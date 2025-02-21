Инсайдеры полагают, что с текущих 60 долларов цены вырастут до 70 или даже 80 долларов

По мнению инсайдеров, PlayStation 6 выйдет в конце 2027 года. Предполагается, что приставка станет самой дорогой за всю историю существования, а первая попытка «прощупать» геймеров состоялась в рамках релиза PlayStation 5 Pro. Купить консоль дешевле 700 долларов в США нельзя, тогда как европейские любители видеоигр вынуждены платить от 800 евро. Потребители в России сталкиваются с завышенными ценами, поскольку встретить новинку на отечественных прилавках дешевле 100 тысяч не получится. Ну а учитывая тот факт, что легально скачивать игры из цифрового магазина российские геймеры не могут, то приходится приобретать внешний привод для чтения дисков. Ещё никогда увлечение видеоиграми не было таким дорогим, ну а мы сталкиваемся с общемировой тенденцией.

Но дело даже не в стоимости консоли, ведь на этом растраты не заканчиваются. Простой пример, вы купили компьютер, который обойдётся вам в 160-200 тысяч рублей. Благодаря этому открываются широкие возможности по запуску требовательных новинок, но за счёт высокой конкуренции покупка ПК кажется выгоднее. Крупные игровые магазины часто устраивают распродажи, не говоря уже о наличии десятков популярных условно-бесплатных проектов. А ведь ещё и существуют торренты, где всё это лежит совершенно бесплатно. В рамках актуального поколения консолей стоимость видеоигр достигла 60 долларов. За эти деньги вы получаете цифровую копию, которую при желании разработчик может отнять в любой момент. История с антироссийскими санкциями стала важным прецедентом, а всё это вынуждает геймеров смотреть в сторону физических носителей информации. Всё самое интересное доступно тем, кто приобретает так называемую версию Gold Edition. Здесь можно получить дополнительный контент, уникальные костюмы и многое другое. Стоит это 80 долларов и дороже, ну а разработчики ещё и пишут о финансовых проблемах.

Например, некоторые студии, выпускающие эксклюзивы для PlayStation, уверяют, что разработка блокбастера не окупается. Якобы, инвестиции слишком высокие, а в случае провала студию может ждать разорение. Некоторые инсайдеры пишут, что с выходом PlayStation 6 цены на видеоигры достигнут очередной высоты. Скорее всего, начальная стоимость будет стартовать с 70 долларов, но не исключено, что цены повысится сразу же на 20 долларов. Таким образом за версию с дополнительным контентом начнут просить 100 долларов, ну а мы стремительно движемся в будущее, где новинки на старте продаж станут доступны единицам. Если учитывать, что в конечную цену не включены дополнения, то всё становится ещё более интересно. Десять лет назад за крупные дополнения, значительно расширяющие игровой мир, пронося новые квесты, персонажей и многое другое, просили 15-20 долларов, то сегодня DLS продаются по цене полноценной игры. В конечном счёте, популярная игра со всеми дополнениями может затянуть на 150-200 долларов, ну а если даже брать по одной игре в месяц, то на развлечения придётся тратить почти 2000 долларов в год. Если прибавить к этому ещё и оплату ежемесячной подписки, то безобидное развлечения начнёт отнимать больше, чем растраты на путешествия и поездки.

Происходящее вызывает удивление у геймеров, но игровые издания предпочитают проблему игнорировать. Похоже, у любителей видеоигр в Нидерландах не выдержали нервы. Там против Sony был инициирован коллективный иск. За геймеров вступился фонд защиты потребителей, а главная претензия кроется в необоснованно высоких ценах в игровом магазине PlayStation. Представители Massaschade & Consument замечают, что местный PS Store крайне недружелюбен по отношению к потенциальным покупателям. Ну а в итоге цифровая копия обходится на 47% дороже физического носителя информации. Вот только значительная часть геймеров давно отказалась от покупки игр на дисках, тогда как другая не имеет к ним доступа. Часть приставок вообще лишена привода для чтения дисков, что также называется искусственным ограничением. По сути, Sony создаёт условия, вынуждающие геймеров приобретать игры в цифровом виде, но сильно завышает цены, что бьёт по кошелькам потребителей.

В рамках коллективного иска геймеры требуют компенсацию за уже ранее купленные игры, а также настаивают на необходимости снизить цены на все находящиеся в продаже видеоигры. Суд начнёт рассмотрения дела уже в 2025, но ждать результатов придётся долго. Чаще всего подобные иски рассматриваются годами. Нет никаких сомнений, что Sony будет максимально затягивать процесс, используя для это все законные методы. Ну а если даже геймеры и победят, то через пару лет стоимость новинок в цифровом магазине будет ещё выше. Придётся инициировать новый процесс, а всё это не оставляет шансов на успех. Добавим, что ранее геймеры уже объединялись с целью вынудить Sony скинуть цену на видеоигры, но никогда решение не выносилось в пользу потребителей. Как будет на этот раз, уже не так важно, ведь разработчики видеоигр становятся всё более жадными. Инвестировать в новые проекты готовы единицы, тогда как большая часть студий предлагает геймерам одни и те же серии, набившие оскомину и вызывающие разочарование.