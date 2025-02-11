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Инсайдеры назвали 60 смартфонов Samsung, которые в 2025 получат новую ОС One UI 7 на Android 15
Эксперты отмечают, что Samsung расширяет сроки официальной поддержки на фоне агрессивной конкуренции со стороны китайских компаний

В конце января состоялся большой анонс Samsung, в рамках которого была представлена новая линейка смартфонов Galaxy S25. Эксперты пытаются найти отличия между флагманами разных поколений, но результат не всегда впечатляет. Судя по всему, разработчики всё активнее намерены интегрировать в телефоны умные технологии, тогда как повышать эффективность за счёт аппаратных средств становится всё труднее. Даже значительная прибавка в быстродействии оказывается незаметна, поскольку подавляющее большинство приложений и даже игр отлично работает с аппаратами 5-годичной давности. Остаётся только улучшать камеру, внедряя туда интересные технологии, ну а новым трендом может стать расширенная поддержка, о которой в этом году там много говорят представители Samsung. Было отмечено, что все флагманы линейки Galaxy S25 получат полные 7 лет официальной поддержки от разработчиков. Что это значит, сказать сложно, поскольку на Android ничего подобного никогда не было. 

Чаще всего телефоны на базе этой операционной системы получают доступ к новой версии Android 1-2 раза, а после переходят в разряд устаревших. Флагманы могут рассчитывать на более длительную поддержку, но после трёх или четырёх лет даже дорогой смартфон теряет доступ к обновлениям безопасности. Если верить заявлениям Samsung, то в будущем One UI будет приходить на регулярной основе, ну а серия Galaxy S25 получит доступ к следующим пяти версиям данной операционной системы. Ещё два года после этого флагманы будут получать обновления безопасности, ну а это гарантирует длительный жизненный цикл. По мнению экспертов, такое решение связано с ростом конкуренции на рынке. По данным IDC, в четвёртом квартале 2024 южнокорейский производитель занял второе место, получив около 15.6% продаж. На пятки наступает Xiaomi с долей рынка в 12.9%, но глобальные проблемы становятся следствием локальных кризисов. Например, по итогам 2024 года Samsung не вошла в пятёрку лидеров на китайском рынке в сегменте складывающихся телефонов. 

В сегменте обычных смартфонов на первом месте в КНР обосновалась Vivo, доля которой достигла 17%. За ней следует Huawei с долей в 16%, а также Apple, 15% доля которой позволила закрепиться на третьем месте. По 15% получили Honor и OPPO, ну а места Samsung в первой пятёрке не нашлось, поскольку впереди значится не только Xiaomi (около 13%), но и малоизвестные iQOO и HSS. Ну а если учитывать, что китайский рынок генерирует 285 миллионов продаж, то потери для Samsung уже не кажутся незначительными. Южнокорейский производитель строит планы по возвращению на рынок Поднебесной, но пока не может конкурировать с местными брендами, предлагающими более выгодное соотношение между стоимостью и функционалом. Вполне возможно, что расширенная поддержка станет драйвером продаж, поскольку благодаря этому аппараты Samsung по сроку официальной поддержки приближаются к продукции Apple. 

Эксперты отмечают, что важно обеспечить длительный жизненный цикл не только для флагманов, но и для аппаратов среднего ценового сегмента. Ну с этим у корейской компании не всё гладко. Не так давно был опубликован официальный список аппаратов, которые получат новую версию One UI 7. Оболочка использует обычную версию Android и отличается от оригинальной дополнительным программным обеспечением и дизайном. Ниже вы можете изучить список телефонов, которые в 2025 получат доступ к следующей версии фирменной ОС, разработанной специалистами Samsung. Всего в списке значится больше наименований, но инсайдеры полагают, что сразу все они одновременно One UI 7 не получат. Рассылка будет происходить неспешно и затянется на несколько месяцев. В любом случае такой способ ощутимо быстрее того, что предлагает Xiaomi, поскольку китайцы вынуждают ждать новой ОС больше полугода. 

Отметим, что пользователи должны внимательно следить за тем, чтобы смартфон был максимально актуальным. Если операционная система на ваш аппарат не выходит, а обновления безопасности давно не выпускаются, то следует задуматься о безопасности. Хакеры ищут уязвимости в старых ОС, ну а владельцы сильно устаревших телефонов имеют повышенные риски хранения данных. Особенно это касается тех, кто хранит на телефоне деньги в цифровом виде. Это могут быть как традиционные банковские приложения, так и программное обеспечение для работы с криптовалютами. Получив контроль над смартфоном, мошенник может перевести наличные на свой счёт, а вернуть украденное потом не получится. Если у вас нет возможности купить новый смартфон, то нужно хотя бы установить на свой аппарат антивирусное ПО. 100% защиты оно не даёт, но позволит фиксировать и противодействовать наиболее известным угрозам со стороны хакеров. Кроме того, не рекомендуется подключаться в общественным беспроводным сетям. Эксперты пишут, что мошенники создают клоны городских сетей, контролируя всю информацию при помощи хакерского программного обеспечения. 

  1. Galaxy M33
  2. Galaxy Z Fold5
  3. Galaxy F15
  4. Galaxy F54
  5. Galaxy S24 Ultra
  6. Galaxy A15
  7. Galaxy A14
  8. Galaxy M15
  9. Galaxy Z Fold6
  10. Galaxy M34
  11. Galaxy M14
  12. Galaxy M35
  13. Galaxy M54
  14. Galaxy A05s
  15. Galaxy A73
  16. Galaxy A35
  17. Galaxy S24 FE
  18. Galaxy S22 5G
  19. Galaxy S23+
  20. Galaxy S22 Ultra
  21. Galaxy S21 FE
  22. Galaxy A15 5G
  23. Galaxy A34
  24. Galaxy A25
  25. Galaxy Z Flip4
  26. Galaxy A05
  27. Galaxy S21+ 5G
  28. Galaxy Z Flip6
  29. Galaxy A55
  30. Galaxy M55
  31. Galaxy S23 FE
  32. Galaxy A53 5G
  33. Galaxy A16 5G
  34. Galaxy M14 5G
  35. Galaxy Z Fold3
  36. Galaxy Z Flip5
  37. Galaxy S21
  38. Galaxy F14 5G
  39. Galaxy S23
  40. Galaxy S21 Ultra
  41. Galaxy M05
  42. Galaxy S22+ 5G
  43. Galaxy S24+
  44. Galaxy A16
  45. Galaxy S24
  46. Galaxy A14 5G
  47. Galaxy A24
  48. Galaxy A06
  49. Galaxy A23
  50. Galaxy A33 5G
  51. Galaxy A72
  52. Galaxy F23
  53. Galaxy S23 Ultra
  54. Galaxy S21+
  55. Galaxy Z Fold4
  56. Galaxy F34
  57. Galaxy M53
  58. Galaxy F55
  59. Galaxy Z Flip3
  60. Galaxy S21 5G
  61. Galaxy A54

В этом случае вам не поможет даже антивирус, поэтому следует относиться к подобным угрозам серьёзно. Добавим, что список смартфонов Samsung, которые в 2025 году получат One UI 7, действительно впечатляет. Заметно, что разработчик проделал работу над ошибками и сегодня по уровню поддержки обходит всех китайских конкурентов. Та же Xiaomi планирует увеличить сроки официальной поддержки, но говорит о пяти годах для флагманов. Наиболее популярные серии за 300-400 долларов получат жизненный цикл не выше 3-4 лет, ну а это не так много, как предлагает Samsung. 

#смартфоны #samsung #android #one ui 7
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