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Bublik1
Первые GeForce RTX 5090 начали превращаться в кирпич – в чём причина, и какие могут быть последствия
GeForce RTX 5090 горячая и чрезвычайно прожорливая, ну а это крайне негативно влияет на стабильность видеокарты

Массовый потребитель никогда не покупает дорогие автомобили, виллы на Канарах и другие предметы роскоши. Всё это доступно единицам, ну а обладание подобными вещами имеет свои последствия. Например, обслуживание и поддержание средней по размеру яхты с экипажем обходится в несколько миллионов долларов в год. Коллекция автомобилей нуждается не только в свободном пространстве, но и правильной температуре. За всем этим следят специально обученные люди, ну а дорогие предметы, отличающиеся от массовых, ещё и имеют привычку ломаться. Некоторые выпускаются небольшим тиражом, поэтому изначально содержат дефекты, тогда как другие слишком мощные и эксклюзивные. Обладание подобной вещью не обходится дёшево, ну а всё это должны понимать энтузиасты, желающие приобрести GeForce RTX 5090.

Как стало известно, флагман NVIDIA начал сталкиваться с проблемами. Так, после выхода драйвера за версией 572.16, самая быстрая видеокарта на планете превращается в кирпич. Если более точно, то по непонятной причине отключаются интерфейсы DisplayPort и HDMI, а значит подключить видеокарту к монитору невозможно. Известно, что проблема пока не носит массового характера, поскольку о проблемах с BIOS пишет небольшая часть владельцев. И всё же, эксперты не склонны доверять статистике. Прежде всего отмечается, что видеокарт на руках у геймеров мало, а значит оценить последствия крайне сложно. Пока неясно, какое количество геймеров пострадало, поскольку многие из них напрямую обращаются в магазины, где им обещают замену. Просто пример, когда два года назад начали массово гореть GeForce RTX 4090, то проблема вплыла спустя несколько месяцев. Ритейлеры получили жёсткое предписание: не афишировать проблему, а NVIDIA долгое время меняла сгоревшие флагманы по гарантии. Не исключено, что нечто подобное происходит и сегодня, ну а эксперты спорят о причинах проблемы. 

Автор канала JayzTwoCents уверен, что речь идёт об аппаратной ошибке, которая будет иметь долговременный эффект. Сегодня она проявляется в ходе закачки драйвера, ну а в будущем ещё больше видеокарт выйдет из строя. По некоторым данным, превратившиеся в кирпичи GeForce RTX 5090 не так плохи, как может показаться на первый взгляд. Как уже было сказано выше, в прошлом поколении флагманы вообще сгорали. Чаще всего в негодность приходил именно графический чип на плате, ну а это ставило крест на восстановлении видеокарты. На этот раз ничего не горит, а значит в сервисном центре восстановить флагман можно. Блогер не исключает, что проблема кроется в спецификациях интерфейса PCIe 5.0 на материнских платах некоторых производителей. Поскольку отказы не носят массового характера, то виной может быть одна или несколько моделей, но более точные данные на этот счёт появятся немного позднее. 

Пока же можно констатировать, что флагман нового поколения оказался не менее проблемным, чем предшественниками. Если вы уже забыли, то GeForce RTX 3090 имел проблемы с питанием, ну а у GeForce RTX 5090 всё ещё впереди. Видеокарта требует 575 Вт на вход, ну а небольшой разгон тут же повышает прожорливость до 600 Вт. Нет никаких сомнений, что в такой ситуации от видеокарты ожидать кроткого нрава невозможно. Для сравнения: GeForce RTX 5080 требует почти в 2 раза меньше, ну а GeForce RTX 5070 нужно меньше 200 Вт. Покупка флагмана сопряжена с рисками, но от этого количество энтузиастов не снижается. По разным оценкам, любителей дорогих видеокарт с каждым годом становится только больше, а сегодня многие готовы платить за GeForce RTX 5090 даже не 2-3 тысячи долларов, а в несколько раз больше, но эта тема для другого материала. Следует также добавить, что даже если проблема окажется серьёзной, NVIDIA продолжит успешно отгружать флагманы по заоблачным ценам. Сегодня покупателей больше, чем товаров, а спрос рождает предложение. 

#видеокарты #geforce rtx 5090
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