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Bublik1
Серия Ryzen 9000X3D может разочаровать геймеров – Ryzen 7 9800X3D на 2-13% быстрее Ryzen 7 7800X3D
Новые тесты свидетельствуют о том, что слишком многого ожидать от Ryzen 7 9800X3D не следует

Ещё совсем недавно Ryzen 7 7800X3D считался самым выгодным процессором для геймеров. Если вы сегодня изучите предложения в рознице, то сможете убедиться в том, что камень продаётся по немыслимой цене и уже дороже прокачанных флагманов текущего поколения. Инсайдеры пишут, что причина в полной остановке производства игровых процессоров. AMD делает всё, чтобы избежать внутренней конкуренции, ну а сегодня наблюдается истощение складских запасов. Всё те же инсайдеры уверяют, что уже совсем скоро в продажу поступит Ryzen 7 9800X3D, который предложит значительный прирост производительности и обязательно порадует энтузиастов. Случится такое значимое событие должно в октябре, но пока со стороны AMD не было даже намёков на анонс. Не исключено, что релиз состоится в привычные рамки в январе 2025 года, но есть все основания полагать, что на этот раз энтузиасты будут немного разочарованы. 

Напомним, настольные процессоры серии Ryzen 9000 уже стали полным разочарованием и очень плохо продаются, поскольку принесли незначительный прирост скоростных показателей между поколениями. Похоже, примерно столько же стоит ожидать и от серии Ryzen 9000X3D. История публикации данных весьма странная, но сведения точно получены из рук сотрудников MSI. Якобы, материал опубликован раньше срока, но в данном случае это уже не имеет никакого значения. Авторы обзора пишут, что изучается общий прирост быстродействия между поколениями процессоров серии Ryzen 7000X3D и Ryzen 9000X3D. Если верить тестам, то процессоры следующего поколения будут ненамного быстрее находящихся сегодня в продаже решений. Так, разница варьируется от двух до тринадцати процентов и сильно зависит от той или иной игры. Например, в Far Cry 6 разница довольно большая и достигает 11% и 13% для 16-ядерного и 8-ядерного процессора. Можно предположить, что имеется в виду Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 7 9800X3D. А вот в Shadow of the Tomb Raider и Black Myth Wukong разница сводится к незначительным 4%. 

Что любопытно, на этот раз в синтетических тестах показатели оказываются значительно выше. Это может говорить об определённом потенциале новой серии, раскрыть который удастся только при помощи видеокарт следующего поколения. Например, в Cinebench R23 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D демонстрирует 16% отрыв от действующего флагмана, тогда как Ryzen 7 9800X3D и вовсе оказывается до 28% быстрее Ryzen 7 7800X3D. Опыт доказывает, что синтетические тесты мало связаны с игровыми сценариями, а потенциал в конечном итоге так и остаётся нераскрытым. Технология процессоров 3D V-Cache внушает определённые надежды, но использование 4-нм узла и ограниченность кремниевых технологий ставит перед производителями целый ряд неразрешимых вопросов. Не исключено, что процессоры достигли определённого предела, после которого быстродействие настольных камней будет в лучшем случае повышаться на 10% между поколениями.

#процессоры #ryzen 7 9800x3d
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