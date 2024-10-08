Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Представители CES 2025 назвали точную дату анонса настольной графики NVIDIA серии GeForce RTX 50
В числе первых будет показана видеокарта GeForce RTX 5090

Уже никто не сомневается, что в 2024 году новое поколение настольной графики не только не поступит в продажу, но и даже не будет анонсировано. Довольно долго фанаты NVIDIA верили в то, что глава компании держит в рукаве козырную карту и даже выпустит несколько новинок под занавес 2024, но в какой-то момент даже откровенно наивные геймеры начали понимать, что чуда не случится. Эксперты называют несколько причин, так или иначе повлиявших на решение перенести релиз на 2025 год. Наиболее вероятная заключается в высокой загруженности специалистов NVIDIA. Напомним, высокопроизводительные графические ускорители на архитектуре Blackwell должны были поступить в продажу в 3 квартале. Дженсен Хуанг лично доставил несколько серверных стоек неназванному покупателю, а отгрузка большой партии намечалась на середину или конец июля. 

По данным инсайдеров, в оборудовании были найдены неназванные проблемы, что вынудило NVIDIA отказаться от массовых продаж и перенести их на более поздний срок. В пресс-релизе сказано, что до конца 4 квартала производитель намерен отгрузить продукции нового поколения на 2 миллиарда долларов, но сегодня уже 8 октября, а клиенты всё ещё ждут поставки. Неясно, когда высокопроизводительные графические ускорители начнут поступать на рынок, но команда зелёных слишком загружена, чтобы отвлекаться на другие задачи. Но есть и вторая причина. Меньше месяца назад по сети поползли слухи о чрезвычайно высокой прожорливости архитектуры Blackwell. Неясно, касается ли это только настольных решений, либо под удар попали и серверные GPU, но анонс видеокарт нового поколения пришлось перенести в любом случае. Инсайдеры писали, что NVIDIA нашла компромиссное решение. Поскольку требуется обеспечить высокую производительность флагманов, то без повышения энергопотребления не обойтись. В пример приводится GeForce RTX 5090. Если флагман текущего поколения довольствуется 450 Вт, то для работы новинки потребуется 550 Вт и выше. 

Особенно интересно, что в продаже существуют разблокированные версии GeForce RTX 4090 с повышенными тактовыми частотами и системой жидкостного охлаждения. Потребление таких видеокарт упирается в потолок 600 Вт, поэтому было решено реализовать подключение GeForce RTX 5090 при помощи двух 16-ти контактных кабелей питания. Это одновременно расширит потенциал графических чипов и позволит избежать бутылочного горлышка в виде 600 Вт на одном кабеле питания. Инсайдеры полагают, что для стабильной работы GeForce RTX 5090 понадобится блок питания мощностью от 1000 Вт, но пока официальных подтверждений таким слухам не было. Блоки питания для GeForce RTX 4090 не дёшевы, ну а покупать каждое поколение не только видеокарту, но и новый блок питания – это неразумно. Как бы там ни было, но всё это пока курсирует на уровне слухов, но уже сегодня есть точная информация о том, когда же состоится релиз настольной графики следующего поколения. Как стало известно, 6 января за сутки до открытия выставки CES 2025 перед сливками технологической отрасли выступит лично Дженсен Хуанг. Владелец состояния в 109 миллиардов долларов расскажет о перспективах развития полупроводников и представит новую линейку видеокарт серии GeForce RTX 50. По крайней мере именно на это намекают организаторы технологического мероприятия. 

