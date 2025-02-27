Именно такие выводы можно сделать на основе изучения последних заявлений инсайдеров

Продажи GeForce RTX 5070 стартуют 5 марта, а сегодня инсайдеры активно пишут о неразберихе, творящейся на рынке. Согласно утечкам, крупные ритейлеры до сих пор не начали получать партии видеокарт, а сроки поставок постоянно переносятся. Предполагается, что новинки прибудут в розницу 2-3 марта, но точных сведений никто предоставить не может. Инсайдеры пишут, что запросы ритейлеров игнорируются, а в итоге пока неясно, насколько маленькой станет первая партия из GeForce RTX 5070. Можно сделать вывод, что видеокарта повторит судьбу GeForce RTX 5070 Ti, которая продолжает оставаться в дефиците, либо торгуется по сильно завышенной стоимости. Если обратить внимание на ранее озвученные мнения экспертов, то ждать улучшений в ближайшее время не приходится. Судя по всему, относительно стабильные поставки настольной графики NVIDIA нового поколения начнутся ближе к середине весны, ну а пока остаётся только изучить виртуальные обзоры и ждать чуда.

По мнению всё тех же инсайдеров, надежды на успех со стороны AMD призрачны. Анонс Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 состоится 28 февраля, но обнадёживающих данных по этому поводу крайне мало. Мы уже видели тесты, в которых Radeon RX 9070 XT работает на уровне GeForce RTX 5070 Ti. Это неплохо, но слухи указывают, что просить за новинку AMD намерена не меньше 740 долларов. Это намного больше ожиданий геймеров, ну а эксперты считают, что Лиза Су не потянет конкуренцию в таком высоком ценовом диапазоне. В итоге приятных сюрпризов от красных никто не ждёт, а рядовые геймеры и вовсе смотрят на всё это с недоумением. Причина в том, что большая часть любителей видеоигр крайне редко позволяет себе решения дороже 400 долларов. Для многих такая сумма остаётся моральным пределом, а значит все эти GeForce RTX 5070 и Radeon RX 9070 вряд ли способны претендовать на массовость. И вот здесь и начинаются интересные новости, ведь инсайдеры ожидают релиз менее дорогих решений NVIDIA в ближайшие месяцы.

Первой в продажу поступит GeForce RTX 5060 Ti. Известно, что решено сделать две версии такой видеокарты. Имеющая 16 Гб видеопамяти появится на несколько недель раньше и получит ценник в 500 долларов. За счёт использования видеопамяти стандарта GDDR7 пропускная способность видеокарты составит 448 Гб/с, а это на 55% выше, чем предлагает GeForce RTX 4060 Ti. Используется 128-битная шина, а релиз такой видеокарты возможен к концу марта. GeForce RTX 5060 Ti с 8 Гб памяти заглянет на огонёк во второй половине апреля, тогда как судьба GeForce RTX 5060 остаётся под большим вопросом. Инсайдеры пишут, что она также может поступить в продажу в апреле, либо перенесена на май. Точных данных нет, поскольку многое зависит от загруженности производственных линий и способности партнёров выпускать большое количество видеокарт в кратчайшие сроки. Предполагается, что GeForce RTX 5060 Ti с 8 Гб получит ценник в 400 долларов, тогда как GeForce RTX 5060 будет предлагаться от 300 долларов. Возможны незначительные корректировки, но в целом мы видим, что в текущем поколении NVIDIA не готовит геймерам никаких ценовых сюрпризов.

Только GeForce RTX 5090 подорожала до 2000 долларов, но в данном случае, даже если бы за флагман просили 4000 долларов, покупатели всё равно бы нашлись. Согласно некоторым утечкам, задержка поставок связана с несколькими факторами. Главная причина кроется в желании NVIDIA увеличить маржу, а в результате большая часть производственных линий отдана на откуп графических ускорителей для обучения ИИ. Определённое влияние оказало недавнее землетрясение на Тайване. Но инсайдеры пишут о некоторых проблемах с производительностью графических чипов GeForce RTX 5060. Якобы, устранение ошибки займёт время. Утверждается, что NVIDIA уже изучила первые предсерийные модели и приняла решение перенести выпуск на более поздние сроки. Инсайдеры обращают внимание на то, что мы до сих пор не видели даже намёков на тесты народных видеокарт до 400 долларов. Это может значить только одно: даже близкие к NVIDIA источники пока не получили на руки подобную продукцию. Характеристики появлялись в утечках, но речь шла об инженерных экземплярах, имеющих значительные отличия от серийных моделей.

Если подводить итоги неутешительных инсайдов, то можно сделать ввод, что GeForce RTX 5060 станет доступна ближе к лету. Именно такие сроки кажутся наиболее реалистичными. Пока же особого выбора у геймеров нет, а значит GeForce RTX 4060 останется самой популярной видеокартой. Мнения экспертов на тему оправданности длительного ожидания расходятся. Многие уверены, что GeForce RTX 5060 не принесёт ничего нового, тогда как другие указывают на потенциал DLSS 4.0. До релиза народных видеокарт серии GeForce RTX 5060 далеко, ну а в итоге каждый геймер должен делать выбор самостоятельно, поскольку однозначных советов пока нет.