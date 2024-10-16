Рассылка стартует зимой 2024 года, но получить новую ОС смогут только флагманы

Первые версии мобильных операционных систем разработки Google и Apple сильно отличались друг от друга визуально и полагались на уникальные аппаратные средства. Способ работы программного обеспечения сильно мешал переходу из одной экосистемы в другую, а особенно в этом преуспела яблочная компания. Со временем идеи стали заканчиваться, что вынудило конкурентов перейти к обычному плагиату. Google и Apple никогда не признаются, что пользовались чужими идеями, но процесс был относительно равномерным, что помешало появлению громких исков. Сегодня обе операционные системы поразительно друг на друга похожи, а миллионы пользователей перестали считать версии Android.

Было время, когда релиз каждой мобильной операционной системы разработки Google становился крупным событием в мире цифровых технологий. Каждая следующая версия получала название от одного из популярных лакомств, но в какой-то момент изменений внутри Android стала так мало, что «Корпорация добра» предпочитает не делать громких шоу. Если вы не в курсе, то Android 15 в свободном доступе появилась месяц назад. Операционная система сосредоточилась на безопасности, позволяя при помощи функции Theft Detection Lock на основе ИИ получить больше контроля за личной информацией. На самом деле всё это можно назвать обычным введением рядовых пользователей в заблуждение. Все партнёры Google продолжают получать расширенную статистику, а слежка за владельцами смартфонов не прекращается ни на секунду. В Android 15 появилась расширенная мультизадачность, а также возможность подключаться к спутниковой связи. Словом, идеи закончились много лет назад, а сегодня разработчики пытаются имитировать бурную деятельность.

Ну а поскольку значительных нововведений не наблюдается, то Google всё труднее становится продавать устройства под брендом Pixel. Смартфоны занимают крошечную долю рынка, а в этот раз американская компания и вовсе удивила владельцев подобных аппаратов. Как уже было сказано выше, Android 15 вышла месяц назад, но только сегодня актуальные аппараты Pixel начали получать эту операционную систему по воздуху. Даже такое значительное опоздание позволяет Google стать первой, адаптировавшей ОС под ранее выпущенные аппараты, но многие энтузиасты всё ещё интересуются данной темой. Особенно активны фанаты Samsung и Xiaomi. Известно, что новую версию One UI на базе Android 15 южнокорейский производитель выпустит нескоро, а первыми её получат флагманы типа Galaxy S24 и обладатели смартфонов с гибкими дисплеями. Случится это может в начале 2025 года, а значит всё внимание приковано к китайской компании.

А вот здесь есть интересные новости. Инсайдеры пишут, что HyperOS 2.0 начнёт распространяться в конце ноября или в начале декабря и станет доступна не только для флагманов последних поколений. Прежде всего на неё могут рассчитывать владельцы серий Xiaomi 14 и Xiaomi 13, но в первых рядах она появится и на китайских бюджетных флагманах серий Redmi K60 и Redmi K70. Посчастливится и владельцам Redmi Note 13 Pro 5G. Как видите, речь идёт только об аппаратах, поддерживающих беспроводную связь пятого поколения. В целом список небольшой, но другие производители и вовсе никаких значительных движений в сторону Android не планируют. Причина в экономии ресурсов. Известно, что разработка программного обеспечения, написание драйверов, а после тестирование всего этого занимает много времени. Apple предоставляет 5 лет полной поддержки, но просит за свою продукцию немало. Китайцы устанавливают более демократичные цены, но не готовы поддерживать армию новинок на плаву слишком долго. Например, серия Redmi Note долгое время получала не больше двух версий собственной оболочки на Android, тогда как флагманы могут рассчитывать на три и даже четыре года. Попытки расширить жизненный цикл вынуждает китайских производителей повышать стоимость своих гаджетов, а нечто подобное мы увидим в 2024 и 2025 годах, когда флагманские устройства из Поднебесной будут продаваться за те же деньги, что сегодня обходится iPhone 16.