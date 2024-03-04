Исследователи полагают, что некоторые тихоходки всё ещё живы, но перспектив у существ на Луне нет

22 февраля 2019 года на орбиту Луны был выведен беспилотный космический зонд под названием Beresheet. Этот космический аппарат, был создан компаниями SpaceIL и Israel Aerospace Industries и должен был совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Тогда миссия считалась одной из важнейших в истории освоения космоса, ведь на борту модуля были живые существа. Это тихоходки, которые славятся своим умением выживать в экстремальных условиях. Учёные подготовили ряд экспериментов, но в самый важный момент гироскоп, ответственный за правильное управление двигателями, вышел из строя. На высоте 150 метров от поверхности Луны Beresheet не смог замедлиться, а в итоге ударился о поверхность Луны. Удар оказался настолько сокрушительным, что зонд разорвался на части, а его куски разлетелись на расстояние более ста метров. Событие было зафиксировано спутником NASA, а после этого о происшествии стали забывать.

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И всё же, даже сегодня учёные спорят о том, что случилось с пассажирами зонда, и какие последствия будут у данной миссии. Есть мнение, что земная жизнь способна приспособиться к суровым условиям Луны, а исследователи попытались разобраться в проблеме. Напомним, тихоходки представляют собой уникальный класс микроорганизмов. Их морфология включает нейроны, ротовое отверстие, хоботок для питания, кишечник с микробиотой и четыре пары ног. Они имеют общего предка с членистоногими, такими как насекомые и паукообразные. Большая часть видов тихоходок приспособлена к жизни в водной среде, но эти существа также могут встречаться в различных условиях, включая городскую среду. Способность переживать экстремальные условия и адаптироваться к ним делают их уникальными, ведь тихоходки благоденствуют там, где нет места для остальных форм жизни. Известно, что тихоходки способны замедлять собственный метаболизм и даже останавливать его, теряя до 95% воды в организме. Некоторые виды производят сахар трегалозу, действующий как антифриз, обеспечивая выживаемость при низких температурах. Другие синтезируют белки, формируя аморфную сеть, гарантирующую защиту клеткам.

Некоторые виды тихоходок хорошо приспособились к экстремальным температурам, тогда как другие неплохо себя чувствуют после воздействия высоких доз радиации. Эти существа могут изменять свои размеры и сохранять криптобиозное состояние до восстановления после наступления благоприятных условий. Таким образом, вопрос о том, могли ли тихоходки выжить на Луне после крушения Beresheet, становится не только увлекательным, но и фундаментальным в контексте исследования возможности земных микроорганизмов заселить ближний космос. Для того чтобы ответить на вопрос о выживании тихоходок был проведён целый ряд экспериментов. Как удалось выяснить, движущиеся в вакууме тихоходки на скорости 3000 км/ч не смогут выжить после удара о поверхность Луны. А вот если скорость снизить до 2600 км/ч, то тихоходки начинают демонстрировать удивительную выживаемость. Теоретически, большая часть живых существ погибла после удара о поверхность спутника, но некоторые всё же могли выжить. И вот тут учёные говорят, что выживание и развитие – это не одно и тоже.

Всё дело в том, что поверхность Луны, не защищённая атмосферой, подвержена воздействию солнечных частиц и космических лучей, включая гамма-излучение. Учёные установили, что за 10 лет общая доза радиации достигнет 1 грамма, что не убьёт оставшихся тихоходок. А вот агрессивные температуры сделают своё дело. Существам приходится находиться в экстремальных условиях, когда днём поверхность прогревается до 120 градусов, а ночью охлаждается до -190 градусов. Лунный день или ночь длится почти 15 земных суток, и освоение Луны предполагает выживание в этих условиях. Учёные полагают, что часть тихоходок впала в состояние криптобиоза и способна выжить. Вот только для того, чтобы проснуться, существам нужен доступ к воздуху и воде. Увы, но на спутнике Земли ничего этого нет, а значит тот факт, что сегодня они остаются живы, ни на что не влияет. При этом даже в текущем состоянии присутствие тихоходок на Луне вызывает этические вопросы. Человечество пытается найти жизнь за пределами нашей планеты, но уже умудрилось загрязнить Луну и могло поступить также с Марсом. Это значит, что в будущем нам следует думать, прежде чем отправлять к очередной планете и спутнику бактерии или живые организмы. Что до самих тихоходок, то проверить указанные выше гипотезы учёные не могут. Исследователи настаивают на том, что выжить эти существа на Луне не смогут, поскольку процесс эволюции не предполагает стремительные изменения в рамках одного поколения. Ну а у ведущих космических агентств есть масса проблем, поэтому там пока не готовы взять образцы разбившегося в 2019 году зонда с тихоходками.