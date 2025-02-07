Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Учёные доказали, что люди всё ещё эволюционируют, но делают это не так быстро, как тараканы
А между тем удивительные примеры эволюции мы можем увидеть своими глазами

Эволюция – это непрерывный процесс, который формирует разнообразие жизни на Земле. Она представляет собой естественный отбор, мутации и адаптации, которые помогают видам выживать и процветать в изменяющихся условиях окружающей среды. Некоторые виды обладают способностью эволюционировать особенно быстро. Обычные тараканы не только легко приспосабливаются к самым суровым условиям, но и способны выживать там, где гибнет большая часть других существ. Эти насекомые адаптируются к ядам и изменяющимся условиям так быстро, что даже самые современные инсектициды перестают быть для них угрозой спустя всего несколько поколений. Такая гибкость и устойчивость представляет собой яркий пример эволюции в действии. 

Многие считают, что эволюция человека остановилась, либо замедлилась, но актуальные исследования доказывают, что такая точка зрения не верна. Учёные полагают, что наш вид продолжает развиваться и приспосабливаться к окружающей среде. Наши тела хранят записи этих изменений, отражая адаптации, которые помогают нам выживать. Ну а сегодня речь пойдёт о характерном примере, доказывающем правомерность высказанной теории. Если обратить свой взгляд на высокогорные регионы Тибетского нагорья, то можно увидеть настоящее чудо эволюции. Здесь, на высоте более 3500 метров, воздух содержит значительно меньше кислорода, чем требуется человеку. Для большинства людей такие условия вызывают гипоксию, возникающую из-за острого недостатка кислорода в тканях организма. Несмотря на это тибетские общины, проживающие там более 10 000 лет, смогли адаптироваться даже к этим экстремальным условиям.

Антрополог Синтия Билл из Университета Кейс Вестерн Резерв и её команда провели исследование, чтобы понять, какие именно адаптации помогают людям выживать в условиях низкого содержания кислорода. В ходе научных изысканий стало ясно, что организмы тибетцев сильно изменились. Благодаря эволюционным механизмам люди спокойно живут там, где процентное содержание кислорода не подходит большинству других представителей нашего вида. Например, у женщин был зафиксирован нетипичный уровень гемоглобина (данный белок отвечает за транспортировку кислорода в крови). Более того, их кровь обладала высоким уровнем насыщения кислородом, что увеличивало выносливость и снижало нагрузку на сердце. Такая адаптация стала очевидной победой эволюции над тем вызовом, с которым столкнулись обитатели горных районов. Выяснилось, что женщины, чьи организмы лучше приспособлены к условиям высокогорья, имеют больше шансов родить здоровых детей, которые унаследуют эти полезные черты. Таким образом, эволюция продолжается прямо на наших глазах. Интересно, что подобные закономерности наблюдаются и в других частях мира. В регионах, где распространена малярия, люди с геном серповидноклеточной анемии получают естественное преимущество, ведь их организмы лучше защищены от это болезни.

Несмотря на то, что физиологические изменения играют важную роль, культурные факторы также влияют на эволюцию. Например, женщины, которые рано вступают в брак и имеют больше детей, передают свои гены большему количеству потомков. Но даже с учётом этого фактора, физические адаптации остаются ключевым элементом выживания. Указанное выше исследование доказывает один неоспоримый факт: человек не стал тупиковой ветвью эволюции, ведь мы продолжаем совершенствоваться. Чаще всего происходит этот не очень быстро и совсем незаметно, но иногда последствия видны невооружённым взглядом. Понимание этих процессов помогает нам лучше осознать, как мы адаптируемся и развиваемся, и, возможно, предсказывать, каким будет человек будущего. На самом деле жизнь на Земле поражает своей способностью адаптироваться к самым экстремальным условиям. Разнообразные формы жизни, от насекомых до обитателей океанов, демонстрируют удивительные примеры эволюционной устойчивости и приспособляемости. Рассмотрим несколько ярких примеров, которые иллюстрируют, как различные виды смогли выжить и процветать, несмотря на изменения климата, катастрофические события и прочие вызовы.

Как уже отмечалось выше, тараканы заслуженно считаются символом выносливости. Эти насекомые появились на Земле более 300 миллионов лет назад и пережили все массовые вымирания, включая катастрофу, которая уничтожила динозавров. Их секрет выживания кроется в способности быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Тараканы могут выживать без пищи до месяца, без воды целую неделю. Но и это не всё, ведь некоторые виды легко выживают без головы несколько дней. Более того, они обладают высокой устойчивостью к радиации и способны вырабатывать иммунитет к ядам всего за несколько поколений.

Морские обитатели океанов демонстрируют не менее впечатляющие примеры адаптации. Например, глубоководные рыбы, такие как угреобразные и рыбы-капли, приспособились к жизни на огромных глубинах, где давление в сотни раз превышает атмосферное. Они развили уникальные механизмы дыхания, биолюминесценцию для охоты и общения в полной темноте, а их тела способны выдерживать экстремальные перепады температур.

