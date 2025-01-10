Согласно данным исследования, кофе лучше пить утром, тогда как во второй половине следует перейти к другим напиткам

Не секрет, что сегодня кофе считается одним из наиболее популярных напитков. Миллионы людей не способны начать утро без чашечки бодрящего напитка, получая заряд бодрости благодаря высокому содержанию кофеина. Гурманы покупают дорогостоящие машины, способные готовить необычные напитки, а вкусовые качества данного напитка изучают тысячи специалистов по всему миру. За последние годы в прессу попало несколько крупных исследований, авторы которых делают противоречивые выводы. Некоторые пишут, что употребление кофе – это крайне вредная привычка. Перечисляются опасные симптомы и болезни, а всем любителям этого напитка советуют перейти на чай. Есть и другие исследования, авторы которых заявляют о том, что кофе обладает массой полезных свойств. Противостояние между первыми и вторыми продолжается, ну а сегодня мы изучим новое исследование, которое занимает промежуточную позицию и предлагает новый взгляд на данную проблему.

Что же, если верить учёным из Тулейнского университета в Новом Орлеане, то любителям кофе действительно стоит пересмотреть свои привычки, ограничив употребление напитка утренней порцией. Новые данные свидетельствуют о том, что утренний кофе может значительно снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Учёные проанализировали данные о кофейных предпочтениях 40 725 взрослых, среди которых выделили подгруппу из 1463 человек, заполнивших подробные анкеты о своём рационе и привычках. За участниками наблюдали целых 10 лет, что позволило сделать массу важных выводов. Результаты оказались впечатляющими: у тех, кто пил кофе исключительно утром, риск умереть от любых причин оказался на 16% ниже, а вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и вовсе на 31% ниже, чем у тех, кто вовсе не пил кофе. А вот у тех, кто пил кофе в течение всего дня, снижение рисков не наблюдалось. Возглавлявший исследование эпидемиолог Лу Ци утверждает, что время приёма кофе играет столь же важную роль, как и его количество. По его словам, утреннее потребление кофе может быть более полезным для здоровья, чем в любое другое время суток. Исследователь полагает, что новые данные нужно учитывать тем, кто пьёт кофе в течение дня, а особенно тем, кто употребляет больше трёх кружек бодрящего напитка.

Учёные предполагают, что употребление кофе во второй половине дня или вечером может нарушать циркадные ритмы организма и влиять на гормональный фон, например, снижая выработку мелатонина. Это, в свою очередь, может приводить к воспалительным процессам или повышению артериального давления, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Риск смертности оказался ниже у тех, кто выпивал утром 2–3 чашки кофе, а после ограничивал его употребление. Даже те, кто пил больше трёх чашек, показывали аналогичные результаты. Что удивительно, но те, кто ограничивался менее чем двумя чашками, не демонстрировали заметного снижения рисков. Исследователи пытаются пояснить причины такого феномена, но пока не могут дать точного ответа на возникшие вопросы. В составе кофе содержатся сотни веществ, и их воздействие на организм изучается до сих пор.

Кофеин, помимо стимуляции нервной системы, может оказывать влияние на гормоны, воспалительные процессы и даже генетику. Учёные подчёркивают, что указанное выше исследование носит исключительно наблюдательный характер, а прямая причинно-следственная связь между утренним кофе и снижением рисков пока не доказана. Исследователи хотят продолжить работу с более широкой выборкой, остановившись на том, как влияет употребление кофе на человека. Планируется изучить возрастные, гендерные, национальные и многие другие особенности. Пока же учёные пишут, что любителям кофе, которые заботятся о своём здоровье, следует перенести кофейные ритуалы на утренние часы. Это не только даст заряд бодрости, но и улучшит работу сердца.

Если у вас есть ещё время, то ниже можно изучить особенности употребления кофе по регионам, а также некоторые интересные данные. Так, европейцы считаются самыми большими любителями кофе в мире. По данным Международной кофейной организации (ICO), Финляндия занимает первое место в мире по количеству выпитого кофе на душу населения. Средний финн выпивает около 12 килограмм кофе в год, что эквивалентно четырём-пяти чашкам в день. Другие страны Скандинавии, такие как Норвегия, Исландия и Дания, следуют за Финляндией, демонстрируя схожую любовь к кофе. Здесь напиток часто сопровождает повседневные разговоры и рабочие встречи, становясь неотъемлемой частью культурного ритуала. Южная Европа, несмотря на меньшие объёмы потребления, славится своими кофейными традициями. Италия – это родина эспрессо, где кофе ассоциируется с короткими перерывами и неспешным наслаждением. Турция известна своим крепким и ароматным турецким кофе, который варится в джезве и подаётся с сахаром. В США и Канаде кофе является неотъемлемой частью утреннего ритуала. Средний американец потребляет около 4.2 килограмма кофе в год. Здесь процветает культура кофеен, таких как Starbucks, которые предлагают широкий выбор напитков: от классического американо до модных латте с сиропами.

Многие жители США начинают утро с кружки кофе в руках, будь то домашний заварной кофе или напиток, купленный по пути на работу. Латинская Америка – это крупнейший регион-производитель кофе, где выращивается около 60% мирового объёма кофе. Бразилия, Колумбия и Гондурас не только экспортируют огромные объёмы, но и сами активно потребляют этот напиток. Бразилия, например, является не только крупнейшим производителем, но и одним из ведущих потребителей. Здесь в год на человека приходится около 5.8 килограмм кофе, что значительно выше мирового среднего уровня. Азия традиционно была «чаеманским» регионом, но популярность кофе растёт и здесь. В странах, таких как Япония, Южная Корея и Китай, всё больше людей выбирают кофе благодаря растущему числу кофеен и популярности западного образа жизни. В Южной Корее особенно популярны концептуальные кафе, где помимо кофе предлагаются необычные десерты. Вьетнам известен особым вьетнамским кофе, который готовят с использованием сгущённого молока и льда. Кофе родом из Африки, а именно из региона Эфиопии, где кофе был открыт ещё в IX веке. Сегодня Эфиопия остаётся крупным производителем, и кофе занимает важное место в культуре страны. Эфиопцы часто проводят традиционные кофейные церемонии, где напиток заваривается и подаётся с особым уважением.

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