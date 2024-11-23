За последние десять лет высокоскоростной интернет пришёл почти в каждый дом, принося с собой возможность доступа к библиотеке фильмов, музыки и других развлечений по клику мышки. Скорость интернета постоянно увеличивается, а многие жители крупных городов могут похвастать наличием 1 Гбит/с. Это позволяет забыть о необходимости покупки ёмких накопителей, ведь даже блокбастер в высоком качестве можно загрузить за считанные минуты.

Но бывает и так, что скорость интернета становится непостоянной. Многое зависит от оператора. Например, когда предоставляющая услуги доступа к мировой паутине компания предпочитает экономить. Оборудования для обслуживания клиентов устанавливается слишком мало, поэтому пропускная способность сильно зависит от количества людей, которые одновременно выходят в сеть. Даже если заявленная скорость составляет 300 Мбит/с, то в реальности получить больше 50 Мбит/с бывает сложно, а ведь в случае перегрузки наблюдаются стремительные падения до нуля, а также высокий пинг.

Решать проблемы с оператором вам придётся самостоятельно, ну а сегодня мы рассмотрим ситуацию, возникающую по вине самого пользователя. Предположим, что интернет вам проводит мастер, который принёс с собой роутер, взял с вас деньги, а после оставил пароль, написанный кривым почерком на грязном листе бумаги. Не все события происходят одновременно, но чаще всего рядовые пользователи получают интернет через дешёвый роутер, которые не способен обеспечить не только качественный приём, но и достаточно высокий уровень защиты.

В первом случае, на пути появляется препятствие в виде помех. Помните, что мастер побывал не только у вас, но и заглянул к соседям, а также установил интернет жителям верхнего и нижнего этажей. Таким образом доступ в сеть осуществляется при помощи однотипных устройств, сильно мешающих друг другу. Учитывая, что роутеры способны раздавать сигнал на расстояние 10 метров и больше, то, при неудачном стечении обстоятельств, ваше устройство попадает в настоящую яму. Приходится то и дело перезагружать роутер, но через несколько дней или даже раньше, интернет снова начинает работать медленно.

Более подробно почитать о решении данной проблемы вы можете по ссылке. Если не проделывать в стене дополнительных отверстий для физического подключения к интернету, то наиболее эффективным способом решения данной проблемы остаётся только покупка нового роутера. Кстати, это же решает и другую проблему, ведь часто скорость интернета падает из-за слишком умных соседей. Представьте себе, что в интернете есть полноценная и довольно простая инструкция, позволяющая взломать любой массовый роутер. Ну а поскольку большая часть пользователей получает роутер из рук оператора, то стандартные настройки остаются без изменений.

Зная модель роутера и название оператора можно без труда подобрать логин и пароль, ведь чаще всего используются примитивные комбинации по типу: «admin» или «administrator». Пароля и вовсе может не быть, либо он совпадает с логином. Таким образом подобрать нужную комбинацию несложно, а технически подкованные соседи создают соседям постоянные проблемы. Если вы столкнулись с тем, что интернет работаете плохо, то не спешите звонить оператору. Вполне возможно дело в соседях, а значит потребуется предпринять более агрессивные меры защиты.

Помните, что настроить можно даже тот роутер, который вам продал оператор, но обычно в подобных устройствах много дыр, а программное обеспечение либо устарело, либо не обновлялось годами. Мы рекомендуем купить новый роутер, который имеет два канала связи. Прежде всего это благотворно скажется на распределении сигнала, ведь в этом случае конфликты с роутерами соседей станут не так заметны. Брать самый дорогой роутер нет никакого смысла, ведь 90% технологий в нём вам не понадобятся. Если вы не знаете точных настроек, которые использует ваш оператор, то обратитесь в офис. Можно купить роутер у предоставляющий услуги интернета компании, но в данном случае важно получить доступ к настройкам.

Можно попросить сотрудников обслуживающей вас компании сменить настройки для входа, либо сделать это самостоятельно. Чаще всего вход в систему доступен по адресу 192.168.0.1 или 192.168.1.1, но бывают и исключения. Точная информация есть прямо на вашем роутере, где также указан стандартный логин и пароль. Пошаговой инструкции приводить нет никакого смысла, поскольку каждый производитель роутера имеет собственный подход к расположению тех или других пунктов. Всё это доступно в интернете, ну а самое главное установить логин и пароль, который будет заметно отличаться от стандартного.

Не забывайте, что на современных роутерах есть также простой вход по QR-коду. Фактически, достаточно прийти к соседу и сфотографировать обратную сторону роутера, после чего у вас появится безлимитный доступ к интернету. Если вы часто принимаете гостей, то эксперты рекомендуют заклеить такую информацию. Также рекомендуется не использовать дешёвые китайские роутеры от неизвестных брендов. Уровень защиты там может быть крайне низким и в результате, соседи продолжат пользоваться интернетом, а вы об этом даже не узнаете. Продвинутые пользователи могут в настройках изучить все ранее подключаемые к роутеру устройства, а после заблокировать в ручном режиме те, что вызывают подозрения.

Предупреждаем, что здесь важно не переусердствовать, ведь если вы случайно заблокируете смартфон своей жены, то последствия могут принять непредсказуемый оборот. Также рекомендуется почаще обновлять прошивку, ведь кроме соседей, дырами в безопасности пользуются и хакеры. Миллионы роутеров находятся под контролем злоумышленников, которые используют оборудования для DDoS-атак на компании по всему миру. Можно сделать вывод, что причин замедления скорости интернета много, а значит главное не опускать руки, ведь защитить свой роутер может каждый пользователь.