Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Пожары в Лос-Анджелесе могли быть вызваны последствиями мощного удара «гидроклиматического хлыста»
Выбросы парниковых газов не сокращаются, ну а у любых действий есть свои последствия

По мнению целого ряда экспертов, пожары в Лос-Анджелесе стали самыми крупными в истории и грозят значительными проблемами целому ряду сегментов местного бизнеса. Прежде всего мы видим последствия для кинематографа. Некоторые фильмы и сериалы были отложены, тогда как анонсы перенесены на более поздние даты. Трамп требует «крови», ну а после инаугурации избранный президент обязательно ударит по местным элитам. Даже в американской прессе пишут, что власти города погрязли в коррупции, маскируя свои делишки под толерантные парады и тому подобные зрелища. Власти охотно выделяли деньги на гендерно нейтральные туалеты, но решительно не могли найти средств на поддержание пожарной безопасности на высоком уровне. Журналисты раскопали, что местная пожарная часть отправила в Украину часть оборудования, а в целом бюджет борцов с огнём в 2024 был сильно урезан. 

Если бы пожар случился через полгода, когда Трамп уже какое-то время находился бы на посту президента, то резонанс был бы не таким значительным. Ну а сегодня во всех проблемах обвиняют действующую администрацию, указывая на неспособность Байдена решать ключевые задачи внутри страны. Но и это ещё не всё, ведь пострадали одни из наиболее состоятельных граждан США. Дома сгорели у видных актёров первого плана, бизнесменов и политиков, ну а ущерб оценивается в 150 миллиардов долларов. Правоохранительные органы расследуют первые часы после начала пожаров, указывая на связь с многочисленными фейерверками. Неясно, к каким выводам придёт полиция, но у учёных есть своя точка зрения. Оказывается, мы сталкиваемся с последствиями глобального потепления, которое способно выражаться в массовых климатических аномалиях. Такое явление называется «гидроклиматическим хлыстом» и демонстрирует, насколько серьёзно изменение климата влияет на экологические процессы. Новый обзор, основанный на анализе более 200 научных статей, подтверждает: способность атмосферы удерживать влагу растёт, что приводит к экстремальным погодным явлениям. 

Согласно недавнему исследованию, опубликованному группой учёных из США, эти экстремальные колебания значительно учащаются. В 20224 температура была в среднем на 1.5 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху, но с повышением температуры на 3 градуса частота опасных явлений может увеличиться в несколько раз. Климатолог Дэниел Суэйн из Калифорнийского университета заявил, что пожары в Калифорнии – это яркий пример таких изменений. Он полагает, что мы становимся свидетелями того, как аномальная влажность уступает место чрезвычайно сухим условиям. В этом случае риск пожаров повышается, что и произошло в Лос-Анджелесе. Исследования показывают, что на каждый градус потепления атмосфера увеличивает свою способность удерживать влагу на 7%. Это создаёт парадокс: даже при сохранении прежнего уровня осадков экосистемы становятся суше. Во время влажных периодов обильные дожди стимулируют бурный рост растительности, которая затем высыхает и превращается в топливо для пожаров.

Если применять озвученные данные к Калифорнии, то здесь риски удваиваются, а значит пожары могут вспыхнуть в любой другой части штата. По мнению специалистов, растительность в итоге становится похожа на сухой хворост, возгорание которого неизбежно. В конечном итоге для возникновения масштабного пожара достаточно одной искры. Климатические изменения увеличивают частоту ударов молний, а в результате их количество возрастает на 12% с каждым градусом глобального потепления. Подобные условия привели к катастрофическим пожарам в Австралии в 2019 году, а где «гидроклиматический хлыст» ударит в следующий раз, предсказать невозможно. Отмечается, что пожары – это только одна из сторон опасного явления. Примером обратного сценария стало наводнение в Восточной Африке в 2023 году. После многолетней засухи земля утратила способность впитывать воду, а проливные дожди вызвали разрушительные потоки, уничтожив посевы и оставив миллионы людей без крова. Анализ метеоданных показал, что частота гидроклиматических колебаний возросла с 31% до 66% с середины XX века. Учёные предупреждают, что без значительного сокращения выбросов эти процессы будут нарастать экспоненциально, охватывая новые регионы.

