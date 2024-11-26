Предполагается, что к концу декабря будут созданы идеальные условия для подорожания Bitcoin

Если верить аналитикам, то курс Bitcoin должен был превысить 100 тысяч долларов ещё на прошлой неделе. На платформе Polymarket появилось множество ставок, владельцы которых были уверены в том, что первая криптовалюта с лёгкостью перешагнёт этот важный моральный предел. В какой-то момент курс цифрового золота даже поднимался до 99 тысяч долларов, но усилий Быков оказалось недостаточно. Сегодня мы находимся в ожидании очередного прорыва, а эксперты полагают, что Bitcoin может уйти выше 100 тысяч долларов в ближайшие дни. Некоторые специалисты и вовсе пишут, что к концу 2025 года за 1 ВТС будут давать миллионы долларов, ну а сегодня мы попытаемся понять, что вообще происходит, и каковы шансы у первой криптовалюты закрепиться выше 100 000 долларов до конца 2024 года.

Начнём с того, что сегодня на рынке преобладает жадность. Согласно данным соответствующего индекса, утром 26 ноября показатель составил 82 пункта, но графики показывают, что рекорд марта 2024 года ещё не побит. Данный индекс отслеживает множество различных показателей и отражает настроения на рынке. Проще говоря, если преобладают бычьи настроения, то будет фиксироваться разная степень жадности. В случае сильного медвежьего тренда доминирующим станет страх. Аналитики полагают, что в ближайшее время индекс страха-жадности будет продолжать двигаться в сторону экстремальной жадности, ну а это может оказать позитивное влияние на курс цифрового золота. Не следует забывать, что все криптовалюты так или иначе завязаны на стабильности доллара. Таким образом важными станут ключевые показатели, которые будут озвучены регулятором США в ближайшие недели. Особое внимание сосредоточено вокруг ключевой ставки. Предполагается, что регулятор планирует снизить показатель на 25 пунктов, что вызовет приток средств в рискованные активы. В случае, если ставка уйдёт вниз на 50 пунктов, то велики шансы стремительного выхода за отметку в 100 000 долларов, а также переливания десятков миллиардов долларов в криптовалюты.

Обычно подобные активы считаются рискованными, но низкая процентная ставка привлекает инвесторов, многие из которых получают доступ к дешёвым кредитам и могут себе позволить купить криптовалюту до выхода её на пиковые значения. На самом деле ожидание повышения ключевой ставки уже заметно. Так, только за прошлую неделю приток средств в Bitcoin- ETF превысил 3 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что фонды указывают чистый приток средств, а это очередной рекорд в данной области. Особенно активны крупные фонды типа BlackRock, ProShares, Bitwise, Grayscale и другие. Представили подобных компаний пишут, что профицит по инвестициям в цифровое золото наблюдается уже седьмую неделю подряд, но с каждым днём количество покупателей становится всё более заметным. На планирует сидеть без дела и компания MicroStrategy. Сообщается, что за прошлую неделю было приобретено 55 500 ВТС на сумму 5.4 миллиарда долларов.

Деньги удалось изыскать после реализации пакета акций, ну а сегодня курс ценных бумаг американской компании продолжать бить рекорды. Майкл Сэйлор заявил, что он продолжит наращивать инвестиции в первую криптовалюту, ну а всё это так или иначе оказывает влияние на рынок. Напомним, MicroStrategy на позапрошлой неделе также вливала деньги в покупку Bitcoin. Тогда было приобретено 51 780 монет на сумму 4.6 миллиарда долларов. Благодаря этому MicroStrategy остаётся крупнейшим держателем ВТС, что толкает рынок вверх. Сегодня американская компания владеет 386 700 ВТС, потратив на их покупку почти 22 миллиарда долларов. По курсу на утро 26 ноября – это почти 36 миллиардов долларов, а значит инвестиции окупились. Глава MicroStrategy планирует превратить компанию в первый банк Bitcoin, но пока такие планы встречают сопротивление со стороны регулирующих органов.

Не исключено, что всё изменится с приходом в Белый дом Трампа, поскольку новый президент намерен прислушиваться к мнению Илона Маска. Миллиардер получит контроль над управлением, определяющим ценность тех или иных технологий, ну а всё это обещает рынку смягчение норм и упрощение законодательных инициатив. Прогнозов относительно курса цифрового золота много, но особый интерес вызывает так называемый «сценарий Санта-Клауса». Известно, что многие активы растут или падают в ожидании праздников, ну а на этот раз рождественская лихорадка может пойти Bitcoin на пользу. Некоторые аналитики пишут, что до 25 декабря курс цифрового золота будет находиться в пределах 90-99 тысяч долларов, но после этого стремительно уйдёт вверх. Сможет ли первая криптовалюта удержаться, большой вопрос, но в данном случае важен лишь факт. Не исключено, что подорожание будет носить спекулятивный характер, но сегодня наблюдается значительный перевес между предложением и спросом. Покупателей становится всё больше, тогда как продавать Bitcoin хотят единицы. Майнеры распродали большую часть запасов в конце весны, ну а халвинг привёл к падению доходов в 2 раза. Таким образом значительных накоплений у фермеров нет, а другие крупные игроки придерживают монеты до лучших времён. Согласно популярному мнению, как только за 1 ВТС станут давать 100 000 долларов, крупные игроки попытаются зафиксировать прибыль. Криптовалюту начнут продавать, а это тут же отправит курс Bitcoin в нокаут.