Владельцам ПК на старых операционных системах предлагается купить хотя бы лицензионную Windows 10

Microsoft медленно, но уверенно готовится к прекращению поддержки своей самой популярной операционной системы Windows 10. Осталось всего год, после чего патчи с обновлениями выпускаться перестанут, а с ними начнёт стремительно устаревать и антивирусная система. Последний факт вызывает особое беспокойство, но на этом проблемы владельцев компьютеров под Windows 10 не заканчиваются. Мы уже видели, как агрессивно может действовать Microsoft, поэтому сомневаться в том, что совсем скоро сотни миллионов пользователей вынудят обновляться, не вызывает никаких сомнений. Учитывая тот факт, что излишне агрессивные меры способны вызвать недовольство экспертов, Софтверный гигант пытается сделать всё, чтобы убедить как можно большее количество людей перейти на Windows 11 добровольно.

Недавно на официальном сайте появилось руководство, позволяющее решить все проблемы максимально просто. Руководство вышло в новой редакции и включает наиболее актуальные рекомендации. Давайте начнём с того, что предлагается делать владельцам ПК под Windows XP, Windows 7 и Windows 8. Прежде всего отмечается, что все эти операционные системы давно перешли в ранг устаревших. Они не получают обновления безопасности, а использовать их в рабочих и личных целях не рекомендуется. В целом, Microsoft не против, если пользователь не готов отказываться от старой ОС, но предупреждает о таящихся за каждым углом опасностях. В статье пишут, что прямого перехода с указанных выше операционных систем на Windows 11 не предусмотрено, поэтому нужно изучать совместимость оборудования.

Для этого предлагается специальная утилита, которая оценит, укладывается ли процессор и материнская плата в существующие требования. Единственные рабочий способ перехода заключается в полной переустановке, ну а для тех, у кого компьютер не тянет Windows 11, предлагается более радикальный способ. На сайте Microsoft написано, что единственный вариант, который позволит иметь доступ к актуальной операционной системе, заключается в покупке нового компьютера. В случае, если пользователь хочет получить временное решение, то он может купить лицензионную версию Windows 10, но важно понимать, что она будет работать всего 1 год. Не совсем так, ведь можно продлить срок её действия благодаря бесплатному переходу на Windows 11.

Как уже отмечалось выше, сделать это могут только те, у кого оборудование соответствует минимальным требованиям для новой операционной системы. Всех остальных ставят перед фактом, ведь без покупки нового компьютера двигаться в светлое будущее уже не выйдет. Какой бы способ владельцы неподдерживаемых операционных систем не выбрали, им всё равно придётся платить деньги. Если компьютер тянет Windows 11, то нужно купить хотя бы лицензионную копию Windows 10. В случае, если всё очень плохо, то можно купить всё ту же Windows 10 и посидеть на ней год. После этого всё равно нужно купить новый компьютер, к которому приобрести актуальную Windows 11. Отметим, что до недавнего времени даже на относительно старых процессорах была возможность принудительной установки Windows 11 в ручном режиме. Для этого использовались специальные сборки, но в какой-то момент Microsoft начала наступление и на этом направлении. Процессоры Intel Core 2 Duo и Core 2 Quad больше не могут работать с новой операционной системой. Скорее всего, в 2025 году Софтверный гигант откажет в совместимости и другим процессорам, выпущенным до 2018 года. Делается это при помощи драйверов, ну а хороших решений для тех, кто не хочет покупать новый ПК, действительно нет. Через несколько лет на Windows 10 прекратится выпуск игр и программного обеспечения, что вынудит миллионы людей отправиться в магазин за новым ПК.