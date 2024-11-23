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Bublik1
Астрономы показали первую фотографию звезды «Бегемот», которая в 3 раза больше Бетельгейзе
Особенно важно изучение пузыря, который позволяет понять внутренние процессы, происходящие в находящейся на финальной стадии жизни звезде

Сегодня за космосом наблюдают не только тысячи астрономов и энтузиастов, но и умные алгоритмы. Благодаря этому удаётся фиксировать самые необычные явления, позволяя сосредоточить взгляд телескопов на том или ином объекте. Не так давно учёные сделали неожиданное открытие. Как выяснилось, пузырь выброса вокруг массивной звезды WOH G64 имеет яйцевидную форму, что вызвало у научного сообщества немало вопросов. Ранее существующие модели предсказывали другую геометрию выброса, а столь необычная форма не вписывается в стандартные теории. Этот феномен стал новым вызовом для науки и открыл окно в неизведанные процессы космоса. На самом деле звезда интересна не только этим, о чём мы сегодня и поговорим. 

Отмечается, что пузырь выброса, сформированный звездой, представляет собой гигантскую оболочку круглой формы, которая образуется в результате потери массы. На этот раз привычная симметричная форма была нарушена, а звезда стала похожа на яйцевидную, что привело к появлению нескольких новых теорий. Не исключается, что речь шла о хаотичном выбросе вещества. Таким образом материал выбрасывается звездой неравномерно из-за внутренних процессов, а значит никакие теории не нарушены. Также вполне возможно, что происходило внешнее влияние, а значит окружающая среда вокруг звезды может приводить к изменению формы пузыря, растягивая его в том или ином направлении. Некоторые исследователи полагают, что причина такого феномена - это обычная гравитация. Например, данная звёздная система может иметь звезду компаньона, которая и привела к такому странному феномену. Двойные системы встречаются довольно часто, поэтому вполне возможно, что последняя гипотеза верна. 

Но самое интересное не только в необычной форме пузыря вокруг звезды, ведь красный сверхгигант находится в поздней стадии своей жизни. Такие звёзды обладают невероятными размером и в какой-то момент начинают стремительно терять размер. Финальный этап длится всего несколько тысяч лет, ну а это мгновение в масштабах Вселенной. Уже совсем скоро звезда превратится в сверхновую, что приведёт к взрыву и выбросу невероятного количества энергии в космос. Учёные пишут, что потеря массы – это ключ к пониманию того, как звёзды завершают свой жизненный цикл. До сих пор астрономы никогда не могли наблюдать такие процессы столь детально. «Бегемот», как назвали звезду WOH G64 исследователи, стал своеобразным окном в последние дни жизни массивных звёзд.

По данным исследователей, WOH G64 в три раба больше Бетельгейзе. А между тем вторая в 764 раза больше Солнца, но кажется нам ярче, поскольку находится в 250 раз ближе к Земле. Из-за такой особенности «Бегемот» кажется намного меньше и тусклее, чем Бетельгейзе, которая остаётся одной из самых ярких звёзд на ночном небе. Наблюдать за такими удалёнными объектами стало возможно благодаря современным технологиям. Учёные изучали WOH G64 в течение многих лет, но только недавно появилось оборудование, способное сделать подробное изображение этого звёздного гиганта. Прорыв стал возможен благодаря инструменту GRAVITY. Это уникальная система, предназначенная для наблюдений за крайне небольшими и тусклыми объектами. WOH G64 идеально соответствует этим критериям, ведь она находится на таком удалении, что увидеть её детали — настоящее испытание даже для современной науки. Чтобы детально изучить WOH G64, исследователи провели наблюдения в декабре 2020 года. Но получить данные – это только начало пути. Следующие месяцы ушли на сложный процесс очистки, обработки и реконструкции информации. Каждая деталь изображения была выстроена по крупицам, чтобы создать чёткий портрет звезды. Этот трудоёмкий процесс окупился сполна, ведь астрономам удалось взглянуть на звезду, которая является одним из самых больших известных объектов во Вселенной. 

