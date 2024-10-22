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Bublik1
Россия намерена создать конкурента Starlink к 2030 году и потратит на проект больше 300 млрд рублей
Большая часть спутниковой группировки будет запущена до конца 2027 года

Ещё буквально 10 лет назад никому и в голову не приходила мысль о создании полноценной спутниковой группировки, позволяющей обеспечить связь для миллионов людей, находящихся в самых отдалённых точках нашей планеты. Вообще, спутниковая связь не нова, а уже много десятилетий существует несколько компаний, предоставляющих подобные услуги состоятельным людям. Чаще всего спутниковая связь интересует путешественников, отправляющихся покорять ледовые пустыни и другие затерянные территории. Постоянными пользователями становятся и бизнесмены, а в целом до прихода Илона Маска ни о каком развитии спутникового интернета в масштабах планеты не было и речи. 

Сеть Starlink стала настоящим техническим вызовом и уже несколько лет обеспечивает связью миллионы людей. И всё бы хорошо, но очень часто мирные инициативы становятся заложниками правящих элит. Со временем станет ясно, насколько глубоко в деле отправки спутниковых терминалов украинской армии погряз Маск. Уже несколько лет миллиардер уверяет, что ничего подобного не хотел, но выбора не было, поскольку Пентагон отказы не принимает. Ещё до начала коммерческого использования сети Россия начала вывод спутников в партнёрстве с британской компанией OneWeb. Из-за санкций сотрудничество прекратилось, а сегодня созданием отечественного аналога Starlink занимается компания «Бюро 1440». Как стало известно, в ближайшие годы руководство компании намерено инвестировать свыше 300 миллиардов рублей, что позволит создать низкоорбитальную спутниковую группировку скоростного доступа в интернет. 

Сообщается, что техническая сторона вопроса уже урегулирована. Российские специалисты разработали спутники, способные выполнять целый спектр задач и обладающие большей эффективностью, чем те, что находятся в распоряжение Илона Маска. Представители Минцифры намерены поддерживать начинание, поэтому выделят организации порядка 100 миллиардов рублей. Деньги пойдут на прямое финансирование запусков, а также на компенсацию ставок по кредитам, что снимет с «Бюро 1440» часть финансовых обязательств. Работа уже идёт. Согласно озвученным планам, к концу 2027 на орбите появится группировка, состоящая из 292 аппаратов. До 2030 года количество объектов увеличится до 383. На первый взгляд сравнение со Starlink кажется неуместным. Начиная с мая 2019 под руководством Маска было запущено больше 7 тысяч спутников, вот только сравнение не совсем корректное. Российские спутники больше по размеру и более эффективны. Кроме того, задачи по обеспечению десятков миллионов жителей других стран интернетом не ставится, поэтому амбиции у проекта изначально меньше. 

Несмотря на это все желающие в итоге смогут воспользоваться услугами скоростного доступа в интернет, а особенно это актуально для отдалённых районов крайнего сервера и Сибири. За счёт спутниковой сети появится возможность связаться с экстренными службами, а после и получить полноценный доступ в интернет. Добавим, что собственную группировку строит также Китай. Речь идёт о тысячах спутниках, а уже через 10 лет мы будем жить в совершенно другом мире. Если сегодня связь может не работать в поезде, то благодаря появлению спутниковых чипов в обычных смартфонах переход между технологиями станет бесшовным. Рядовые пользователи перестанут испытывать неудобства, а скорость беспроводного интернета кратно увеличится. Сможет ли российская группировка решить все актуальные проблемы в срок, пока сказать сложно. До недавнего времени отечественные компании обходились своими силами, но конкуренция становится всё более технологичной. 

По мнению экспертов, у России есть важное преимущество, которого нет у большинства стран, ведь сегодня вывод ракеты в космос – это не только дорого, но и очень сложно. Илон Маск научился делать это с максимальной экономией, а всё идёт к тому, что Европе и многим другим государствам придётся выбирать к какой именно спутниковой группировке присоединяться. Вопрос окажется непростым и продемонстрирует настоящий экзистенциальный вызов и определит политический курс на многие десятилетия. В этот момент крайне важно, что у РФ будет свой спутниковый интернет, гарантирующий суверенитет и безопасность информации. 

#starlink #спутники #спутниковая связь
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