Кораллы и моллюски также представляют собой примеры устойчивости. Несмотря на уязвимость к изменениям температуры и кислотности воды, некоторые виды кораллов научились выживать в суровых условиях, развивая симбиотические отношения с микроводорослями, что позволяет им получать энергию даже при дефиците света.

Лишайники – ещё один пример невероятной устойчивости. Они способны выживать в условиях крайнего холода, засухи и даже в космосе. Лишайники нашли способы получать энергию из минимального количества ресурсов, что позволяет им обитать в самых негостеприимных уголках планеты, включая арктические пустыни и скалы высокогорий.

Микроорганизмы, такие как экстремофилы, способны существовать в условиях, которые считались бы смертельными для большинства форм жизни. Они обитают в горячих источниках, кислотных озёрах, вблизи подводных вулканов и даже в антарктическом льду. Их биохимические процессы позволяют выживать при экстремальных температурах, давлении и уровне кислотности. Почитайте на досуге два ранее опубликованных материала, каждый из которых поражает воображение. Кстати, в первом рассказывается о тихоходках, о которых ходят целые легенды. 

Ссылка 1

Ссылка 2


#наука #интересное #природа #эволюция #человек
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под крышкой бюджетного процессора AMD Ryzen 5 7400F вместо припоя была обнаружена термопаста
4
Астрономы обнаружили самый крупный объект во Вселенной, тянущийся на 1.3 миллиарда световых лет
1
Завершена поставка турбовинтовых самолётов ТВС-2МС для авиакомпании «СибАэроКрафт»
2
Как четвёртое по размеру озеро на Земле превратилось в пустыню, оставив после себя песок и пыль
7
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
3
Геолог Ключарев оценил запасы редкоземельных металлов на Украине «на уровне средних по миру»
3
GeForce RTX 5060 получит обычный разъем 8-pin, но потребует мощный БП
2
Режим PCIe 4.0 всё чаще рекомендуется для решения проблем с отсутствием изображения на картах RTX 50
3
Роскомнадзор заблокировал миллионы SIM-карт с неверными данными
1
Покупателю эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5080 попался экземпляр с задней панелью от RTX 5090
+
MSI и ASUS официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 50
10
Стартует промышленное производство процессоров Apple M5
+
Новый автомобильный мостовой переход возведут между Сургутом и Нижневартовском
+
Специальная версия ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока похожа на слиток золота
1
Новый вертикальный кронштейн от Lian Li позволяет наклонять видеокарты и поддерживает PCIe 5.0
+
Подлодка РФ "Магадан" отработала глубоководное погружение на 240 метров в Авачинском заливе
+
Иран принял на вооружение авианосец для беспилотников
+
Samsung решила сочетать более тонкий дизайн Galaxy Z Fold7 с новым стилусом S Pen
1
Galaxy S25 Plus победил остальные модели S25 и S24 в тестах автономности
1
Honor готовит к выпуску MagicBook Pro 14
+

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
46
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
110
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
49
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
25
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
5
Тройка лучших фильмов о Дракуле
3
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
95
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2

Сейчас обсуждают

Сергей Юлин
20:58
Это тебе не ослы
Мобильная GeForce RTX 5080 в 3DMark Time Spy на 16% опережает RTX 4080
tu4kin
20:54
N100 вроде как поддерживает только один канал памяти?
Компания MSI представила мини-компьютер Cubi NUC с двумя портами гигабитного Ethernet
Auroson1c
20:54
Сижу на 4090. Хотел поменять на 5090, но чет не судьба )
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
unhurtable
20:53
Даю подсказку: есть ОДНА страна к которой США не применит санкции...
ASRock переносит производство за пределы Китая
Сергей Юлин
20:51
Третий крупный российский НПЗ остановился из-за удара украинского дрона Волгоградский НПЗ «Лукойла», который входит в топ-10 крупнейших в России и является главным поставщиком топлива для Южного феде...
Российские системы ПВО научились эффективнее сбивать западные ракеты по типу ATACMS и Storm Shadow
Inger
20:48
Да ну бросьте. Тормозить даже в меню... Battlefield 6 выйдет в этом году или следующим, на нынешнем поколении консолей в том числе и в полный рост. И вы думаете что 3060 которая по мощности не хуже ни...
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
unhurtable
20:47
За последние 3 года средняя температура дупы хохлопитека выросла в 5 раз, это все что надо знать о подобных тебе...
Илон Маск заявил, что будущие конфликты будут зависеть от искусственного интеллекта и беспилотников
Антон Шевелев
20:44
Узнал что-то новое, автору зачёт )
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
Максим Бейлин
20:43
Делаем ставки, как скоро забанят. Почему фанаты продолжают стараться, если Take-Two их не любят?
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
speed68
20:43
Я продал свою годовалую 3060ti за 21к
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем