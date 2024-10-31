По мнению экспертов, ноутбук должен соответствовать потребностям конечного пользователя. Так, если речь идёт о девушке, которая использует устройство для просмотра социальных сетей и чтения новостей, но вы смело можете подарить ей ультрабук. Но если вашей даме требуется рабочее устройство с большим количеством памяти и мощным процессором для программирования или работы со сложным ПО, то нужно тщательно изучать характеристики. Так сложилось, что большую часть рынка ноутбуков контролирует Intel. Интересные модели есть и у AMD, но красные теряются в наименованиях и представлены очень плохо. Именно поэтому с высокой долей вероятности вы встретите один из лэптопов с процессором Intel. В новом поколении немного изменилось наименование процессоров, но в целом всё относительно понятно. Если вам требуется рабочий ноутбук для дома, то смотреть следует на наличие процессора начиная с Core i3. Такой камень способен запускать любые программы, но пасует, когда дело доходит до сложных расчётов.

реклама





В продаже можно встретить сразу несколько поколений процессоров сери Core i3, ну а мы рекомендуем обращать внимание на тринадцатую и четырнадцатую серию. Если вам требуется более серьёзная машина, то внутри должен находиться процессор Core i5. По большей части такие устройства подходят и геймерам, обладая длительным жизненным циклом. Ну а для энтузиастов и состоятельных пользователей в самый раз будет линейка Core i7. Помните, что мобильные процессоры сильно отличаются от настольных аналогов. В лучшем случае потребление энергии урежут в два раза, но часто встречаются модели, процессоры в которых только кажутся быстрыми и актуальными. Находящийся в ультрабуке Core i7 может быть медленнее Core i5 в обычном ноутбуке. Если производитель не пишет ключевые характеристики, то самое время посмотреть тесты и обзоры в интернете. Популярные блогеры уже выяснили реальный потенциал того или иного устройства и готовы поделиться с вами полученными данными.

Особенно важно смотреть на количество оперативной памяти. Долгое время все ноутбуки имели по два слота, но в какой-то момент производители начали экономить. Например, вы можете найти крайне удачную модель с подходящим процессором по выгодной стоимости, но там будет всего 8 Гб ОЗУ. При разборке выяснится, что добавить ещё одну планку не выйдет, а значит придётся тратить деньги на полноценную линейку объёмом 16 Гб. Это же касается и тех, кто хочет расширить количество оперативной памяти до 32 Гб. Изучите на сайте производителя все особенности материнской платы, ведь вам после этого придётся платить за ошибки из собственного кошелька. Рядовым пользователям гораздо проще отдать лишние 10 тысяч рублей, получив из коробки 16 Гб памяти. Кстати, именно такое количество считается нормой для большинства задач. Если вам нужен бюджетный лэптоп, то внутри должно быть не меньше 8 Гб ОЗУ, ну а для требовательных задач понадобится 32 Гб и даже 64 Гб.

Геймеры прекрасно осведомлены, что кроме хорошего процессора в ноутбуке должна стоять дискретная видеокарта. С высокой долей вероятности это будет NVIDIA. Помните, что серия GeForce RTX 20 вышла 6 лет назад, тогда как GeForce RTX 30 исполнилось 4 года. Даже GeForce RTX 40 сложно назвать актуальной, поскольку в январе в продажу поступит серия GeForce RTX 50. Многое зависит от финансовых возможностей, но слишком старые модели лучше оставить лежать на прилавках. Помните, что производительность между поколениями неминуемо увеличивается, а значит вы можете купить заведомо устаревшую видеокарту, получив низкое количество кадров в секунду за большие деньги. NVIDIA достаточно консервативна, а значит можно определить производительность графического чипа по названию. Например, GeForce RTX хх60 созданы для массового игрового сегмента. GeForce RTX хх70 заинтересует более состоятельных геймеров, ну а GeForce RTX хх80 предназначена для энтузиастов, имеющих в распоряжение значительную сумму денег.

реклама





После того как вы определились с видеокартой, самое время узнать о ёмкости аккумулятора. Особенно это важно для игрового ноутбука, потребляющего ощутимо больше энергии, чем бюджетные модели. Часто магазин игнорирует такую важную характеристику. Аналогичным образом поступают и производители, а узнать подробности можно только из роликов в интернете. Идеально, когда батарея съёмная, но в последнее время большая часть лэптопов такой возможности не предлагает. Здесь для замены батареи придётся раскручивать корпус, а иногда даже выпаивать часть соединений. Обычно пользователи игнорируют показатель ремонтопригодности, но знать о конструктивных сюрпризах иногда полезно. Не забывайте, что даже если производитель указывает время автономной работы ноутбука от батареи, реальные показатели окажутся ниже. Тесты проводятся в идеальных условиях, а значит исключают высокую яркость экрана и запуск требовательных игр в максимальном качестве графики. Именно поэтому многие пользователи предпочитают ноутбуки, зарядка которых осуществляется при помощи кабеля USB Type-C. Благодаря этому вы можете не носить с собой громоздкую зарядку, обходясь компактной от современного смартфона.

Большая часть ноутбуков имеет размер дисплея около 15 дюймов. Для основных задач этого достаточно, но точно не хватит для игр. На этом фоне попытки производителей рекламировать качественные дисплей с частотой обновления 144 Гц и выше вызывают улыбку. Если вы планируете использовать геймерский ноутбук для запуска игр в стационарном режиме, то обязательно купите под него монитор. Точно такая же ситуация и со встроенной клавиатурой, имеющей не самое высокое качество. Купите отдельную с механикой, что сделает набор текста максимально удобным. Что до звука, то многие пользователи сегодня предпочитают полноразмерные наушники, обеспечивающие качественное звучание во время просмотра фильмов и многочасовых забегов по игровым виртуальным мирам. В случае, если вы не планируете покупать монитор, то следует отнестись к выбору ноутбука более пристально. Очень часто даже наличие мощной видеокарты не гарантирует качественный дисплей, ну а это снова вынуждает нас смотреть ролики в интернете и читать текстовые тесты. Все актуальные ноутбуки имеют разрешение дисплея от 1080р (Full HD), но только наиболее дорогие могут порадовать своего владельца честными 2К. Здесь выбор за вами, ведь на крошечном экране картинка высокого качества смотрится весьма посредственно.

Обращайте внимание не только на теплопакет процессора, но и на количество видеопамяти на видеокарте. Некоторые модели могут иметь урезанный графический чип, хотя название по непонятной причине останется без изменений. Что до операционной системы, то гораздо проще купить ноутбук со встроенной Windows, но иногда выгоднее брать модель с бесплатной Linux. В зависимости от политики того или иного производителя и магазина переплата может достигать 50 и даже 100 долларов. Даже если вы купите цифровой лицензионный ключ Windows 11, то цена не будет выше 20 долларов, не говоря уже о наличии армии пиратов и диванных экспертов по переустановке операционных систем за скромные 1000 рублей. Обязательно обратите внимание на ёмкость твердотельного накопителя. Даже прокачанные модели часто поставляются со скромными 512 Гб, чего явно не хватит для записи игр и хранения домашнего видео. Многие пользователи просят в сервисе заменить SSD на более ёмкий, поскольку в домашних условиях сделать это бывает непросто. Есть десятки нюансов, знать которые обязан каждый покупатель ноутбука, но сегодня мы остановились на основных. Надеемся, что вопросов у вас стало намного меньше.