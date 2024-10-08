Многие аналитики полагают, что курс российского рубля будет сильно зависит от событий на Ближнем Востоке и котировок нефти

Вчера на внебиржевом рынке курс доллара США превысил 96 рублей. Нельзя сказать, чтобы это было в первый раз, ведь курсовые перепады в последние месяцы случались, но на носу конец 2024 года, а значит нервозность и напряжение на рынке возрастают. Если верить аналитикам, то на валютном рынке до конца года будет наблюдаться высокая волатильность. Главная причина заключается в санкционном давлении, а также в ужесточении ограничительных мер со стороны США и Евросоюза. Происходящее создаёт риски для инвесторов, пытающихся вести в России бизнес, поскольку давление со стороны надзорных Западных органов становится всё более заметным. На самом деле есть и другие причины, но всё это не очень интересно рядовым потребителям. Поскольку большая часть электроники и бытовой техники поступает из-за рубежа, то без удорожания не обходится. Высокие цены оказывают давление на инфляцию, а в итоге повышение заработных плат становится незаметным, а некоторых случаях цены растут быстрее, чем реальная зарплата.

Видные аналитики продолжают рассказывать о том, что рубль сильно недооценён рынком, называя нереалистичные рамки, выше которых российская валюта опускаться не должна. Рассказы о том, что за 1 доллар должны давать 70 и даже 60 рублей, со временем прекратились, но разговоры о возможном укреплении национальной валюты до 80 рублей за 1 доллар курсируют с завидным постоянством. Пока вернуть курс к заявленным позициям не удаётся, вот только никто и не пытается этого делать. Многие эксперты отмечают, что сегодня бюджет находится под сильным давлением. Требуется не только выполнять социальные обязательства, но и тратить огромные суммы на оборонную промышленность. В таких условиях выгодно иметь дешёвый рубль, а значит каждое падение курса позволяет получить в казну немного больше денег. На этом фоне звучат пессимистичные прогнозы, авторы которых уверены, что к концу года за 1 доллар будут давать больше 100 рублей. Возможно, так и будет, но есть и другое мнение. Например, кандидат экономических наук и доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова полагает, что в ближайшие месяцы мы действительно увидим резкие перепады на валютном рынке. Несмотря на это Ильяс Зарипов уверен, что в какой-то момент рубль обязательно должен укрепиться. Даже учитывая возрастающую нестабильность из-за выборов президента в США никакого значительного давления на рубль не будет, поскольку значительная часть торговли идёт с помощью альтернативных валют, а также за рубли.

Зарипов полагает, что главным фактором, способным оказывать влияние на рынок валют, сегодня остаётся ценообразование на нефть. В зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, котировки на чёрное золото могут сильно колебаться, ну а это окажет давление на российский рубль. Происходящее на валютном рынке комментирует главный аналитик Совкомбанка. По словам Михаила Васильева, ослабление рубля связано с тем, что российские экспортёры продают меньше валютной выручки на бирже. В свою очередь это также происходит по нескольким причинам. Например, нельзя сбрасывать со счёта послабления со стороны властей в плане обязательной продаже валюты. Кроме того, у экспортёров могут возникать сложности с международными платежами из-за санкций и повышенного спроса на иностранную валюту перед новогодним сезоном. Сегодня многие хотят завести в страну как можно больше товаров, поскольку намерены реализовать всё это в рамках новогодних праздников. Васильев считает, что поддержка рублю станет заметна ближе к концу октября, поскольку стартует налоговый период. Также ожидается повышения ключевой ставки с 19% до 22%, что может оказать на рубль позитивное влияние.

В пользу стабилизации курса национальной валюты играет и тот факт, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке цена на нефть марки Brent вернулась к отметке 80 долларов за баррель. А вот аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов не исключает, что доллар может подняться до психологической отметки в 100 рублей. Эксперт считает, что в настоящее время вероятность такого сценария ниже 50%. По его мнению, для того, чтобы российская валюта так резко пошла вниз, требуется появление остро негативного сценария в геополитике для России, но ничего подобного пока не ожидается. Буйволов подчёркивает, что рубль может укрепиться, если санкционное давление будет больше сфокусировано на ограничении импорта, а не экспорта. Он напомнил, что девальвация рубля способствует росту цен, ну а такого сценария Центробанк пытается избежать всеми возможными способами. Аналитик прогнозирует, что в октябре-декабре курс доллара может находиться в пределах 93-103 рубля за доллар. Мнения всех ключевых экспертов в рамки материала не помещаются, но суть сводится к тому, что почти никто не ожидает укрепления рубля в ближайшие месяцы. Даже повышение ключевой ставки не способно подтолкнуть российскую валюту к росту, а значит в лучшем случае за 1 доллар будут давать 93 рубля. Эксперты советуют гражданам не вкладывать все средства в одну валюту. Сегодня повышенным спросом пользуются китайские юани, но есть также криптовалюты и другие популярные инвестиционные инструменты. Но это долгосрочная перспектива. В то же время, если вы намерены потратить большую часть средств в рамках новогодних праздников, то лучше оставить деньги в рублях, ведь перевод из одной валюты в другую приведёт к большим потерям, чем курсовые перепады на рынке.