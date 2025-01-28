Трамп готов обложить пошлинами не только прямых конкурентов, но и союзников

Не все наши читатели знают, но именно с лёгкой руки Трампа началась торговая война между США и КНР. Многим почему-то кажется, что ранее занимавший должность президента политик стремится обеспечить мир во всём мире. Судя по последним действиям Трампа, ничего подобного предприниматься не будет. Напротив, президент намерен использовать агрессивные средства давления не только на конкурентов, но и на союзников. Простой пример: Трамп решил высылать нелегалов из Колумбии и потребовал у властей этой страны принять беженцев обратно. Правительство Колумбии отказало, ну а Трамп тут же издал указ, повышающий таможенные пошлины из соседней страны на все товары на 25%. Через несколько часов все противоречия были устранены, а власти Колумбии даже прислали за нелегалами отдельный самолёт. Многие аналитики называют такую тактику крайне эффективной, но забывают, что президент не может подписывать и отменять указы по несколько раз в сутки.

Так, заняв кресло президента, Трамп в первые же часы отменил сотни указов Байдена. Впрочем, предыдущий президент поступил аналогичным образом, а сегодня мы видим, что любые договорённости с Америкой могут просуществовать не больше трёх или четырёх лет. Раньше, даже если соглашение казалось новым властям неудачным, отменять его никто не решался, предпочитая длительные дипломатические дебаты на глобальном уровне. Сегодня в США всё решается намного проще, а особенно поражает политика Трампа в отношении пошлин. Известно, что американцы являются самыми крупными потребителями товаров во всём мире, ну а это ставит в зависимость от США крупнейших производителей по всему миру. Если янки закроют границы или введут пошлины, то продавать свои товары европейцам будет негде. Долгое время европейские компании могли рассчитывать на китайский рынок, но игра за команду Байдена привела к острой напряжённости между ЕС и КНР, что оказывает давление на торговый баланс. На фоне всех этих событий относительно неплохо себя чувствовала TSMC. Тайваньский технологический гигант успешно продавал продукцию всем заинтересованным сторонам, но в последние годы не может выпускать чипы для китайских компаний.

Ограничения не нанесли серьёзного удара по доходам, поскольку спрос на полупроводники превосходит предложения. Похоже, совсем скоро TSMC может столкнуться с острым кризисом. Причина проста, и имя ей — Трамп. Как выяснилось, президент США заявил о намерении ввести пошлины на полупроводники и другие высокотехнологичные товары, производимые за рубежом. Первыми начали переживать японские, европейские, южнокорейские и другие компании, но проблема оказалась намного серьёзнее, ведь под удар попадает даже TSMC. Похоже, политика не волнует тот факт, что Тайвань является основным союзником США, ну а обещание сделать Америку снова великой будет выполняться за счёт туго набитых деньгами карманов японцев, европейцев и тайванцев. Идея подобных ограничений заключается в том, чтобы стимулировать иностранные компании открывать производство непосредственно на территории Америки. Та же TSMC уже построила завод в Аризоне, а на подходе ещё несколько фабрик. Руководство тайваньской компании не предполагало, что столкнётся с подобными ограничениями, ну а сегодня выбора у TSMC просто нет. Впрочем, нет выбора и у американских компаний. Например, NVIDIA, Intel и AMD ещё недавно всю свою продукцию выпускали на заводах TSMC на Тайване. Ну а после введения 25% пошлины будут вынуждены либо поднять конечную цену для потребителей, либо перенести производство на готовую фабрику в США.

Эксперты полагают, что решение может быть принято в ближайшее время, но вступит в силу не сразу. Пока же во время выступления на конференции республиканцев в Палате представителей Трамп подчеркнул, что пошлины могут достигать 25%, 50% или даже 100%. Особенно тревожно на подобные идеи смотрят представители Apple. Всё дело в том, что указанные выше компании выпускают свою продукцию на устаревших технологических нормах. Например, NVIDIA и AMD выбрали для видеокарт 4-нм узел, хотя у TSMC есть более актуальный 3-нм. А вот Apple всегда идёт впереди основных конкурентов, а в конце 2025-го выпустила смартфон на базе 2-нм процессора. Вот только такие чипы доступны только на фабриках TSMC на Тайване. Трамп заявляет, что не собирается дарить другим странам миллиарды долларов по каким-либо причинам. Либо технологические компании переносят производство в США, либо начинают платить больше денег в бюджет. Президент подчеркнул, что у указанных выше компаний достаточно денег, а сегодня им нужен хороший стимул, который он намерен предоставить.

Специалисты пишут, что идея Трампа труднореализуемая и может встретить ожесточённое сопротивление со стороны сильного лобби. Проблема в том, что строительство современных полупроводниковых фабрик – это длительный и сложный процесс. Создание завода с передовыми технологиями для производства чипов по 2-нм нормам может занять от 3 до 5 лет и обойтись в десятки миллиардов долларов. Даже если компании начнут строительство немедленно, их продукция станет доступна только к концу десятилетия. Более того, пошлины, если они будут введены в ближайшее время, неминуемо вызовут рост цен на электронику, а это ударит по конечным потребителям в самой Америке и негативно скажется на экономике страны в краткосрочной перспективе. Чтобы минимизировать последствия, потребуется внедрение исключений для некоторых категорий товаров, как это уже практиковалось в прошлом. При этом аналитики полагают, что даже несмотря на трудности с реализацией, озвученная идея несёт коренной сдвиг в торговой политике США.. Она отражает растущую обеспокоенность зависимостью от иностранных производителей, особенно на фоне геополитической напряжённости вокруг Тайваня. Как уже было сказано выше, в настоящее время у TSMC есть лишь одна небольшая фабрика в США, но строительство двух дополнительных модулей уже идёт. Но этого недостаточно для полного переноса производства в США. Увеличение числа американских фабрик неизбежно приведёт к росту стоимости чипов, поскольку производство в США обходится дороже, чем на Тайване. Предполагается, что некоторые категории товаров станут дороже на 30% и выше, а без огромных инвестиций крупным технологическим компаниям не обойтись.