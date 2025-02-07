Согласно озвученным оценкам, шансы столкновения составляют 0.04%, но они определённо выше нуля

История Земли знает немало примеров, когда столкновения с астероидами кардинально меняли облик планеты. Одним из самых известных таких событий стало падение астероида, вызвавшего образование кратера Чиксулуб в Мексике около 66 миллионов лет назад. Столкновение привело к массовому вымиранию динозавров и стало причиной появления ядерной зимы в древние времена. Удар вызвал выброс пыли в атмосферу, после чего Солнце пропало на долгие тысячи лет. Температура воздуха резки снизилась, а фотосинтез почти прекратился. Большая часть активных экосистем потеряла основу для существования, что привело к стремительному вымиранию видов. По оценкам учёных, тогда с нашей планеты исчезло больше 99% всей биологической жизни, но нечто подобное может повториться.

Астроному отмечают, что в космических масштабах Земля представляет собой крайне маленький объект, тогда как астероиды на несколько порядков меньше. Всё это делает шансы столкновения крайне низкими, но не нулевыми. Уроки истории доказывают, что рано или поздно к нашей планете приблизится крупный астероид, последствия удара которого окажутся катастрофическими. Ещё одна проблема кроется в том, что космос буквально усеян метеоритами и астероидами самого разного размера. Большая часть из них курсирует по своим орбитам, но некоторые могут однажды пересечь опасную черту, оказавшись на траектории столкновения с нашей планетой. Одним из таких объектов является астероид Бенну, который недавно стал целью успешной миссии по сбору образцов. И хотя вероятность его столкновения с Землёй в сентябре 2182 года составляет всего 0,04% (1 шанс из 2700), цифра всё равно больше нуля, а значит проблема требует изучения. Что примечательно, раньше шансы столкновения с этим астероидом оценивались ниже, ну а в ходе очередных подсчётов данные были скорректированы.

Исследователи пишут, что достоверная оценка шансов столкновения с Бенну сильно затруднена. Причина в несовершенстве технологий. Пожалуй, нам потребуется несколько десятков лет, чтобы с высокой точностью вывести траекторию полёта астероида, но случится это нескоро. Пока же команда учёных из Пусанского национального университета в Южной Корее провели моделирование последствий столкновения с Бенну. Компьютерная симуляция показала, что столкновение астероида высотой в 500 метров может иметь разрушительные последствия для климата и экосистем планеты. Давайте изучим основные выводы.

В атмосферу может быть выброшено от 100 до 400 миллионов тонн пыли.

Средняя глобальная температура упадёт на 4 градуса

Уровень осадков сократится на 15%.

Озоновый слой может истончиться на 32%, что критически отразится на растительной жизни.

И это только начало. Учёные отмечают, что основная угроза заключается не в самом ударе, а в его долгосрочных последствиях. Пыль, поднятая в атмосферу, затмит Солнце, что нанесёт удар по фотосинтезу и приведёт к массовым сбоям в глобальной продовольственной системе. Выращивать фрукты и овощи традиционным способом станет невозможно. Это же касается и скотоводства. Поголовье рогатого скота сократиться на несколько порядков, а всё это приведёт к голоду и массовому вымиранию. Очевидно, что люди в таком критическом положении будут способны на всё, а значит мир потрясут многочисленные революции и даже войны. Остатки человечества выживут, но пройдут сотни лет, пока Солнце снова появится на горизонте. Всё это время будут наблюдаться проблемы со спутниковой связью, а значит с интернетом, телевидением и другими популярными сервисами. Исследователи полагают, что не всё так плохо. Оказалось, что морские водоросли, особенно диатомовые, способны быстро восстанавливаться и даже расти быстрее благодаря железу, содержащемуся в пыли астероида. Этот неожиданный эффект может стать ключом к смягчению последствий для продовольственной безопасности, так как зоопланктон питается именно такими водорослями.

Также стоит отметить, что прошлые катастрофы демонстрируют удивительную устойчивость жизни на Земле. Несмотря на ужасающие последствия, биосфера находила способы адаптироваться и восстанавливаться. Эволюционные изменения, произошедшие после массовых вымираний, в конечном итоге способствовали появлению новых видов, включая млекопитающих и, в конечном итоге, человека. Для нас это звучит не очень оптимистично, но такова суть природного круга. Вообще, даже сегодня крайне сложно определить, как часто в прошлом Земля сталкивалась с крупными астероидами. Учёные полагают, что это происходило чаще, чем мы думаем. Кратеры со временем стираются эрозией, а некоторые астероиды взрывались в атмосфере, не оставив видимых следов. Тем не менее такие события могли оказывать влияние на эволюцию жизни на планете. Согласно относительно достоверным оценкам, в среднем астероиды размером с Бенну падают на Землю каждые 100-200 тысяч лет. Это значит, что наши далёкие предки уже сталкивались с подобными катастрофами, что могло отразиться на эволюции человека и даже на нашей генетической структуре.

Угроза от Бенну, хоть и минимальная, напоминает нам о важности подготовки к космическим рискам. Человечество должно не только разрабатывать технологии для предотвращения столкновений, но и готовиться к их последствиям, чтобы однажды не оказаться перед лицом катастрофы, к которой мы не готовы. Исследования подобных угроз также помогают развивать научные и технологические способности. Разработка систем раннего обнаружения астероидов, методов отклонения их траекторий и стратегий выживания в условиях глобальных катастроф – это инвестиции в будущее, которые могут спасти миллионы жизней в случае реальной угрозы. Пока же специалисты констатируют, что мы также не защищены, как и динозавры, а значит человечеству требуется как можно скорее создать инструменты, исключающие любой столкновение Земли с крупным и средним по размеру астероидом.