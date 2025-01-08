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Bublik1
Стоит ли геймерам отказываться от GeForce RTX 4090 и бежать за новой видеокартой GeForce RTX 5090
Эксперты полагают, что такой апгрейд принесёт больше разочарований, чем пользы

В ночь на 7 января NVIDIA анонсировала новое поколение настольной графики. Ожидания геймеров несколько затянулись, поскольку обычно видеокарты поступают в продажу в ноябре, но на этот раз релиз перенесли на конец января. Анонс состоялся в рамках выставки CES и вызвал волну обсуждений среди геймеров, разработчиков и специалистов в области ИИ. Изучить особенности архитектуры Blackwell нам ещё только предстоит, а пока не повестке дня стоит целый ряд вопросов, ответить на которые эксперты пытаются уже сегодня. GeForce RTX 5090 станет флагманом линейки, получив целый ряд новых технологий. О некоторых их них мы поговорим немого ниже, а пока эксперты и энтузиасты задаются одним вопросом: насколько новый флагман окажется быстрее GeForce RTX 4090? Давайте разбираться в деталях.

Прежде всего следует изучить технические характеристики. Так, новинка получила на 33% больше потоковых мультипроцессоров Blackwell, а также ровно на столько же больше ядер CUDA, RT-ядер и текстурных блоков. Кроме того, на этот раз настольная графика нового поколения оснащена видеопамятью GDDR7. Она быстрее GDDR6Х, а общее количество памяти ещё и стало выше. Благодаря использованию более широкой 512-битной шины можно сделать вывод, что пропускная способность увеличится на 78%, тогда как общее количество памяти станет на 33% больше. К сожалению, разработчики решили не раскрывать весь потенциал GDDR7, поскольку тактовая частота вырастет всего на 4%. Остаётся надеяться на архитектурные улучшения, но в данном случае вопросов намного больше, чем ответов. Эксперты полагают, что указанные выше улучшения способны обеспечить примерно 27% прирост вычислительной мощности по сравнению с действующим флагманом в традиционных задачах. Но если речь идёт о задачах ИИ, то скачок может оказаться намного более значительным. 

Известно, что серия GeForce RTX 50 делает ставку на искусственный интеллект, и это заметно по нескольким ключевым функциям. Например, новый флагман обеспечивает до 1676 TFLOPS в задачах FP16 (по сравнению с 661 у GeForce RTX 4090) и 3352 TOPS для INT8, что более чем вдвое превышает показатели предыдущего поколения. Не следует забывать о роли DLSS 4. Речь идёт о новой технологии динамического масштабирования на базе ИИ позволяющей генерировать до трёх дополнительных кадров на основе одного реального. Это делает игры визуально более плавными и увеличивает производительность в несколько раз. Пока неясно, удастся ли разработчикам решить проблемы с падением визуальной составляющей после активации технологии масштабирования, поскольку в прошлых поколениях заметно стабильное улучшение качества картинки. Одной из ключевых фишек серии GeForce RTX 50 значится технология RTX Neural Materials. Эта функция оптимизирует использование текстур, что позитивно влияет на эффективность работу оборудования, снижая требования к памяти на 30%. Все эти функции делают GeForce RTX 5090 не только игровым решением, но и мощным инструментом для разработчиков и пользователей нейросетей. 

Представители NVIDIA уже отметились целым рядом громких заявлений. Например, в некоторых сценариях прирост количества кадров в секунду между GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 5090 достигает 2.5 раза. Вот только происходит это в рамках использования DLSS 4, тогда как без новой технологии всё куда скромнее. Например, в Far Cry 6 удалось получить всего на 27% fps, тогда как A Plague Tale: Requiem демонстрирует 43% буст. Не стоит забывать, что стоимость нового флагмана точно не будет низкой. Так, официально GeForce RTX 5090 попадёт в американскую розницу по рекомендованной цене от 1999 долларов, вот только уже несколько месяцев встретить GeForce RTX 4090 дешевле 1800 долларов практически невозможно. Действующий флагман не выпускается серийно, ну а в Европе за GeForce RTX 5090 будут просить намного больше. Эксперты полагают, что высокий ценник оправдан для тех, кто занимается генеративным ИИ или использует видеокарту в профессиональных задачах, где прирост производительности будет очевиден. Поскольку данная сфера стремительно развивается, то прирост производительности позволит ощутимо сократить время, необходимое для решения тех или иных задач, что в конечном итоге приведёт к экономии средств. 

А вот геймерам спешить не рекомендуется. Скорее всего, прирост быстродействия между флагманами не превысит 40% в обычных сценариях, но заплатить за переход придётся немало. Стоит также учитывать, что GeForce RTX 5090 потребует более мощного блока питания, поскольку TDP её стартует с 575 Вт. Эксперты полагают, что ставка на ИИ и глубокую интеграцию новых технологий, таких как DLSS 4 и RTX Neural Materials, открывает новые горизонты как для игр, так и для профессиональных задач. По крайней мере в теории, ведь новые технологии будут внедряться медленно, а платить за все эти функции придётся сразу. Нет никаких сомнений, что GeForce RTX 5090 найдёт своего покупателя, но в качестве прямой замены GeForce RTX 4090 видеокарта смотрится сомнительно. Для тех, у кого есть средства на апгрейд, вопросов обычно не возникает, но если вы исходите из того, что видеокарта должна оправдывать инвестиции, то GeForce RTX 5090 может немного разочаровать. 

#видеокарты #geforce rtx 4090 #geforce rtx 5090
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Стоит ли геймерам отказываться от GeForce RTX 4090 и бежать за новой видеокартой GeForce RTX 5090
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