Сама выставка пройдёт с 7 по 10 января, ну а дядюшка Хуанг значится в роли главного докладчика. Эта почётная миссия достаётся ему не первый раз, но в данном случае это не только дань уважения, но и возможность ещё раз указать конкурентам на их место. По уже давно сложившейся традиции CES 2025 пройдёт в Лас-Вегасе, ну а кроме NVIDIA свои решения там представят и многие другие компании. Например, несколько анонсов ожидают от AMD. Лиза Су должна порадовать геймеров не только серией настольных видеокарт Radeon RX 8000, но и процессорами с технологией 3D V-Cache. Всё те же инсайдеры пишут, что 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D поступит в продажу в 2024, тогда как 12-ядерный Ryzen 9 9900X3D и 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D будут анонсированы именно на CES 2025. Отмечается, что камни получат значительный прирост быстродействия в игровых сценариях, а также смогут похвастать разблокированным множителем и высокими тактовыми частотами. Есть слухи и о серии настольной графики Radeon RX 8000. Вчера инсайдеры писали, что AMD выбрала для продукции нового поколения 3-нм технологический узел TSMC. Это странно, ведь NVIDIA будет полагаться на 4-нм нормы, что может оказать на видеокарты серии GeForce RTX 50 негативное влияние. Не исключено, что именно с экономией на технологическом процессе связаны сложности с флагманом следующего поколения. Повысить быстродействие на 50% без перехода на новый узел не так просто, хотя всё это также может быть очередным непроверенным слухом. Более точную информацию мы получим 6 января, хотя к этому моменту инсайдеры разузнают все подробности, а значит больше данных начнёт поступать ближе к декабрю 2024. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090 #geforce rtx 50 #ces 2025
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA запускает производство RTX 5000 — новое поколение видеокарт выйдет к концу года
Доклад генерального директора NVIDIA на CES 2025 запланирован на 6 января
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
11
The National Interest: советская титановая подводная лодка «Лира», «побила все рекорды и правила»
9
На Казанском авиазаводе запустили исполинские фрезерные станки для производства крупногабаритных деталей
4
Китай стал первым в мире производителем терагерцовой связи на большие расстояния
8
Крупнейший в мире продавец стройматериалов сбросил 297 тысяч квадратных метров складских площадей
+
До конца года Нидерланды передадут Украине все обещанные F-16
3
Раскрыта дата премьеры новой экранизации культового рассказа Стивена Кинга "Человек, который бежит"
+
Минувшей ночью российская армия ударила по пунктам дислокации ВСУ в тыловой зоне
+
Космический зонд BepiColombo составил карту магнитного поля Меркурия всего за 30 минут
1
Создатель Linux рассматривает возможность исключения файловой системы Bcachefs из состава ядра
2
Xiaomi выпустила холодильник Mijia Pro Cross 508L с компактным дизайном, сенсорным экраном и HyperOS
+
В РФ буквально в гараже создали дрон с искусственным интеллектом "Молния"
+
Видеокарты NVIDIA могут оказаться медленнее, чем предполагалось, и будут основаны на 4-нм узле TSMC
13
Википедию вынудили заблокировать страницу Silent Hill 2 Remake из-за вандализма
+
Появились примеры фотографий с перископической камеры vivo X200 Pro 200 Мп
+
Google расширит языковые возможности искусственного интеллекта Gemini Live
+
Стоимость производства смартфонов серии Huawei Mate 70 на 30% дороже, чем iPhone 16
2
Геймеры сметают с полок последние остатки GeForce RTX 4080S и 4090 на фоне снятия их с производства
3
Импортозамещение в России в действии — динамика и первые результаты
+
OnePlus 13 будет оснащен магнитной беспроводной зарядкой
3

Популярные статьи

Топ-10 самых надежных моторов в мире
11
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
49
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
2
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
15
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
21
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
16
ASUS ROG Flow X13 GV302XV - как мы создавали сказку о единорогах с помощью искусственного интеллекта
3
Тихий Дон - любимая книга Иосифа Сталина
6
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
2
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
+

Сейчас обсуждают

Георгий Пряхин
09:19
Глубокое умозаключение, по твоему вообще не надо новые видеокарты выпускать?
NVIDIA запускает производство RTX 5000 — новое поколение видеокарт выйдет к концу года
Izh-combi
09:06
И ещё немного сравнительных фото штатных радиаторов рядом с новыми.
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
vpoluektov
09:03
Уже и 9950X3D в октябре? Откуда дровишки?
Ryzen 9000X3D демонстрирует прирост производительности почти на 30% над 7800X3D
Izh-combi
09:03
Уберкомбо готово, и уже почти месяц как благополучно трудится, охлаждая VRM-ы и чипсет, всё это в сборе со 135Втным процами 2698Bv3 с анлоком турбобуста. Выкладываю финальные фото, если кому интересн...
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
Eisbrecher
08:57
>>Они демонстрируют почти 30% увеличения производительности в сравнении с актуальными процессорами предыдущего поколения. C какими? Так-то 7500f и 14100f - тоже актуальные процессоры предыдущего поко...
Ryzen 9000X3D демонстрирует прирост производительности почти на 30% над 7800X3D
Roditch
08:53
Если добавить ещё 800 долларов, то можно взять нормальный системное с монитором, либо ноут с хорошей видяхой. Так что 1.2к это перебор.
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
Roditch
08:49
Лет 5 назад было 8 долларов в час. Так что в общепите подняли больше чем в 2 раза.
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
Demerilis
08:49
Какие ещё экзы, не осталось там никаких экзов
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
Александр Сечков
08:49
Опять лапша с красным соусом. Тесты то не игровые. А в синтетике тот же 7800 слаб из-за сниженной частоты ядер. Нарастили частоту, и впаривают олухам про очередной прорыв. А потом опять ограничат тдп,...
Ryzen 9000X3D демонстрирует прирост производительности почти на 30% над 7800X3D
Nahoni
08:44
Адназначна !! Лиза, спасибо огромное в очередной раз !!! 1800- 3800х- 5700х- жду 9800х3d.
Ryzen 9000X3D демонстрирует прирост производительности почти на 30% над 7800X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем