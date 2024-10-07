Инсайдеры пишут, что Radeon RX 8700 будет полагаться на более совершенные 3-нм технологические нормы тайваньской компании

За последние два десятка лет NVIDIA и AMD не раз меняли сроки выпуска новых поколений настольной графики. Было время, когда видеокарты выходили почти каждый год, но в последние годы обе компании пришли к тому, что более выгодно выпускать новинки в конце осени каждые два года. Такой цикл позволяет достичь нескольких важных задач. Прежде всего за два года удаётся отбить инвестиции, сделанные во время разработки новой архитектуры. Известно, что с развитием технологий затраты на доступ к новым технологическим процессам становятся более заметными, ну а два года – это оптимальное время. По крайней мере, так казалось, ведь на этот раз случился сбой, а значит видеокарт мы с вами этой осенью не увидим.

Информация о том, что обе компании перенесли релизы на зиму 2025, стала появляться несколько недель назад, но многие инсайдеры писали об этом и раньше. Сегодня эксперты отмечают, что иначе и быть не могло, ведь первые утечки мы видим в начале лета, а к началу осени знаем почти всё о новых графических чипах. Порой, в прессу сливают даже примерные цены, ну а в начале второго месяца осени наши знания находятся на отметке чуть выше нулевой. Недавно инсайдеры рассказывали о примерных характеристиках видеокарт NVIDIA, но информация носит разрозненный характер. По данным портала UDN, поезд тронулся, ведь сегодня NVIDIA уже готова приступить к массовому производству настольной графики по архитектуре Blackwell. Отмечается, что линии заработают уже совсем скоро, а к началу 2025 на складах будет находиться достаточно продукции для полноценного развёртывания на всех ключевых рынках.

Утечка подтверждает ранее курсирующие сообщения о том, что Дженсен Хуанг намерен анонсировать настольную графику нового поколения в рамках выставки CES 2025. Предполагается, что первыми в продажу поступят флагманы. Это точно будет GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080, а также ещё один или несколько неназванных решений. Ожидать большого прорыва не приходится, ведь будет использоваться всё тот же 4-нм технологический узел, что сегодня служит основным для выпуска серии GeForce RTX 40. За два года тайваньская TSMC улучшила условия и количество годной продукции, а значит сами графические чипы окажутся для NVIDIA дешевле, чем выпускаемые сегодня. Многие эксперты уже списали AMD со счетов. Ранее представители этой компании заявляли, что намерены сосредоточится на массовом сегменте. Якобы, выпускать флагман нового поколения не намерены, а вместо этого серия Radeon RX 8000 сосредоточится на лучшем соотношении между ценой и производительности. Предполагается, что Radeon RX 8700 будет примерно равна по скорости с GeForce RTX 4080 SUPER, но окажется в два раза дешевле на старте.

Может показаться, что всё это очередная сказка, которую Лиза Су рассказывает инвесторам, но тот же тайваньский ресурс UDN утверждает, что на этот раз AMD готовит нам настоящий сюрприз. Как уже было сказано, суперфлагман GeForce RTX 5090 будет полагаться на 4-нм технологический узел, тогда как вся серия Radeon RX 8000 будет выпускаться по 3-нм нормам TSMC. Это означает, что по уровню энергоэффективности видеокарты AMD окажутся впереди конкурирующих решений, что также окажет влияние и на чистую производительность. Инсайдеры пишут, что анонс серии Radeon RX 8000 случится в рамках всё той же выставки CES 2025, а значит видеокарты появятся в продаже примерно в одно и то же время. GeForce RTX 5090 уже называется самым прожорливым решением NVIDIA в истории. По некоторым данным, видеокарта будет потреблять не меньше 550 Вт и потребует для подключения два 16-то контактных кабеля. Пиковая мощность такой видеокарты окажется выше 600 Вт, а значит потребуется блок питания с мощностью от 1 кВт и выше. Как будет на самом деле, остаётся только догадываться, но пока продукция AMD кажется более перспективной. Если инсайдеры не ошибаются, что вполне может оказаться обычным непроверенным слухом.