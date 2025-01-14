Данное событие происходит прямо сейчас, но точно неясно, сколько ещё времени небольшая звезда сможет сопротивляться мощи чёрной дыры

Вселенная – это не просто бескрайняя тьма с мерцающими звёздами. Её размеры настолько грандиозны, что они ошеломляют. Диаметр наблюдаемой Вселенной составляет около 93 миллиардов световых лет. Это расстояние, которое свет преодолевает за 93 миллиарда лет. Если учитывать, что Вселенная постоянно расширяется, а мы видим свет с задержкой в миллиарды световых лет, то размеры видимого космоса могут оказаться ещё более внушительными. Вселенная наполнена бесконечным количеством галактик, среди которых особое место занимает Млечный путь. Мы живём в гигантской структуре, содержащей от 200 до 400 миллиардов звёзд. Млечный путь имеет диметр около 100 тысяч световых лет, но такие размеры только кажутся большими, ведь Вселенная намного превосходит площадь самых крупных видимых объектов. Наша Солнечная система расположена на периферии одного из спиральных рукавов Млечного Пути, который называется Рукав Ориона. Мы находимся примерно в 26 тысячах световых лет от центра галактики. Это место не слишком близко к галактическому ядру, где сосредоточена опасная активность чёрной дыры, и не слишком далеко, чтобы звезды стали редкостью.

Размеры нашей Солнечной системы кажутся крошечными в галактическом масштабе, ведь она простирается лишь на 2 световых года, включая облако Оорта. Учёные пишут, что Солнечная система находится в нужном месте, тогда как другим объектам повезло намного меньше. Некоторые из них рождены в постоянно бушующем хаосе, сталкиваясь с другими звёздами. Одним из таких объектов считается белый карлик в галактике под названием 1ES 1927+654. В центре галактики расположена огромная чёрная дыра, а долгое время астрономы не могли понять, что же там вообще происходит. Необычная галактика находится от нас на расстоянии в 275 миллиона световых лет и привлекает внимание учёных уже несколько лет благодаря загадочному поведению своей сверхмассивной чёрной дыры, масса которой составляет около миллиона масс Солнца. Её поведение долгое время оставалось необъяснимым, пока исследователи из Массачусетского технологического института не предложили революционное объяснение. Похоже, виновником странной аномалии может быть белая карликовая звезда, которая подошла к горизонту событий чёрной дыры на опасно близкое расстояние.

Исследователи пишут, что благодаря этому они могут наблюдать самый близкий подход объекта к чёрной дыре, который только фиксировался при помощи высокоточного оборудования. Белая карликовая звезда представляет собой плотное и постоянно коллапсирующее ядро звезды, завершившей свою жизнь. Если говорить художественным языком, то звезда танцует у горизонта событий чёрной дыры, где гравитация становится настолько сильной, что ничто не может избежать её притяжения. Учёные пишут, что до 2018 года чёрная дыра в 1ES 1927+654 не выделялась среди других. Но затем она преподнесла сюрприз: рентгеновское излучение, исходящее из её короны, исчезло, а после этого началось стремительное увеличение яркости. Сегодня показатели почти в 20 раз превышают уровень 2017 года, ну а самой очевидной причиной называется близость к другому объекту. Ранее предполагалось, что странное явление может быть связано со сменой полюсов чёрной дыры, но новая версия кажется более убедительной.

В 2022 году чёрная дыра снова удивила астрономов. Так, с телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства удалось зафиксировать колебания яркости с периодом около 18 минут. За два года этот период сократился до менее семи минут, а подобное считается уникальным среди крупных объектов в пределах видимости телескопов. — столь драматичные изменения стали уникальным наблюдением. Учёные пришли к выводу, что белая карликовая звезда, находящаяся на орбите чёрной дыры, может быть источником загадочных колебаний. Звезда, массой около 0.1 массы Солнца, совершает круг вокруг чёрной дыры за семь минут, находясь на расстоянии всего 4.2 радиусов Солнца от горизонта событий. При таком близком взаимодействии чёрная дыра постепенно отрывает внешние слои белого карлика, но его высокая плотность помогает звезде избегать полного разрушения. Этот процесс порождает регулярные вспышки рентгеновского излучения, которые затем фиксируют телескопы.

Исследователи предполагают, что в теории белый карлик может отойти на более безопасное расстояние, избежав полной гибели. Если это произойдёт, период колебаний рентгеновского излучения снова начнёт увеличиваться. Ну а если колебания станут ещё более частыми, то можно будет наблюдать за смертью звезды в прямом эфире. Отмечается, что подобные наблюдения помогут учёным глубже понять динамику экстремальных гравитационных взаимодействий. Ну а учёные считают, что наблюдения за чёрной дырой и белым карликом не только дают представление о том, что происходит в экстремальных условиях, но и предоставляют шанс открыть новые законы физики.