ведь никто не знает, что в следующем году придумает дядюшка Хуанг. 

#видеокарты #ноутбуки #razer
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