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Bublik1
Жители Дании испытывают давление общества и уже давно не чувствуют себя счастливыми
Психологи предлагают отменить рейтинг счастья стран, поскольку жители Дании испытывают депрессию

Если вы живёте в Афганистане, Конго, Сьерра-Леоне или Ливане, то с высокой вероятностью чувствуете себя несчастливо. По крайней мере так думают авторы глобального рейтинга счастья, на основании которого принято разделять государства на несколько категорий. Например, США и Германия занимают 15 и 16 места, тогда как Россия сумела подняться всего на 72 строчку рейтинга. Жители Украины счастливы ещё меньше, поскольку занимают 105 место. В отчёте фигурируют 140 стран, а данные составлены целым рядом специалистов, включая представителей ООН, Оксфордского университета и аналитиков Gallup. Метрика настолько сложная, что в прессе сложно встретить развёрнутые данные, но в данном случае не так важно, почему Афганистан закрепился на последнем месте, ведь нас сегодня интересуют лидеры списка. 

Ну а согласно официальным данным, первые три места разделили Финляндия, Дания и Исландия. Все три страны имеют похожие климатические условия и в какой-то мере близки культурно за счёт территориальных и исторических особенностей. При этом Дания, находящаяся по итогам 2024 года на втором месте, является традиционным лидером и занимала первую позицию намного чаще других государств. Может показаться, что жизнь в этой стране представляет собой райские условия, но психологи полагают, что всё немного не так, как принято писать в прессе. Недавнее исследование, опубликованное в научном журнале Scientific Reports, касалось необычного вопроса: может ли давление общества стать причиной плохого самочувствия? Логика данного вопроса в том, что рядовые датчане знают о том, что они живут в самой счастливой стране на Земле, ну а это колоссальное давление, выдержать которое некоторым не удаётся. По мнению психологов, в странах с высоким уровнем счастья (Дания, Швеция и Финляндия), социум требует от жителей быть довольными. 

Кстати, Швеция занимает четвёртую строчку рейтинга, ну а это крайне высокое давление, захватывающее все сферы жизни местных жителей – от социальных сетей и книг, до художественных фильмов, театральных постановок и тому подобных зрелищных мероприятий. Призыв звучит просто: будь счастливым, либо оставайся неудачником. Ну а поскольку никто не хочет превратиться в изгоя, прослыв неудачником, то попытки стать счастливыми оказывают на людей крайне негативное влияние. Результаты исследования доказали, что люди, ощущающие такое давление, чаще испытывают тревогу, стресс и депрессию. Они меньше удовлетворены жизнью и реже чувствуют положительные эмоции. Особенно сильное влияние это оказывает на тех, кто уже находится в уязвимом состоянии. Всё просто, ведь когда общество постоянно транслирует образ идеально счастливой жизни, то всё остальное тут же выходит за рамки стандарта. Люди начинают искать в себе минусы, поскольку осознают, что сами они далеки от пропагандируемой нормы. Многие не чувствуют себя счастливыми, пытаясь гнаться за виртуальным образом, не существующем в реальности. 

Для многих сравнение с идеалом становится источником ещё большего стресса. Возникает закономерный вопрос: почему я не так счастлив, как остальные? Вопрос звучит всё чаще, а особенно это происходит в Дании, ведь отклонения от нормы – это неприемлемо и порицается со стороны более счастливых людей. Психологи изучили данные 7400 человек из 40 стран, сопоставив их эмоциональное благополучие с ощущением социального давления быть счастливыми. Выяснилось, что в государствах, лидирующих в мировом рейтинге счастья, это давление сильнее всего связано с ухудшением психического здоровья. Интересно, что в более счастливых странах не только больше людей испытывают это давление, но и его последствия оказываются более серьёзными. Окружение счастливыми лицами усиливает ощущение изоляции для тех, кто не может соответствовать этим стандартам. Исследователи отмечают, что счастье – это не только позитивные эмоции. Важно уметь справляться с негативом, находить смысл в сложных моментах и принимать весь спектр человеческих чувств.  

Например, будет полезно присмотреться к тому, как выражение радости может повлиять на других. Иногда стоит замедлиться, проявить эмпатию и дать понять, что быть грустным или обеспокоенным – это нормально. Учёные считают, что на уровне общества необходимо пересмотреть подход к измерению счастья. Вместо акцента только на позитивных эмоциях важно учитывать такие показатели, как психологическая безопасность, открытость к различным эмоциональным состояниям и способность поддерживать друг друга в трудные моменты. На этом фоне предлагается отказаться от формирования рейтинга счастья, поскольку он явно не идёт на пользу рядовым жителям самых счастливых стран на планете. 

#интересное #дания #рейтинг счастья
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