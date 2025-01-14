Выбросы парниковых газов не сокращаются, ну а у любых действий есть свои последствия

По мнению целого ряда экспертов, пожары в Лос-Анджелесе стали самыми крупными в истории и грозят значительными проблемами целому ряду сегментов местного бизнеса. Прежде всего мы видим последствия для кинематографа. Некоторые фильмы и сериалы были отложены, тогда как анонсы перенесены на более поздние даты. Трамп требует «крови», ну а после инаугурации избранный президент обязательно ударит по местным элитам. Даже в американской прессе пишут, что власти города погрязли в коррупции, маскируя свои делишки под толерантные парады и тому подобные зрелища. Власти охотно выделяли деньги на гендерно нейтральные туалеты, но решительно не могли найти средств на поддержание пожарной безопасности на высоком уровне. Журналисты раскопали, что местная пожарная часть отправила в Украину часть оборудования, а в целом бюджет борцов с огнём в 2024 был сильно урезан.

Если бы пожар случился через полгода, когда Трамп уже какое-то время находился бы на посту президента, то резонанс был бы не таким значительным. Ну а сегодня во всех проблемах обвиняют действующую администрацию, указывая на неспособность Байдена решать ключевые задачи внутри страны. Но и это ещё не всё, ведь пострадали одни из наиболее состоятельных граждан США. Дома сгорели у видных актёров первого плана, бизнесменов и политиков, ну а ущерб оценивается в 150 миллиардов долларов. Правоохранительные органы расследуют первые часы после начала пожаров, указывая на связь с многочисленными фейерверками. Неясно, к каким выводам придёт полиция, но у учёных есть своя точка зрения. Оказывается, мы сталкиваемся с последствиями глобального потепления, которое способно выражаться в массовых климатических аномалиях. Такое явление называется «гидроклиматическим хлыстом» и демонстрирует, насколько серьёзно изменение климата влияет на экологические процессы. Новый обзор, основанный на анализе более 200 научных статей, подтверждает: способность атмосферы удерживать влагу растёт, что приводит к экстремальным погодным явлениям.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному группой учёных из США, эти экстремальные колебания значительно учащаются. В 20224 температура была в среднем на 1.5 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху, но с повышением температуры на 3 градуса частота опасных явлений может увеличиться в несколько раз. Климатолог Дэниел Суэйн из Калифорнийского университета заявил, что пожары в Калифорнии – это яркий пример таких изменений. Он полагает, что мы становимся свидетелями того, как аномальная влажность уступает место чрезвычайно сухим условиям. В этом случае риск пожаров повышается, что и произошло в Лос-Анджелесе. Исследования показывают, что на каждый градус потепления атмосфера увеличивает свою способность удерживать влагу на 7%. Это создаёт парадокс: даже при сохранении прежнего уровня осадков экосистемы становятся суше. Во время влажных периодов обильные дожди стимулируют бурный рост растительности, которая затем высыхает и превращается в топливо для пожаров.

Если применять озвученные данные к Калифорнии, то здесь риски удваиваются, а значит пожары могут вспыхнуть в любой другой части штата. По мнению специалистов, растительность в итоге становится похожа на сухой хворост, возгорание которого неизбежно. В конечном итоге для возникновения масштабного пожара достаточно одной искры. Климатические изменения увеличивают частоту ударов молний, а в результате их количество возрастает на 12% с каждым градусом глобального потепления. Подобные условия привели к катастрофическим пожарам в Австралии в 2019 году, а где «гидроклиматический хлыст» ударит в следующий раз, предсказать невозможно. Отмечается, что пожары – это только одна из сторон опасного явления. Примером обратного сценария стало наводнение в Восточной Африке в 2023 году. После многолетней засухи земля утратила способность впитывать воду, а проливные дожди вызвали разрушительные потоки, уничтожив посевы и оставив миллионы людей без крова. Анализ метеоданных показал, что частота гидроклиматических колебаний возросла с 31% до 66% с середины XX века. Учёные предупреждают, что без значительного сокращения выбросов эти процессы будут нарастать экспоненциально, охватывая новые регионы.

Специалисты констатируют, что пока усилия научного сообщества не эффективны, поскольку за последние десятилетия глобальные выбросы парниковых газов неуклонно росли. Это происходит несмотря на согласие большинства стран сократить выбросы. Так, в 2022 году показатель достиг рекордного уровня в 57.4 гигатонн эквивалента CO₂, что на 1.2% больше по сравнению с 2021 годом. Углекислый газ генерируется выбросами от сжигания ископаемого топлива и работы промышленных предприятий и составляет около двух третей от общего объёма выбросов парниковых газов. Крайне опасен также метан (CH₄). Выбросы этого газа увеличились на 1.8% в 2022 году, внося значительный вклад в глобальное потепление. Отдельного внимания заслуживают закись азота (N₂O) и фторированные газ. Выбросы N₂O выросли на 0.9%, а фторированных газов – на 5.5% в 2022 году.

Лидерами по количеству выбросов остаются Китай и США. На долю КНР пришлось 27.6% парниковых газов, тогда как Америка занимает второе место с показателем 15.2%. Выбросы Европейского Союза достигли 9.6% от мировых показателей, что также довольно много. Не сокращают выбросы и другие крупные технологические страны, включая Индию и Россию. Учёные констатируют, что договорённости не соблюдаются, а сегодня мировые элиты экологические проблемы заботят меньше всего.