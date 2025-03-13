Вчера мир технологий был ошеломлён новостью о назначении Лип-Бу Тана на пост генерального директора Intel. Сообщение вызвало бурную реакцию со стороны экспертов и рядовых пользователей, многие из которых давно ждали перемен. Сегодня стало известно, что акции компании подорожали на 12%. Это событие стало знаковым для индустрии, поскольку Intel находится на переломном этапе. Буквально на днях сообщалось, что литейный бизнес может быть выкуплен и разделён между несколькими конкурентами. Действующее руководство отчаянно пыталось вернуть утраченные позиции, но так и не смогло справиться с поставленными задачами.

реклама





Напомним, последние несколько лет стали для Intel настоящим испытанием. Несмотря на амбициозные заявления предыдущего генерального директора Патрика Гелсингера, компания уступила лидерство в производстве чипов тайваньской TSMC, а её акции в 2024 году подешевели на 60%. Кризис усугубился тем, что Intel не смогла ответить на вызовы со стороны NVIDIA, которая заняла доминирующее положение в сфере искусственного интеллекта. Не вышло вернуть доверие рядовых пользователей, в результате чего сегодня львиная доля на рынке настольных процессоров отошла AMD. Гелсингер пытался вывести Intel на новый уровень, сделав ставку на литейный бизнес и технологический процесс 18A, который должен был вернуть компании статус ведущего производителя микросхем. Вот только реализация таких планов столкнулась с трудностями, а падение цен на акции и приостановка выплаты дивидендов лишь подорвали доверие инвесторов. В конце 2024 года Гелсингер покинул пост, оставив компанию в состоянии неопределённости.

2025 год начался для Intel относительно благоприятно. Так, акции компании начали дорожать, а в середине февраля достигли пикового роста в 35.5%. Такой подъём был вызван заявлениями вице-президента США о стратегической важности производства передовых чипов в Америке. В целом положение американской компании остаётся неопределённым, ну а ключевые ставки делаются на нового руководителя. На самом деле всё не так очевидно, как может показаться рядовому читателю технических новостей. Действительно, Лип-Бу Тан плохо известен широкой публике, но причина кроется только в том, что новый глава Intel всегда предпочитал держаться в тени более влиятельных персон, не привлекая лишнее внимание к своей работы. А между тем речь идёт и весьма влиятельной фигуре в мире высоких технологий. Выпускник Массачусетского технологического института, он имеет не только техническое, но и финансовое образование, что делает его универсальным руководителем. Тан начал свою карьеру в инвестиционном секторе, основав венчурную компанию Walden International в 1987 году. Эта фирма специализировалась на поддержке стартапов в сфере полупроводников, сделав ставку на перспективные, но крайне рискованные технологии.

В 2004 году Тан вошёл в совет директоров Cadence Design Systems. На тот момент это был ведущей поставщик программного обеспечения для проектирования микросхем. Вскоре Тан возглавил компанию и вывел её на новый уровень. За время его руководства акции Cadence выросли на 3200%, а среди клиентов компании оказались такие технологические гиганты, как Apple и Broadcom. Cadence стала центральным игроком в экосистеме полупроводников, предоставляя инструменты для проектирования передовых чипов. Тан также известен как эффективный инвестор. Он одним из первых увидел потенциал стартапов, работающих в сфере чипов, вложив средства в Annapurna Labs. Позднее эту компанию за 370 миллионов долларов купила Amazon. Тан также отметился крупными инвестициями в Nuvia, ну а этот «единорог» был приобретён Qualcomm за внушительные 1.4 миллиарда долларов. Обе эти компании действительно важны для индустрии, поскольку в какой-то момент позволили Amazon и Qualcomm конкурировать с Intel на рынке процессоров.

реклама





В прессе пишут, что сам Тан обладает внушительным состоянием, а значит его финансовая сторона вопроса его не волнует. Предполагается, что он сосредоточится на профессиональном росте, что пойдёт на пользу тонущей американской компании. Не так давно Тан инвестировал в Celestial AI, ну а это стартап, занимающийся фотонными технологиями для искусственного интеллекта. Этот проект поддерживается AMD, которая является одним из главных конкурентов Intel. Таким образом Тан продолжает активно участвовать в технологической гонке и может принести в Intel свежие идеи и новые связи. По крайней мере, так полагает совет директоров, назначивший его на высокий пост. В то же время приход Тана может изменить текущую стратегию развития Intel. Его опыт работы в финансовой сфере может сыграть решающую роль, если компания решит разделить бизнес на две отдельные структуры: производство и разработка чипов. Такой подход позволил бы Intel сосредоточиться на инновациях и разработке передовых решений, одновременно укрепляя свои позиции на рынке литейного производства. В своей первой речи в качестве генерального директора Intel Тан подчеркнул, что видит значительные возможности для перестройки бизнеса таким образом, чтобы лучше обслуживать клиентов и создавать ценность для акционеров. Его главная задача заключается в том, чтобы вернуть Intel в лидеры индустрии, модернизировать производство и усилить позиции компании в гонке за господство в области искусственного интеллекта.

Нет никаких сомнений, что за работой Тана будут пристально следить не только инвесторы, но и правительство США. Трамп неоднократно заявлял о необходимости укрепления национального производства чипов и рассматривает Intel как ключевого игрока в этой стратегии. Вполне возможно, что компания получит значительную государственную поддержку для реализации своих планов. Сложно сказать, имеет ли новый глава Intel какую-то стратегию. Конкуренция с NVIDIA, TSMC и AMD будет усиливаться, а вернуть доверие рынка непросто. Будет ли новый генеральный директор способен совершить переворот и вернуть Intel её прежнюю славу? Ответ на этот вопрос зависит от его решений в ближайшие месяцы. Пока же известно, что Тан намерен серьёзно сократить количество менеджеров. Ранее он уже работал в Intel на руководящих должностях и даже входил в состав совета директоров. Тогда он отмечал, что у конкурентов количество менеджеров в отдельных отраслях в пять раз меньше. Тан считает штат Intel слишком раздутым, предпочитая более агрессивные методы управления, чем его предшественники, из-за чего и покинул свой пост, не найдя общего языка с Гелсингером. Эксперты полагают, что совсем скоро на улице окажутся десятки тысяч специалистов, трудившихся в Intel долгие годы. Не очень эффективно, но вопрос оценки их достижений теперь находится в руках самого Тана. На самом деле это не всё, что можно сказать о новом главе синих, но в рамках данного материала эта информация будет явно излишней.