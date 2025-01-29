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Bublik1
Reuters: Китай всё меньше интересует инвесторов, а экономика страны испытывает сильное давление
Одна из причин кроется в торговой войне между США и КНР

Эксперты уверены, что торговая война между США и КНР определит экономическую картину нашей планеты на десятилетия вперёд. Даже если обе страны заключат приемлемые соглашения в ближайшие 5 лет, то последствия будут ощущаться ещё очень долго. Ну а судя по тому, как бодро Трамп начал раздавать указы, смягчения политики со стороны Белого дома точно не будет. Сегодня Вашингтон воспринимает Пекин как экзистенциальную угрозу глобальному доминированию, поэтому будет предпринимать шаги, влияющие на экономику Поднебесной. Ещё совсем недавно американские элиты предполагали, что постепенное сворачивание совместных программ и введение различных ограничений – это самый эффективный способ, но Трамп видит решение проблемы в агрессивном давлении на союзников и конкурентов. На этом фоне всё больше аналитиков фиксируют проблемы в экономике КНР, указывая на сильную зависимость Пекина от принимаемых в Вашингтоне решений.

Особенно всё сложно с инвестициями. Аналитики Reuters пишут, что ещё несколько лет назад Китай считался одним из наиболее благоприятных для долговременных вложений регионов, но сегодня ситуация стремительно меняется. Крупные инвесторы осторожно говорят о планах инвестирования в китайскую экономику, предпочитая долгосрочные вложения краткосрочным ставкам с высокой доходностью. Разочарование в экономической политике Пекина, а также усиление политической и экономической неопределённости заставляют пересматривать подходы к работе на китайских рынках, а всё это приводит к вымыванию из страны огромных капиталов. Аналитики пишут, что разговоры о долгосрочных перспективах китайской экономики постепенно уступают место прагматизму. По мнению стратега по китайским акциям Goldman Sachs Кингера Лау, Китай становится рынком для торговли. Инвесторы готовы входить в рынок, когда появляются чёткие катализаторы, но столь же быстро фиксируют прибыль, не желая рисковать в условиях нестабильности. Особый акцент делается на том, что власти не выполняют взятых на себя обязательств. Так, несмотря на обещания Пекина стимулировать экономику, принятые меры пока не внушают доверия.

Планы реструктуризации долгов местных органов власти, смягчение денежно-кредитной политики и другие инициативы оказались менее амбициозными, чем ожидалось. Это привело к разочарованию на рынках: акции остаются в боковом тренде, а инвесторы выходят из вложений, не дождавшись ощутимых результатов. По данным Goldman Sachs, к октябрю 2024 года большая часть хедж-фондов воспользовалась краткосрочным рыночным подъёмом, стремительно покинув местный рынок. Аналогичные настроения отражает опрос управляющих фондами, проведённый Bank of America: лишь 10% инвесторов ожидают улучшения экономики Китая в течение года, тогда как в октябре прошлого года таких было 61%. Экономические и геополитические факторы продолжают создавать сложности для долгосрочных инвесторов. Внутренние проблемы, такие как долговая нагрузка и демографический спад, усугубляются внешними рисками. Текущие отношения между Китаем и США, а также неясность стимулирующих мер Пекина подрывают уверенность инвесторов.

Например, Народный банк Китая сталкивается с дилеммой: с одной стороны, необходимо поддерживать низкие процентные ставки для стимулирования экономики, с другой – удерживать курс юаня от падения. Хотя регулятор намекнул на возможное смягчение политики, его действия (размещение резервов в Гонконге и приостановка программы покупки облигаций) говорят о сдержанном подходе. Экономисты полагают, что в настоящее время правительство пытается решить сразу несколько проблем, не делая ставку на один или несколько секторов экономики. Так, в Пекине не хотят подрывать стабильный курс национальной валюты, а также повышать ставки по кредитам, но пытаются бороться с оттоком капитала и падением экономического роста. Похоже, что достичь всего этого сразу невозможно. Несмотря на перечисленные выше сложности, некоторые аналитики считают, что китайский рынок всё ещё предлагает перспективы для выборочных инвестиций.

Кен Пэн, руководитель инвестиционной стратегии Citi Wealth в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уверен, что внутренний туризм будет генерировать больше средств, чем ожидалось, ну а это мощный толчок для развития экономики. На этом фоне перспективы есть у малого и среднего бизнеса, занимающегося торговлей и обслуживанием туристов. Некоторые аналитики отмечают, что значительные проблемы существуют в области ограничений со стороны правительства. Сюда относят сферу видеоигр, которая в последние годы попала под непосредственный контроль властей. Пока же специалисты констатируют, что китайский рынок переживает сложный период. Традиционный подход к инвестициям требует переосмысления. Политические, экономические и геополитические факторы заставляют инвесторов действовать осторожно, делая ставки только на конкретные секторы с краткосрочным потенциалом для вложений.

#аналитика #китай #экономика
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