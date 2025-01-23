Некоторые участники рынка с такой позицией не согласны

За последние несколько лет на рынке электроники РФ произошли значительные изменения. По данным аналитиков, крупные международные компании медленно сдают позиции, тогда как российские бренды набирают вес. Происходит это по нескольким причинам. Прежде всего речь идёт о санкциях, поскольку ввозить в страну запрещённую продукцию становится сложнее. Расчёты между банками затягиваются, а усиление санкций не идёт на пользу параллельному импорту. Всё это приводит к усложнению и удорожанию логистических цепочек. Конечная стоимость продукции становится выше, ну а покупатель голосует рублём. Китайские и российские бренды на этом фоне выглядят намного интереснее, а в целом речь о проявлении гражданской позиции не идёт. Не исключено, что некоторые жители РФ намеренно покупают только продукцию местного производства, но таких людей немного, а в целом рост популярности отечественных компаний связан с тем, что они предлагают лучшее соотношение между ценой и характеристиками.

Особенно заметен рост в сегменте телекоммуникационной продукции (ТКО). Здесь не требуются самые совершенные процессоры, а значит сборку можно наладить прямо в России. При этом большая часть компонентов всё равно закупается за рубежом, тогда как власти настаивают на увеличении вклада отечественных компаний. Согласно официальным данным, правительство предполагает, что только 50% компонентов в сегменте ТКО должно иметь иностранное происхождение. Таким образом примерно половина всех комплектующих должна централизованно выпускаться в России, ну а это крайне сложно с логистической, финансовой и технологической точек зрения. Мнение властей было озвучено представителями Минпромторга и ВНИИР (Всероссийского научно-исследовательского института радиоэлектроники) на совещании в Торгово-промышленной палате, прошедшем в конце 2024 года. Отмечается, что речь не идёт о строгом ограничении, а значит участники рынка могут пока не волноваться, поскольку никаких запретов и дополнительных требований власти выдвигать не планируют.

Как сообщили в Минпромторге, речь идёт о прогнозе, основанном на всестороннем анализе, проведённом специалистами ВНИИР. Эксперты изучили текущие основные тренды и пришли к выводу, что темпы роста российского сегмента ТКО позволяют говорить о быстром импортозамещении со стороны отечественных производителей. Мощностей для печатных плат становится всё больше, ну а это свидетельствует о кардинальных изменениях в отрасли. Как выяснилось, представители российских компаний встретили подобные прогнозы скептически. По мнению знакомых с ситуацией аналитиков, существуют значительные трудности, стоящие на пути реализации национальных проектов. Некоторые откровенно пишут, что достичь указанных выше 50% – это невыполнимая задача. Для того чтобы российские компании заняли такую значительную долю рынка, понадобится не только больше времени, но и инвестиции, ну а здесь не обходится без определённых проблем.

К примеру, генеральный директор компании «Иртея» Дмитрий Лаконцев пояснил, что замещение ЭКБ для базовых станций сопряжено с множеством сложностей. По его словам, важно не только выпускать комплектующие, соответствующие мировым аналогам в плане технических характеристик и надёжности, но и обеспечить приемлемую стоимость в рамках существующих партий. Крупные иностранные производители выпускают миллионы единиц одного и того же компонента, что снижает для них среднюю цену на одну конкретную деталь. В то же время российские компании не имеют возможности выпускать компоненты миллионами, что оказывает давление на стоимость для конечного потребителя. Важно отметить, что некоторые критерии оценки кажутся экспертам не совсем понятными. Простой пример, в РФ нет собственного производства памяти, но его можно условно считать российским, если зарубежные кристаллы памяти будут корпусироваться и устанавливаться на отечественные платы.

Власти осознают, что резкое ужесточение требований может нанести ущерб отрасли, поэтому до 2028 года Минпромторг не планирует вводить дополнительных требований. Несмотря на это представители министерства говорят о необходимости постепенно увеличивать долю в сегменте ТКО, что позволит прийти к заданным показателям в обозначенные сроки. В правительстве осознают, что для некоторых участников рынка требования будут сложно выполнимыми, тогда как другие готовы решить все поставленные задачи раньше срока. Согласно постановлению Правительства №878, в настоящее время для признания оборудования российским необходимо соответствовать ряду требований, включая разработку документации и выполнение производственных операций в России. В ближайшие годы ожидается переход на балльную систему оценки. Каждый этап производства (монтаж, использование отечественных компонентов и другие операции) будет приносить определённое количество баллов. При наборе установленного минимума оборудование получит статус российского. Ожидается, что проект системы будет представлен в начале 2025 года.

Добавим, что согласно планам Минпромторга, к 2028 году доля российской ЭКБ в телекоммуникационном оборудовании должна составить 30%, а к 2030 году – 60%. Несмотря на то, что сроки многим аналитикам кажутся реалистичным, производители полагают, что нужен гибкий подход, учитывающий особенности отрасли и невозможность выпускать определённые виды продукции в России.