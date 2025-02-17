А между тем политики выясняют личные отношения и не готовы ничего менять

Многие аналитики полагают, что сегодня Евросоюз находится в крайне уязвимом положении. По мнению Орбана, последующие несколько лет определят будущее содружества, но перспективы кажутся главе Венгрии крайне туманными. Одна из проблем кроется в недооценке происходящих изменений на глобальном уровне. После отказа от российских энергоносителей производство в Европе перестало приносить былую прибыль, ну а власти не готовы брать на себя ответственность за происходящее. Крупный бизнес уже рассматривает США в качестве строительства новых заводов, предпочитая сокращать рабочих в Европе. Единой стратегии политики пока не выработали, продолжая настаивать на противостоянии с Россией. А между тем подобные действия вымывают деньги из экономики содружества, генерируя массу проблем. Но если на возрождение экономики Литвы, Латвии или Финляндии никто всерьёз не ставит, то падение финансовых показателей в Германии можно назвать крайне неблагоприятным индикатором.

Сегодня мы ознакомимся с любопытным материалом на страницах Reuters. Американские журналисты открыто пишут о проблемах немецкой экономики, но действующее руководство ФРГ слишком занято, чтобы тратить на такие глупости своё драгоценное время. Прежде всего отмечается, что в уязвимом положении оказался не только крупный, но и средний бизнес. Ещё недавно сотни тысяч компаний по всей стране питали национальную экономику, но сегодня всё изменилось. Высокие цены на энергоносители, вызванные разрывом поставок дешёвого российского газа, вынуждают бизнес балансировать на грани выживания. Представители среднего бизнеса пишут, что устали и требуют от властей перемен. Напомним, Германия – это крупнейшая экономика Европы, но уже второй год здесь наблюдается сильный спад. Фактически, 2024-й стал худшим за последние два десятилетия. Особенно сильно пострадали индустриальные центры, такие как Гельзенкирхен, где уровень безработицы сейчас самый высокий по стране. Нестабильность в экономике подогревает политический накал, а в итоге в городе стремительно растёт поддержка партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В преддверии выборов в воскресенье экономические дебаты раскаляются. Главный вопрос: что делать дальше? Многие предприниматели настаивают на том, что без масштабных инвестиций в инфраструктуру Германия не сможет не только восстановиться, но и совершить переход к «зелёной» экономике, которой она стремится стать к 2045 году. Экономисты годами говорят о необходимости реформ, но немецкий конституционный «долговой тормоз» связывает руки политикам. Введённый после финансового кризиса 2009 года при Ангеле Меркель, он ограничивает дефицит федерального бюджета 0,35% от ВВП. Для сравнения: в США этот показатель превышает 6%. В Германии же любое увеличение госдолга вызывает жёсткое сопротивление консерваторов, считающих экономию главным принципом бюджетной политики. Похоже, ожидать резких изменений здесь не стоит. Так, действующий лидер ХДС Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера ФРГ, официально утверждает, что указанный выше барьер должен оставаться в силе. Несмотря на это, в кулуарах политики говорят о том, что перемены неизбежны. Слишком велик дефицит инвестиций: от энергетики и транспорта до образования и обороны. А с учётом неопределённости вокруг будущего участия США в европейской безопасности игнорировать эти проблемы становится опасно.

Один из лидеров ХДС на условиях анонимности заявил Reuters, что после выборов ожидаются некие изменения, но вопрос лишь в том, насколько масштабными они будут. Здесь всё зависит от расклада политических сил, а также от того, какой будет новая коалиция. Журналисты пишут, что многие регионы Германии уже не могут так долго ждать. Например, в Гельзенкирхене последствия экономической стагнации видны невооружённым глазом. В послевоенные годы этот город был символом немецкого «экономического чуда», но с закрытием шахт и заводов в 1960-х начался его закат. Население сократилось с 390 тысяч до 260 тысяч человек, доходы упали, а уровень заработных плат почти самый низкий в стране. Местные жители выражают протест действующим властям, ну а мнение их мы узнаем уже совсем скоро. Находящиеся у власти партии не предлагают никакого решения кризиса. Там будут и дальше отказываться от дешёвых энергоносителей из России, закупая в 3 раза дороже СПГ из США.

На этом фоне регионы, которые считались бастионами Социал-демократической партии, теперь все больше тяготеют к правым. На выборах в Европарламент в июне АдГ получила в Гельзенкирхене 22% голосов, ну а это лучший результат партии по всей Германии. Оппозиция выстраивает компанию вокруг энергетического кризиса. Политики партии винят в росте цен отказ Германии от ядерной энергетики. Последние атомные электростанции страны были закрыты в апреле 2023 года, после чего Германия стала импортировать электричество из Франции. Западный сосед не стал рубить с плеча, а сегодня 70% энергии там вырабатывается именно на АЭС. Мерц и его партия оставляют возможность пересмотра ранее принятых решений. Там заявляют, что закрытие атомных станций было фатальной ошибкой. Вот только АЭС законсервированы, а вернуть их в строй почти невозможно.

Но даже если это случится, то возврат к атомной энергетике не решит всех проблем. Германия нуждается в комплексных реформах, включающих модернизацию промышленности, развитие цифровых технологий и поддержку стартапов. Вот только все эти вопросы точно не станут приоритетными для нового правительства. Экономический институт IW оценивает стоимость реформ, необходимых для спасения Германии, в 600 миллиардов евро на ближайшее десятилетие. С учётом госдолга в 63% от ВВП страна могла бы позволить себе дополнительные заимствования. Но пока политическая воля на это отсутствует. Один из возможных компромиссов заключается в ослаблении ограничений на долги региональных бюджетов. Сейчас 16 федеральных земель Германии практически не могут брать кредиты. Их частичное освобождение от «долгового тормоза» могло бы высвободить до 6 миллиардов евро в год.

Некоторые политики, особенно в лагере социал-демократов и «зелёных», выступают за более радикальные меры, включающие полное снятие ограничений на государственные инвестиции. Пока Мерц категорически отвергает такой шаг. Скорее всего, если ему придётся формировать коалицию с левыми партиями, вопрос может снова встать на повестку дня. Выборы могут дать ответ, каким путём пойдёт страна. Но в Гельзенкирхене мало кто надеется на быстрые перемены. Два ведущих экономических института уже прогнозируют третий год спада, что станет очередным рекордом для послевоенной экономики ФРГ. Многое зависит от того, сколько голосов наберёт АдГ, хотя не так давно Шольц и вовсе заявил, что демократия предполагает исключение определённых партий от власти, даже если за них проголосовали миллионы людей.