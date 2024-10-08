В числе первых будет показана видеокарта GeForce RTX 5090

Уже никто не сомневается, что в 2024 году новое поколение настольной графики не только не поступит в продажу, но и даже не будет анонсировано. Довольно долго фанаты NVIDIA верили в то, что глава компании держит в рукаве козырную карту и даже выпустит несколько новинок под занавес 2024, но в какой-то момент даже откровенно наивные геймеры начали понимать, что чуда не случится. Эксперты называют несколько причин, так или иначе повлиявших на решение перенести релиз на 2025 год. Наиболее вероятная заключается в высокой загруженности специалистов NVIDIA. Напомним, высокопроизводительные графические ускорители на архитектуре Blackwell должны были поступить в продажу в 3 квартале. Дженсен Хуанг лично доставил несколько серверных стоек неназванному покупателю, а отгрузка большой партии намечалась на середину или конец июля.

По данным инсайдеров, в оборудовании были найдены неназванные проблемы, что вынудило NVIDIA отказаться от массовых продаж и перенести их на более поздний срок. В пресс-релизе сказано, что до конца 4 квартала производитель намерен отгрузить продукции нового поколения на 2 миллиарда долларов, но сегодня уже 8 октября, а клиенты всё ещё ждут поставки. Неясно, когда высокопроизводительные графические ускорители начнут поступать на рынок, но команда зелёных слишком загружена, чтобы отвлекаться на другие задачи. Но есть и вторая причина. Меньше месяца назад по сети поползли слухи о чрезвычайно высокой прожорливости архитектуры Blackwell. Неясно, касается ли это только настольных решений, либо под удар попали и серверные GPU, но анонс видеокарт нового поколения пришлось перенести в любом случае. Инсайдеры писали, что NVIDIA нашла компромиссное решение. Поскольку требуется обеспечить высокую производительность флагманов, то без повышения энергопотребления не обойтись. В пример приводится GeForce RTX 5090. Если флагман текущего поколения довольствуется 450 Вт, то для работы новинки потребуется 550 Вт и выше.

Особенно интересно, что в продаже существуют разблокированные версии GeForce RTX 4090 с повышенными тактовыми частотами и системой жидкостного охлаждения. Потребление таких видеокарт упирается в потолок 600 Вт, поэтому было решено реализовать подключение GeForce RTX 5090 при помощи двух 16-ти контактных кабелей питания. Это одновременно расширит потенциал графических чипов и позволит избежать бутылочного горлышка в виде 600 Вт на одном кабеле питания. Инсайдеры полагают, что для стабильной работы GeForce RTX 5090 понадобится блок питания мощностью от 1000 Вт, но пока официальных подтверждений таким слухам не было. Блоки питания для GeForce RTX 4090 не дёшевы, ну а покупать каждое поколение не только видеокарту, но и новый блок питания – это неразумно. Как бы там ни было, но всё это пока курсирует на уровне слухов, но уже сегодня есть точная информация о том, когда же состоится релиз настольной графики следующего поколения. Как стало известно, 6 января за сутки до открытия выставки CES 2025 перед сливками технологической отрасли выступит лично Дженсен Хуанг. Владелец состояния в 109 миллиардов долларов расскажет о перспективах развития полупроводников и представит новую линейку видеокарт серии GeForce RTX 50. По крайней мере именно на это намекают организаторы технологического мероприятия.

Сама выставка пройдёт с 7 по 10 января, ну а дядюшка Хуанг значится в роли главного докладчика. Эта почётная миссия достаётся ему не первый раз, но в данном случае это не только дань уважения, но и возможность ещё раз указать конкурентам на их место. По уже давно сложившейся традиции CES 2025 пройдёт в Лас-Вегасе, ну а кроме NVIDIA свои решения там представят и многие другие компании. Например, несколько анонсов ожидают от AMD. Лиза Су должна порадовать геймеров не только серией настольных видеокарт Radeon RX 8000, но и процессорами с технологией 3D V-Cache. Всё те же инсайдеры пишут, что 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D поступит в продажу в 2024, тогда как 12-ядерный Ryzen 9 9900X3D и 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D будут анонсированы именно на CES 2025. Отмечается, что камни получат значительный прирост быстродействия в игровых сценариях, а также смогут похвастать разблокированным множителем и высокими тактовыми частотами. Есть слухи и о серии настольной графики Radeon RX 8000. Вчера инсайдеры писали, что AMD выбрала для продукции нового поколения 3-нм технологический узел TSMC. Это странно, ведь NVIDIA будет полагаться на 4-нм нормы, что может оказать на видеокарты серии GeForce RTX 50 негативное влияние. Не исключено, что именно с экономией на технологическом процессе связаны сложности с флагманом следующего поколения. Повысить быстродействие на 50% без перехода на новый узел не так просто, хотя всё это также может быть очередным непроверенным слухом. Более точную информацию мы получим 6 января, хотя к этому моменту инсайдеры разузнают все подробности, а значит больше данных начнёт поступать ближе к декабрю 2024.