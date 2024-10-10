Точно назвать сроки рассылки HyperOS второго поколения инсайдеры не берутся

Сегодня состоится большая презентация, в рамках которой Xiaomi представит целый ряд новых продуктов. Фанатам китайской компании покажут умные часы Xiaomi Watch 3, планшеты серии Pad Pro 7-го поколения, а также улучшенный фитнес-браслет Smart Band 9 Pro. Всё это довольно неплохо продаётся, но куда интереснее релиз операционной системы HyperOS 2.0 и появление первого смартфона на её базе. Речь идёт о Xiaomi 15, который станет первым аппаратом на базе нового процессора Snapdragon 8 Gen 4. Известно, что в этом году стоимость чипа оказалась намного выше привычной. Это связано с политикой TSMC, регулярно повышающей цены на услуги контрактного производства микросхем. Растут аппетиты и у Xiaomi, ведь компания не только научилась делать качественный продукт, но и прочно занимает ведущее место на мировом рынке.

Кроме того, наблюдается увеличение жизненного цикла актуальных смартфонов, ну а без подорожания обслуживать армию фанатов уже не удастся. Snapdragon 8 Gen 4 снова окажется самым быстрым мобильным процессором на планете, ну а HyperOS 2.0 принесёт массу улучшений. Нам снова обещают повышение автономности, плавность переключения между окнами и быструю загрузку приложений. На самом деле всё это уже давно есть, ну а изменения могут оказаться настолько незаметными, что рядовые пользователи не обратят на них никакого внимания. Покупатели новинок 2024 и 2025 годов получат новую операционную систему из коробки, тогда как владельцы более старых аппаратов будут вынуждены немного подождать. Поскольку релиз HyperOS 2.0 уже совсем рядом, то стали появляться первые достоверные утечки. Инсайдеры сообщают, что Xiaomi не только намерена выпустить ОС для нескольких новых смартфонов, но и готовит рассылку на уже находящиеся в продаже аппараты. Ниже вы можете увидеть полный список устройств, попавших в первую волну.

Наличие флагманов серий Xiaomi 14 и Xiaomi 13 вполне ожидаемо, тогда как нахождение в списке Redmi Note 13 вызывает вопросы. Телефон принадлежит к среднему ценовому сегменту и продаётся дешевле $300. А вот куда пропали аппараты серии Xiaomi 14Т, остаётся только догадываться. Во время релиза новинок представители китайской компании уверяли, что они получат HyperOS 2.0 в числе первых, тогда как сегодня мы видим, что даже среднебюджетная серия оказывается впереди. В первой волне значатся раскладушки и серия Redmi K. Такие телефоны доступны только в Китае, где продаются по выгодной стоимости, позволяя получить доступ к флагманским функциям с некоторыми компромиссами. Инсайдеры пишут, что рассылка новой операционной системы в первой волне затронет 14 аппаратов и состоится до конца 2024 года. HyperOS 2.0 построена на базе Android 15, а значит с совместимостью программного обеспечения не будет никаких проблем. Несмотря на это эксперты полагают, что китайский производитель продолжит дистанцироваться от американских технологий. В какой-то момент останется только доступ к магазину приложений и сервисам Google, а в конечном итоге HyperOS потеряет способность запуска приложений под Android.

Случится это ещё не скоро, ведь планы Xiaomi расписаны на много лет вперёд. Например, всё тот же Xiaomi 14Т будет получать операционные системы на базе Android до 2028 года, а значит кардинальных изменений ожидать не следует. А вот Huawei грозит окончательно перевернуть рынок мобильных телефонов. Не так давно началось закрытое тестирование HarmonyOS NEXT. Операционная система пока доступна только небольшому количеству людей и тестируется на умных телевизорах. В это же время началось её тестирование на смартфонах серий Pura 70 и Mate 60. Ранее в прессе писали, что HarmonyOS NEXT будет лишена поддержки приложений на Android, но пока такие заявления не подтверждаются. Как бы там ни было, но сегмент мобильных операционных систем раскололся. Xiaomi обладает заметной долей на мировом рынке, а значит влияние её на умы рядовых пользователей огромно. Huawei крайне популярна в Китае, ну а со временем различия между Huawei и двумя альтернативными ОС будут становиться всё более значительными. Пользователей потребуется подготовить к окончательному разрыву отношений, но пока мы не знаем, в какие сроки и каким образом всё это будет реализовываться.