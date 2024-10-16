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Bublik1
Dragon Age: The Veilguard в 1080р запустится даже на GeForce GTX 1650 и выйдет без Denuvo
Системные требования для 2К уже не выглядят такими незначительными

Dragon Age: The Veilguard ещё до своего выхода называется одной из самых спорных в серии. Разработчики выпустили финальный трейлер, а также не раз демонстрировали особенности продолжения культовой серии в рамках различных мероприятий. Пока слишком сильно критиковать игру не за что, поскольку она появится на прилавках только 31 октября, но есть нюансы, вызывающие сильное беспокойство. Например, локации изобилуют коридорной тематикой, и это большой минус, ведь многие фанаты серии ценят Dragon Age за правильное соотношение подземелий и открытого пространства. Диалоги в трейлерах примитивны, а заявленная процедурная генерация ответов игровых персонажей пока продемонстрирована не была.

Визуальная составляющая в целом выполнена неплохо, но дизайн некоторых видов монстров вызывает в игровом сообществе лёгкое недоумение. Судить о проделанной работе мы сможем совсем скоро, а пока самое время изучить рекомендованные системные требования. 

Для тех, кто намерен поиграть в Dragon Age: The Veilguard в разрешении 1080р и готов довольствоваться 30 кадрами в секунду с низкими настройками графики хватит процессора Core i5-8400 или аналогичного ему Ryzen 3 3300X. Для запуска потребуется видеокарта уровня GeForce GTX 1650, но в таком режиме наслаждение от игрового процесса получить крайне сложно. Обязательным пунктом значится наличие 100 Гб свободного пространства. Что любопытно, разработчики не указывают в требованиях наличие твердотельного накопителя. Несмотря на это, устанавливать игру на жёсткий диск противопоказано, поскольку в этом случае загрузка бесконечных коридоров может длиться долгие минуты. Для самых низких настроек графики в 1080р достаточно 16 Гб оперативной памяти, а указанная выше видеокарта имеет всего 4 Гб видеопамяти. 

Если вы предпочитаете максимальный уровень графики в 1080р со стабильными 60 кадрами в секунду или же готовы на 2К, но с 30 fps, придётся вооружиться более солидным системным блоком. Здесь процессор стартует с Core i9-9900K, но достаточно будет и Ryzen 7 3700X. А вот популярный Ryzen 5 3600 по непонятной причине остался за бортом, как и многие другие более новые процессоры Intel. Стабильный фреймрейт обеспечит видеокарта Radeon RX 5700 XT или её соперница в лице GeForce RTX 2070. Здесь потребуется уже 8 Гб видеопамяти, тогда как ОЗУ можно оставить на уровне 16 Гб. К счастью, версия с более продвинутой графикой не станет занимать больше места на накопителе. 

А вот для доступа к 4К@60 fps понадобиться нечто большее. Здесь минимальной точкой отсчёта станет процессор Core i9-12900K или Ryzen 9 7950X. Почему указаны именно эти камни, остаётся только догадываться, ведь ни один из них не числится в списке наиболее популярных. В сверхвысоком разрешении без видеокарты Radeon RX 7900 XTX не обойтись, но по какой-то причине со стороны NVIDIA окажется достаточно и GeForce RTX 4080. Минимальный объём видеопамяти для 4К стартует с 12 Гб, тогда как остальные требования остались без изменений. Отдельно указываются требования для игры с активной трассировкой лучей. Здесь потребуется более мощное железо, что вполне ожидаемо.

Добавим, что игра выйдет без поддержки Denuvo, и это самое лучшее, что только может ожидать член команды Весёлого Роджера. Особенно это актуально для России, где покупка новых игр превратилась в настоящее испытание. Очевидно, что Dragon Age: The Veilguard появится на торрентах спустя считанные дни после релиза, а разработчик точно лишится определённой прибыли. Коммерческий успех сильно зависит от качества игры, но пока поводов для пессимизма немного больше, чем хотелось бы.

#видеоигры #системные требования #dragon age: the veilguard
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