Специалисты констатируют, что пока усилия научного сообщества не эффективны, поскольку за последние десятилетия глобальные выбросы парниковых газов неуклонно росли. Это происходит несмотря на согласие большинства стран сократить выбросы. Так, в 2022 году показатель достиг рекордного уровня в 57.4 гигатонн эквивалента CO₂, что на 1.2% больше по сравнению с 2021 годом. Углекислый газ генерируется выбросами от сжигания ископаемого топлива и работы промышленных предприятий и составляет около двух третей от общего объёма выбросов парниковых газов. Крайне опасен также метан (CH₄). Выбросы этого газа увеличились на 1.8% в 2022 году, внося значительный вклад в глобальное потепление. Отдельного внимания заслуживают закись азота (N₂O) и фторированные газ. Выбросы N₂O выросли на 0.9%, а фторированных газов – на 5.5% в 2022 году. 

Лидерами по количеству выбросов остаются Китай и США. На долю КНР пришлось 27.6% парниковых газов, тогда как Америка занимает второе место с показателем 15.2%. Выбросы Европейского Союза достигли 9.6% от мировых показателей, что также довольно много. Не сокращают выбросы и другие крупные технологические страны, включая Индию и Россию. Учёные констатируют, что договорённости не соблюдаются, а сегодня мировые элиты экологические проблемы заботят меньше всего. 

#наука #интересное #климат #глобальное потепление #природа
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай бесплатно предложил выпущенное им программное обеспечение Yaoguang для разработки оружия РЭБ
1
Россия представила ракетный комплекс «Гермес»
4
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
27
Merkur: Из-за прекращения транзита газа через земли Украины запасы газа в Британии упали на 25%
4
Российские производители колесных кранов пытаются адаптироваться к современным реалиям
+
Акции компаний квантовых компьютеров упали на $8 млрд после заявления Дженсена Хуанга на CES 2025
2
CDPR ответила на слухи о сотрудничестве со Sweet Baby Inc., но геймеры остались недовольны
8
Приложение Files by Google достигло 5 млрд скачиваний в магазине Play Store
+
Valve заблокировала мод для CS:GO, который разрабатывали 8 лет
1
Расконсервированные танки Т-62М новыми снарядами пробивают лобовую броню Leopard-2A4
+
Россия внедряет УМПК-П для доставки авиабомб на 165 км
4
Смартфоны Honor 400 могут получить батареи 7000 мАч и металлические рамки
+
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
4
Портал Techbreak назвал топ-5 самых мощных ракет класса «воздух-воздух»
+
Casio представила две новые модели G-Shock Urban Utility Series с 10-летним сроком службы батареи
+
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
13
MSI представила свою концептуальную СЖО со встроенным вращающимся механизмом
1
Космический зонд BepiColombo сделал близкие снимки поверхности Меркурия
+
Gigabyte представила свой новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U
2
Army Recognition: Индия станет первым иностранным производителем американских БТР Stryker
+

Популярные статьи

Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
33
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
101
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
10
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
38
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
51
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
26
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
3
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
11

Сейчас обсуждают

7raven
11:39
Да и на кой нам эти заднеприводные сдались? Пусть вымирают потихоньку .
Генсек НАТО решил запугать европейцев перспективой обязательного изучения русского языка
Mad Cat
11:39
Они уже выдали огромный прирост с 9 линейки на 10, так что до сих пор люди спокойно (и я в том числе), играют в современные игры на 1080ti, у которой и чип мощный и памяти дофига. Ну и спасибо амд за ...
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
Принц Госплана
11:38
"Господи, да что такое ты несешь?!" Смешал все в кучу.
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
Игорь Погорелов
11:36
че за Бахтиер Кудратуллаев?
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
genji
11:34
Настройка курвы не избавляет от скачков. Зен 3 так работает, от этого никуда не деться, можно только смириться, настроить нормально кривую вентиляторов и забыть про это, т.к. это ни на что не влияет. ...
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Voodoo People
11:31
Бомба!
OnePlus 13 обходит iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra по качеству съемки
_kurbashi_
11:30
Тоже завис на этой цифре. Не, ну это ж израильские войска, у них и то, что у остальных дохлым сверхзвуком пердячьим считается, сразу рангом выше и считется гипером. "Вынепонимаетеэтодругое".
Израиль во второй раз нанёс удары по хуситам в Йемене гиперзвуковыми ракетами
Mike3000
11:29
Очередной эксельный феникс. Может автор расскажет как выжал ровно 990вт?
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
Игорь Погорелов
11:25
ты уже купил 4090, но в зоне тебе оно не нужно
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Бахтиер Кудратуллаев
11:21
я куплю 5090
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем