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Bublik1
TSMC предлагает NVIDIA и AMD взять под контроль производство Intel в рамках совместного предприятия
Фактически речь идёт о поглощении части бизнеса американской компании

В последние два года Intel балансирует на грани выживания. Крупнейший разработчик и производитель высокопроизводительных чипов на планете умудрился отстать от конкурентов на несколько поколений, растеряв клиентов и лишившись значительной части доходов. Нет ни одного направления, где бизнес американской компании бы процветал. Несколько дней назад представители AMD заявили, что в настоящее время контролируют 70% всего сегмента настольных процессоров. Речь идёт исключительно о новых поставках. Ещё хуже себя чувствует графическое подразделение Intel. По непонятной причине вполне успешная и конкурентная видеокарта нового поколения выпущена в крайне ограниченном объёме, а в итоге встретить её в свободном доступе невозможно. Чуть лучше идут дела в серверном сегменте, но только потому, что многие клиенты имеют долговременные контракты с Intel. Немалая часть тех, кто не обременён различными обязанностями, благополучно переходит на AMD. Пожалуй, хорошо держится только сегмент мобильных процессоров, где Intel традиционно лидирует. 

Инсайдеры пишут, что у клиентов просто нет выбора, а переход на процессоры конкурента обойдётся дорого и пока не оправдан с точки зрения финансовой выгоды. Всё это оказывает давление на позиции Intel в технологическом сегменте, а некоторые конкуренты активно рассматривают поглощение компании по частям или целиком. При этом главная проблема, стоящая на повестке дня, заключается в неспособности руководства Intel перевести производственные мощности на актуальные технологические нормы. Уже несколько лет представители синих уверяют о полной готовности продвинутых техпроцессов, но не выпустили ни одного коммерческого чипа на легендарном 18A. Судя по утечкам, в 2025 году Intel не готовит к выходу новую серию настольных процессоров, ну а в итоге освоение технологических норм снова откладывается. О необходимости спасения компании говорят многие эксперты, но сегодня в прессе появился любопытный материал, авторы которого пишут о необычной инициативе TSMC. Оказывается, крупнейший производитель чипов предлагает NVIDIA, AMD и Broadcom участие в совместном предприятии, в задачи которого будет входить возрождение Intel. 

Подробности предложения держатся в секрете, а в прессу попали только некоторые детали. Идея TSMC заключается в переходе контроля над производственными мощностями Intel в руки консорциума. Таким образом ни одна компания не получит над технологиями конкурента полного контроля, но сможет извлечь выгоды в рамках совместного использования продвинутых 2-нм норм. Согласно плану, TSMC возьмёт на себя управление литейным подразделением Intel, специализирующимся на выпуске чипов под заказ, но при этом не получит контрольный пакет. Доля тайваньского производителя не превысит 50%. Остальные части будут распределены между партнёрами в зависимости от размера инвестиций и других факторов. Утверждается также, что предложение поступило в адрес Qualcomm, но точных данных на этот счёт нет. Похоже, обсуждение этой сделки только начинается, а инициатива стала возможна после вступления в должность президента Трампа. Глава Белого дома неоднократно говорил о важности поддержки американского полупроводникового сектора. Вот только в отличие от прошлых администраций, Трамп считает, что львиную долю затрат на себя должны взять частные инвесторы, а не государство. Власти рассматривают участие TSMC как ключевой шаг в спасении Intel, поскольку положение американской компании продолжает ухудшаться. 

Подробности плана впервые всплыли в публичном пространстве, но детали, касающиеся финансовой его стороны, остаются за кадром. Очевидно, что финальное соглашение потребует одобрения со стороны американского правительства, ну а Трамп не станет передавать полный контроль над Intel в руки иностранной компании. В прессе пишут, что TSMC может помочь тонущему гиганту наладить выпуск чипов на уже закупленном оборудовании, ускорив переход на указанный выше 2-нм технологический процесс 18А. Для участвующих в консорциуме компаний такая сделка также окажется выгодной, поскольку предоставит производственные мощности на американской земле по выгодным ценам и с нулевыми пошлинами на конечные продукты. Напомним, ситуация вокруг Intel обострилась после того, как в 2024 году компания зафиксировала чистый убыток в размере 18.8 миллиарда долларов. Основные фонды литейного подразделения Intel оцениваются в 108 миллиарда долларов, что делает эту компанию крайне привлекательной для конкурентов. На фоне этих проблем Трамп активно продвигает инициативу по возрождению компании, стремясь укрепить позиции США в сфере передового производства чипов. В начале марта TSMC объявила о планах инвестировать 100 миллиардов долларов в развитие своих мощностей в США, включая строительство пяти новых заводов в ближайшие годы. Переговоры о совместном предприятии продолжаются, а TSMC хочет привлечь в проект сразу нескольких крупных разработчиков микросхем из Америки. Таким образом удастся договориться с Белым домом, найдя тем самым выход из сложной ситуации. 

Хотя многие компании выразили интерес к покупке части активов Intel, источники сообщают, что американская компания отказалась обсуждать продажу своего подразделения по разработке чипов отдельно от литейного бизнеса. Более того, Qualcomm уже выходила из переговоров о покупке части или всей компании. Совет директоров Intel в целом поддерживает сделку, но среди топ-менеджеров наблюдается сильное сопротивление. Разногласия связаны не только с вопросом контроля, но и с технологическими сложностями. Intel и TSMC работают с разными производственными процессами, химическими составами и оборудованием, что делает интеграцию крайне непростой задачей. Не менее важна конкуренция, ведь компании уже давно сражаются за потребителей. По данным Reuters, NVIDIA и Broadcom уже тестируют производственные возможности Intel, используя технологию 18A, которая рассматривается как альтернатива 2-нм техпроцессу TSMC. AMD также изучает возможность использования 18A для своих нужд. Похоже, именно этот технологический аспект стал камнем преткновения в переговорах Intel и TSMC. В феврале представители Intel заявили, что их технология 18A превосходит 2-нм процесс TSMC, что вызвало оживлённые дискуссию среди экспертов. В настоящее время неясно, каким будет итог переговорного процессора. Но всем очевидно, что на кону стоит не только судьба Intel, но и будущее американской индустрии микросхем. Будет ли это совместное предприятие успешным, или же сделка столкнётся с новыми препятствиями, сказать сложно, ну а итоги переговоров определят баланс сил в глобальной полупроводниковой отрасли на ближайшие десятилетия.

#amd #intel #nvidia #технологии #tsmc
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