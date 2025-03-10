Инсайдеры полагают, что дефицит видеокарт нового поколения перестанет докучать геймерам только к лету 2025 года

Нет никаких сомнений, что к лету дефицит видеокарт нового поколения сойдёт на нет. Уже сегодня мы видим, что появление настольной графики AMD привело к положительным изменениям на рынке, ну а подобные события несомненно вынудят NVIDIA нарастить производственные линии. Эксперты отмечают, что сделать это не так просто, поскольку потребуются месяцы, прежде чем новые графический чипы из кремниевых пластин превратятся в готовую продукцию. И всё же, если мыслить более масштабно, то возникает справедливый вопрос: какую видеокарту купить. Ясно, что дорогостоящие решения по типу GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 и даже GeForce RTX 5070 по карману немногим геймерам. Не подходят для массового потребителя Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ, а значит самое время обратить внимание сегмент до 400 долларов.

Согласно инсайдерским утечкам, в апреле нас ждёт целая россыпь видеокарт, а значит конкуренция обострится. Не факт, что AMD сможет выпустить достаточное количество продукции, но подобные сомнения относятся и к NVIDIA, поэтому фактор количества в данном случае мы обойдём стороной. Сосредоточимся на предварительных характеристиках, позиционировании и цене, о чём и поговорим в данном материале. Начнём с зелёного лагеря. Инсайдеры пишут, что дядюшка Хуанг готовит сразу три видеокарты, которые поборются за кошельки потенциальных покупателей. Наиболее мощной станет GeForce RTX 5060 Ti. Ожидается, что геймеры смогут выбрать версию с 16 Гб видеопамяти, а также более дешёвую, имеющую всего 8 Гб GDDR7. Благодаря использованию нового типа памяти со скоростью 28 Гбит/с, пропускная способность видеокарты достигнет 448 Гб/с, что станет настоящим рекордом серии. Всё те же инсайдеры полагают, что версия с 16 Гб будет стоить не меньше 450 долларов, тогда как за базовую GeForce RTX 5060 Ti попросят 400 долларов.

Насколько такая видеокарта окажется быстрее GeForce RTX 4060 Ti, судить пока рано. Если вспомнить уже вышедшие в этом году релизы, то в лучшем случае следует ожидать 20% прибавку, но это оптимистичный сценарий, рассчитывать на который не приходится. Например, GeForce RTX 5070 всего на 5% быстрее GeForce RTX 4070 SUPER, ну а ключевые отличия между видеокартами кроются в поддержке умных алгоритмов, открывающих перед геймерами новые возможности. Наиболее массовой станет GeForce RTX 5060. Даже если такая видеокарта прибавит по сравнению с GeForce RTX 4060 всего 10%, её всё равно будут покупать, поскольку выбора у геймеров всё равно нет. Предварительные данные указывают на то, что здесь также будет использоваться самая быстрая видеопамять на рынке, хотя некоторые инсайдеры и пишут, что вместо более дорогой GDDR7 могут установить GDDR6. Дженсен Хуанг экономит каждый цент, ну а такой подход позволит увеличить маржу для производителя. Ранее предполагалось, что GeForce RTX 5060 станет самой бюджетной видеокартой в серии, но несколько дней назад в прессу просочилась информация о GeForce RTX 5050.

Предполагается, что самое бюджетное решение в серии будет стоить порядка 250 долларов и сможет конкурировать с Battlemage Arc B580. У Intel получилась очень неплохая видеокарта, а проблема только в скромном количестве подобных решений на рынке. NVIDIA хочет исключить любую потенциальную возможность конкуренции, ну а GeForce RTX 5050 понравится тем, кто не готов инвестировать в видеокарту слишком много денег. Здесь ждать появления GDDR7 точно не приходится, но в данном случае важна цена, а не скорость и другие характеристики. В целом линейка NVIDIA кажется зрелой и завершённой, но точных сроков появления GeForce RTX 5050 никто не знает. Старшие видеокарты должны появиться в апреле, а на пятки уже наступает AMD. Инсайдеры подтверждают скорый релиз Radeon RX 9060 ХТ, но ничего не пишут о Radeon RX 9600. Не исключено, что со временем у нас появится больше данных на эту тему, а пока есть только несколько утечек. Отмечается, что геймерам станут доступны две версии: с 8 Гб и 16 Гб видеопамяти. Увы, агрессивная политика NVIDIA не позволяет AMD получить доступ к видеопамяти нового поколения. Вся актуальная линейка получит GDDR6, скорость работы который равна 20 Гбит/с.

Скорее всего, AMD также выпустит Radeon RX 9060, ну а это обострит конкуренцию на рынке настольной графики. Как уже отмечалось выше, дефицит видеокарт перестанет беспокоить геймеров к началу лета, а значит пока воспринимайте озвученную выше информацию исключительно теоретически. Сегодня за Radeon RX 9070 ХТ просят больше 100 000 рублей, тогда как GeForce RTX 5070 и вовсе не доступна на российском рынке. Видеокарт мало даже в Европе и США, ну а магазины стараются заработать на ажиотаже. Эксперты рекомендуют подождать, ну а мы уверены, что 2025 год станет крайне интересным в плане противостояния между производителями настольной графики. Последнего слова не сказала Intel. Даже если эта американская компания ограничится массовым выпуском Battlemage Arc B580, то сможет серьёзно подорвать позиции NVIDIA в сегменте до 350 долларов. К сожалению, пока неясно, какие планы вынашивают конкуренты дядюшки Хуанга, ведь до этого Intel и AMD не могли продемонстрировать значительных успехов. Добавим, что фактор потребления в данном сегменте не играет заметной роли. Все указанные выше видеокарты будут прекрасно себя чувствовать с блоками питания мощностью 500 Вт, ну а это ещё одна хорошая новость.