Исследователи пишут, что изучение пузыря может пролить свет на механизмы, которые формируют звёзды на последнем этапе их существования. Как именно массивные звезды теряют массу? Что влияет на форму выбросов? И что вообще определяет финальную судьбу таких гигантов? Эти вопросы находятся в центре внимания астрономов, но пока не имеют ответов. Наблюдения также могут помочь понять, почему некоторые сверхгиганты становятся сверхновыми, а другие, напротив, коллапсируют в чёрные дыры, не оставляя видимых следов после взрыва. В ближайшее время учёные планируют провести дополнительные наблюдения, чтобы понять, почему пузырь выброса имеет яйцевидную форму. Это может стать ключом к раскрытию других загадок массивных звёзд. Как уже было сказано, яйцевидный пузырь, не укладывающийся в привычные схемы, может стать отправной точкой для новых теорий о жизни и смерти звёзд. Возможно, именно он откроет дверь к пониманию процессов, которые предвещают рождение сверхновых. 

Если вас интересует дополнительная информация о том, как учёные делают подобные открытия, то самое время разобраться в этом вопросе детальнее. Итак, вокруг нашей планеты кружат настоящие охотники за звёздами. Космические телескопы неустанно наблюдают за глубинами космоса, открывая тайны далёких галактик, следят за вспышками сверхновых и даже находят планеты, похожие на Землю. Эти высокотехнологичные устройства давно стали главными героями научных открытий, о которых мы то и дело читаем в новостях. Давайте ознакомимся с самым основными космическими телескопами. Вот уже более 30 лет Хаббл парит над Землёй на высоте около 540 километров. Этот телескоп сделал больше открытий, чем любой другой, обнаружив тысячи галактик. Он с высокой точностью измерил возраст Вселенной и подарил нам потрясающие изображения туманностей, которые выглядят как произведения искусства. Что удивительно, когда Хаббл был запущен в 1990 году, его зеркало было неправильно откалибровано. Учёным пришлось отправлять ремонтную миссию на шаттле, чтобы исправить этот космический провал. Сегодня телескоп всё ещё работает, хотя потенциал его уже почти исчерпан.

Хабблу уже давно нужна компания, а в 2021 году в дело вступил космический телескоп Джеймс Уэбб. Он расположен намного дальше, на расстоянии полтора миллиона километров от Земли. Это настоящая машина времени, ведь его инфракрасные глаза позволяют заглянуть в самые ранние этапы формирования Вселенной, когда только появились первые звёзды. Благодаря новому телескопу мы увидели ещё больше деталей в старых галактиках и обнаружили экзопланеты, атмосферы которых могут быть пригодны для жизни. Не все телескопы такие же популярные, как Хаббл и Уэбб, но это не делает их менее важными. Например, на орбите находится TESS, который занимается охотой на экзопланеты. Благодаря ему обнаружены тысячи кандидатов на звание «второй Земли». На орбите находится также Чандра, изучающая рентгеновские лучи и помогающая учёным находить чёрные дыры. Не менее важен и Спектр-РГ. Он представляет собой российско-немецкий проект, сканирующий небо в рентгеновских лучах. Телескоп ищет галактики, скопления звёзд и даже следы тёмной материи.  

Наземные обсерватории существуют достаточно давно, но даже самые мощные из них не могут справиться с проблемой в виде земной атмосферы. Она искажает свет и блокирует многие виды излучений, таких как ультрафиолет или рентген. А вот на орбите атмосферы нет, а значит космические телескопы видят Вселенную так, как не сможет ни один наземный прибор. Известно, что исследователи не собираются останавливаться на достигнутом, ведь прямо сейчас разрабатываются новые проекты, способные наблюдать за удалёнными планетами так, как если бы они были нашими соседями. Это позволит нам изучить планеты Солнечной системы с невероятной детализаций, а также заглянуть глубоко в прошлое, там где молодая Вселенная только зарождалась. 


#космос #наука #интересное
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