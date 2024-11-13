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Bublik1
NVIDIA остановила выпуск почти всех видеокарт серии GeForce RTX 40 и создаёт искусственный дефицит
Всё упирается в деньги, ведь даже спустя 2 года после релиза серии GeForce RTX 40, большая часть видеокарт продаётся по рекомендованной стоимости

Многие наши читатели помнят хаос на рынке видеокарт, возникший в начале 2021 года. Готовых решений было недостаточно, а на игровую продукцию претендовали не только любители видеоигр, но и майнеры. Цены на видеокарты поднялись в 2 и даже 3 раза, а хаос длился почти целый год. Только к середине 2022 видеокарты стали возвращаться к рекомендованной стоимости, но уже осенью 2022 вышло новое поколения графических чипов. Эксперты называют целый ряд причин, рассказывая о сложностях с поставками и нехваткой производственных мощностей. Есть и другие причины, но сложностей с доступом к видеокартам могло быть намного меньше, если бы NVIDIA и AMD не совершили несколько ошибок. 

Прежде всего разочаровала красная команда, ведь на руках у Лизы Су к началу 2020 была перспективная Radeon RX 5700 ХТ. Видеокарта обеспечивала высокую производительность и была хорошо принята геймерами. Увы, но ещё зимой 2020 она перестала выпускаться, а релиз серии Radeon RX 6000 AMD встретила с острым дефицитом предложений. Когда майнеры начали атаковать магазины по всему миру, то с прилавков пропала даже не самая эффективная продукция, ну а наладить производство в условиях дефицита полупроводниковых мощностей не получалась. Кроме того, у Лизы Су ещё и были обязательства перед сборщиками игровых приставок. Требовалось обеспечить высокий спрос на серверные процессоры, ну а всё это сделало своё дело, ведь сегодня доля AMD на рынке настольной графики находится ниже 15%.

NVIDIA получила больше мощностей для производства видеокарт, но спрос был слишком высоким, а решение остановить производство графических чипов серии GeForce RTX 20 в середине 2020 самым негативным образом отразилось на количестве видеокарт в рознице. В 2022 Дженсен Хуанг действовал более осмотрительно, но сегодня глава зелёных расслабился. По данным инсайдеров, на данный момент почти все производственные мощности, выпускавшие серию GeForce RTX 40, остановлены. На смену видеокартам текущего поколения должны прийти новинки на архитектуре Blackwell, но случится это только через два месяца. Известно, что не так давно прекращён выпуск видеокарт с GPU AD106. Подобные графические чипы использовались в настольных GeForce RTX 4060 Ti и мобильных GeForce RTX 4070M. Таким образом решения среднего ценового сегмента уже совсем скоро станут дефицитными и пропадут из продажи. Для сравнения, графический чип, на основе которого выпускалась GeForce RTX 3060 Ti, был снят с производственных линий только в 2023 году. 

Инсайдеры утверждают, что немногим ранее были остановлены линии, отвечавшие за выпуск графических чипов AD102, AD103 и AD104. Ну а это вся линейка дорогих видеокарт NVIDIA, начиная с GeForce RTX 4070 SUPER и заканчивая GeForce RTX 4090. Флагман уже не производится несколько месяцев, а в результате цены на него подросли даже в США. Спустя два года с начала продаж ощущается острый дефицит GeForce RTX 4090, ну а место майнеров теперь занимают компании, использующие подобные видеокарты для обучения ИИ. Инсайдеры пишут, что в настоящее время из всей серии Ada Lovelace активно выпускается только одна видеокарта. Это GeForce RTX 4060, основанная на GPU AD107. Причина в том, что решение пользуется высоким спросом, а наследница GeForce RTX 4060 в лице GeForce RTX 5060 появится в продаже не раньше весны или даже лета 2025 года. 

Предполагается, что ещё несколько месяцев партнёры NVIDIA смогут обеспечить бесперебойное производство видеокарт, полагаясь на складские запасы. Вот только уже совсем скоро сформируется дефицит, что может привести к очередному подорожанию. Как уже отмечалось выше, спустя два года после релиза серии Ada Lovelace всего несколько видеокарт продаётся ниже рекомендованной цены, ну а попытка создать искусственный дефицит позволит Дженсену Хуангу вывести на рынок новую серию по завышенной стоимости. Есть мнение, что сегодня глава зелёных может себе позволить такие эксперименты, поскольку подразделение настольной графики перестало влиять на прибыльность компании. Львиную долю доходов генерируют графические ускорители, ну а это позволяет удерживать цены на максимальном за всю историю уровне. Хотят слухи, что за GeForce RTX 5090 намерены просить от 2000 до 2500 долларов. Ну а поскольку уже сегодня GeForce RTX 4090 продаётся не дешевле 2000, то состоятельные энтузиасты с большим удовольствием потратят такие же деньги на более быструю видеокарту. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 40
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