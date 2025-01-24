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Bublik1
В США самое мощное в истории лекарство от депрессии будет продаваться в виде назального спрея
Согласно находящимся в свободном доступе данным, количество людей с депрессией в США постоянно растёт

Если внимательно изучить статистику по странам, то можно сделать вывод, что в государствах, где доходы населения намного превышают средние показатели по миру, наблюдается большое количество тревожных и депрессивных людей. Психологи уже давно нашли ответ на этот вопрос, но очень часто объяснения кажутся притянутыми за уши. Согласимся, что жизнь в США действительно вынуждает постоянно идти вперёд, а особенно это касается крупных городов. И всё же, американцы имеют всё необходимое для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, тогда как жители Азии и Африки часто не могут себе позволить своевременный завтрак. 1 миллиард людей на нашей планете ежедневно используют некачественную воду, а до 500 миллионов ощущают нехватку пищи. А между тем именно в сытой и зажиточной Америке наблюдается рост людей с различными психологическими проблемами. 

Либерализация общества достигла апогея, а в результате миллионы жителей этой страны не могут определиться даже со своим полом. Ранее гендерные проблемы наблюдались только у подростков, сталкивающихся с вызовами взросления, но сегодня миллионы людей поживают жизнь в постоянном напряжении, когда неопределённость проникает во все сферы жизни. Ну а поскольку давление нарастает, то людям требуется всё больше средств, позволяющих расслабиться, спрятавшись от реальности. Похоже, у миллионов находящихся в перманентной депрессии жителей США появилась возможность лечиться не отходя от рабочего места, о чём с радостью сообщают местные издания. Как стало известно, в продажу поступит назальный спрей Spravato (эскетамин), который стал первым официально одобренным в Америке препаратом, применяемым самостоятельно для лечения резистентной депрессии. Психиатры аплодируют стоя, ну а лекарственный препарат выпущен на рынок под брендом Johnson & Johnson. Отмечается, что производитель потратил на разработку революционного лекарства 10 лет, доказав высокую эффективность и безопасность. По поводу второго утверждения есть большие сомнения, но в данном случае мнение противоположной стороны всё равно никого не интересует. 

Напомним, с момента одобрения FDA в 2019 году, Spravato можно было назначать только в комбинации с пероральными антидепрессантами. В ходе длительного анализа, с привлечением 31 клинического исследования (включая финальную четвёртую фазу) были получены доказательства, убедившие врачей в том, что препарат эффективен и безопасен для использования без сопутствующих медикаментов. Spravato предназначен для взрослых, которые страдают резистентной депрессией, то есть не реагируют на как минимум два разных антидепрессанта. Также спрей может быть назначен пациентам с тяжёлым депрессивным расстройством, сопровождающимся острыми мыслями о самоубийстве. В теории, для многих людей, борющихся с депрессией, Spravato может стать настоящим спасением. Результаты исследований доказывают, что лекарство буквально меняет жизнь пациентов, наполняя их быт новым смыслом. Ну а поскольку теперь получить доступ к препарату стало проще, чем когда-либо, то миллионы людей смогут вернуться к привычному образу жизни. 

Клинические испытания четвёртой фазы показали, что Spravato эффективен, безопасен и хорошо переносится при использовании один раз в две недели. Уже через 24 часа после первого применения многие пациенты ощущали значительное облегчение симптомов. И вот здесь и начинаются проблемы, ведь проследить за тем, чтобы депрессивный человек не превышал дозу, уже не кому. По итогам четырёх недель 22.5% участников, использующих Spravato, достигли ремиссии, тогда как в группе плацебо этот показатель составил всего 7.6%. Согласно официальным данным, Spravato уже помог более 100 000 пациентов в 77 странах мира, причём около 80 000 из них находятся в США. Давайте немного разберёмся в структуре действия препарата. Итак, активное вещество Spravato (эскетамин) изначально использовалось как анестетик. В отличие от традиционных антидепрессантов, которые усиливают выработку серотонина, дофамина или норадреналина, эскетамин воздействует на глутамат, ну а это делает его чрезвычайно эффективным для лечения депрессии. Исследования на животных доказывают, что препарат может стимулировать рост новых нейронных связей, предотвращая уменьшение объёма мозга, возникающее в ходе постоянной депрессии. Хотя эта гипотеза требует дальнейшего изучения на людях, такие свойства делают эскетамин особенно перспективным для лечения тяжёлых случаев депрессии.  

Что любопытно, даже медики признают, что Spravato нельзя назвать идеальным решением. Препарат может вызывать такие побочные эффекты, как головокружение, сонливость, замедление реакций, чувство оторванности от реальности. Эти симптомы обычно достигают пика через 40 минут после применения и исчезают спустя два часа. Поэтому после использования спрея пациентам не рекомендуется управлять автомобилем или работать с механизмами до следующего дня. И всё же, именно это лекарство считается первым за много лет, которое успешно борется с резистентной депрессии. Авторы научно-популярных статей, посвящённых Spravato, намеренно обходят сложные темы. С момента одобрения лекарства прошло слишком мало времени, ну а бесконтрольный доступ к нему вызывает сомнения. По данным учёных, рядовые американцы ещё никогда не были такими несчастными, как сегодня, ну это значит, что без мощных препаратов для лечения депрессии не обойтись. Похоже, чем более эффективным становятся лекарства, тем больше у жителей США психологических проблем, но данная тема непопулярна и не имеет научного подтверждения. 

#наука #интересное #лекарства
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