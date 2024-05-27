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Bublik1
Учёные выяснили происхождение серых тараканов и почему прусаки не встречаются в дикой природе
По мнению ученых, войны и торговля способствовали распространению серых тараканов.

Не секрет, что на нашей планете существуют живые существа, которые лучше других приспособлены к изменениям окружающей среды. Встречаются рыбы (например, карп и карась), которые способны пережить зиму в состоянии криогенеза. Есть крошечные тихоходки, которым не страшны высокие перепады давления и температур, но бывают и более причудливые организмы, встречающиеся в глубоких пещерах, тысячелетиями изолированных от внешнего мира. И всё же, даже рядом с нами есть виды, которые обладают крайне высокими показателями выживаемости. Речь об обычных серых тараканах, которые в народе называются прусаками. Уже давно известно, что эти насекомые встречаются в самых далёких уголках нашей планеты и отлично приспосабливаются к любым условиям жизни. Они благоденствуют там, где много влаги, где жаркое лето сменяется холодной зимой и в целом отлично себя чувствуют на воде и на суше. 

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Учёные отмечают, что в природе подобные насекомые не встречаются и стараются гнездиться только рядом с человеком. Долгое время эта загадка оставалась без ответа, пока решение не нашла группа исследователей из китайских и американских университетов. С помощью секвенирования ДНК учёные смогли проследить происхождение таракана (Blattella germanica) до восточной Индии и Бангладеш, зафиксировав эволюцию одного из самых ненавистных вредителей на нашей планете. Напомним, впервые серый таракан был замечен в Восточной Европе во время Семилетней войны (1756-1763 годов). Насекомые наводнили продовольственные магазины и уничтожали продукты питания. Обе стороны конфликта называли таракана по-разному: русские – прусаком, а британские и немецкие солдаты – русским тараканом. В 1767 году шведский биолог Карл Линней классифицировал этот вид как Blatta germanica. Со временем учёные обнаружили родственные виды с аналогичной анатомией в Африке и Азии, предполагая, что серый таракан мог прийти в Европу из этих регионов. Проблема в том, что долгое время у исследователей не было возможности проверить свои гипотезы до появления современных методов генетического анализа.

В новом исследовании были взяты образцы ДНК 281 таракана из 17 стран. Сравнение последовательностей ДНК в области CO1, известной как «штрих-кодирование ДНК», показало, что серый таракан имеет почти идентичную последовательность с Blattella asahinai из Бенгальского залива. Более 80% образцов серых тараканов оказались идентичными, а остальные 20% практически не изменились, что свидетельствует о разделении видов всего около 2100 лет назад. Исследование доказали, что Blattella asahinai адаптировались к жизни рядом с людьми после того, как фермеры очистили их естественную среду обитания. Постепенно тараканы переселились с индийских полей в человеческие постройки и стали зависеть от людей. Первая волна миграции началась около 1200 лет назад, когда тараканы распространились на запад. Похоже, этому способствовали войны, а также многочисленные торговцы, которые сопровождали армии исламских халифатов. Следующая волна насекомых сформировалась около 390 лет назад и совпала с активным ведением бизнеса европейскими торговыми компаниями (Британская и Голландская Ост-Индские компании).

Известные нам прусаки прибыли в Европу около 270 лет назад, что соответствует историческим данным Семилетней войны. Затем, около 120 лет назад, они распространились по остальному миру, чему способствовала глобальная торговля. Учёные признают, что серые тараканы быстро адаптировались к жизни рядом с людьми. Они ведут ночной образ жизни и избегают открытых пространств. Что примечательно, насекомые обладают высокой устойчивостью ко многим инсектицидам, а это делает борьбу с ними крайне затруднительной. Приманки с ядом для тараканов, которые использовали в 80-х годах прошлого века, сегодня не оказывают на популяции никакого влияния. Химикаты потеряли эффективность, а человечеству приходится искать новые составы, к которым серые вредители не успели адаптироваться. Исследователи полагают, что разработка новых стратегий борьбы с тараканами требует учёта их эволюционных способностей. Понимание механизмов возникновения устойчивости позволит разработать более эффективные методы контратаки. Гонка вооружений между человеком и тараканом продолжается, ну а победителя может и не быть. Прусаки эволюционируют слишком быстро, а высокая плодовитость позволяет вырабатывать устойчивость к любым средствам, которые только могут применяться в домашних условиях. Ниже вы можете увидеть небольшой анимационный ролик, который понравится тем, кто не испытывает отвращения при виде обычного таракана. 


#наука #интересное
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