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Bublik1
Итоги Hamster Kombat назвали прививкой от инвестиций в криптовалюты
Hamster Kombat подешевел на 30%, поскольку курс мемного токена продолжает снижаться

Кто-то считает, что эра кликеров завершилась с выходом Hamster Kombat на биржи, тогда как другие полагают, что несколько новых популярных игр могут заработать приличные деньги. Как показала реальность, рядовые геймеры ничего не получают, ну а в данном случае виноваты даже не сами разработчики. Например, в Hamster Kombat было 300 миллионов уникальных аккаунтов, из которых 130 миллионов смогли претендовать на получение монет. Количество поражает воображение, ну а чтобы все эти люди могли заработать хотя бы по 100 долларов, капитализация мемной криптовалюты должна была стартовать с 13 миллиардов долларов. На самом деле даже Toncoin (TON), на блокчейне которого всё это реализуется, с трудом перевалил за 14 миллиардов и имеет достаточно длительную историю. 

Судя по действиям команды Hamster Kombat, разработчики прекрасно осознавали перспективы, поскольку стоимость одной монеты в 0.01 доллара фигурировала в сети за месяц до эирдропа. Торговля токеном HMSTR стартовала вчера, ну а спустя сутки за монету дают 0.0007 доллара, что на 30% ниже начальной отметки. По мнению ведущих экспертов, в обозримой перспективе нет ни одного хорошего сценария, который бы позволил рядовым геймерам получить за свои труды реальные деньги. Начнём с того, что в среднем активные фанаты виртуальных хомяков получили от 3000 до 3500 монет. Если даже эти деньги перевести по курсу 0.01 доллара, то получится не больше 35 долларов. Сумма крошечная, но претендовать на неё могут только те, кто тратил на игру не меньше часа в сутки. Пользовательский опыт сильно разнится, ведь многое зависит от действий того или иного игрока, но получить больше 100 долларов смогли единицы. Если предположить, что вы изначально воспринимали Hamster Kombat в качестве развлечения, то всё в полном порядке, ведь вы не только получили удовольствие, но и заработали на мороженное. Ну а в случае, если тот или иной геймер надеялся заработать, то всё действительно очень плохо. 

Как уже было сказано выше, количество активных аккаунтов было таким большим, что надеяться на чудо мог только откровенно наивный человек, ну а разработчики продемонстрировали даже большую щедрость, чем ожидалось. Например, обычно разработчики подобных проектов выдают пользователям от 20% до 50% эмиссии, ну а авторы Hamster Kombat раздали 75%. На самом деле вывести всю сумму не удастся, а для доступа к токенам придётся поднапрячься. И всё же, разработчики выполнили ключевое обещание, оставив для себя и инвесторов всего 25% монет. Если бы геймеров было на порядок меньше, то и сумма вознаграждения умножалась бы на 10, но тогда не было бы такого ажиотажа, а значит вся суть проекта заключается в том, доверяете ли вы Hamster Kombat. Пожалуй, подобное утверждение требует пояснения. Начнём с того, что сегодня на бирже вы можете купить неограниченное количество виртуальных хомяков. Курс пошёл вниз, ну а эксперты полагают, что к середине октября за 1 HMSTR будут давать всего 0.0005 доллара. После этого курс будет оставаться стабильным и сильно зависит от конъюнктуры на рынке криптовалют. Проще говоря, если рынок пойдёт вверх – следом отправится и хомяк. В ближайшие месяцы ожидать рекордов не приходится, ведь разработчикам потребуется убедить инвесторов в ценности проекта. Пока токены бесполезны, но благодаря получению десятков миллионов долларов, авторы Hamster Kombat могут придумать и другие способы применения мемной криптовалюты. Если это случится, то спрос на HMSTR начнёт расти, а значит важно именно доверие. 

Так, если вы верите в успех проекта, то покупайте виртуальных хомяков на сумму, которую может позволить ваш бюджет без значительных рисков. Сезон альткоинов начнётся в 2025 году, а у Hamster Kombat есть все шансы подорожать в 3-5 раз. Заработать слишком много не выйдет, поскольку рынок уже достиг зрелости, но превратить 100 000 рублей в 250 000 – это вполне реальная задача. Нужно верить в способность разработчиков найти свою нишу, ведь без этого проект останется нишевым и продолжить дешеветь. Если всё случится именно так, то ваши деньги растворятся в воздухе, а значит каждый должен осознавать стоящие перед ним риски. Сегодня активные геймеры называют разработчиков мошенниками, но не понимают, что изначально поверили в то, чего физически быть не могло. На форумах можно встретить рассказы об экзистенциальном ужасе, а также сильной депрессии, хотя некоторые подходят к проблеме с юмором. Многие геймеры пишут, что рассчитывали на другое, ведь 1500 рублей за активное участие в игре – это слишком мало. Кто-то указывает на ироничность названия, но проблема лишь в том, что массовый геймер понял суть происходящего только после того, как был обманут. 

Кто-то из экспертов пишет, что нужно как можно быстрее избавиться от всех заработанных денег, ведь завтра будет дешевле. Такое ощущение, что есть большая разница между получением 1500 или 1300 рублей, ведь в любом случае вернуть потраченное время не удастся. Многие аналитики советуют подождать, ну а единственный здравый путь заключается в инвестировании. Как уже было сказано выше, делайте это только в том случае, если доверяете разработчикам, ведь пока команда не предложила никаких интересных решений. Добыча виртуальных монет продолжается, но уже в другой форме. Авторы Hamster Kombat обещают дать геймерам ещё больше денег, но набрать нужного количества хомяков уже не удастся. Доверие массового пользователя подорвано, но всё сводится к тому, насколько долговременной была эта прививка. Нечто подобное, но в меньших масштабах мы уже видели в 2021 году. По оценкам аналитиков, тогда рядовые геймеры потеряли десятки миллиардов долларов на виртуальных пирамидах, но с завидной настойчивостью продолжают искать место, куда можно с нулевыми шансами на успех инвестировать свои деньги. К счастью, за Hamster Kombat платить не пришлось, ну а это уже хорошо, ведь геймеры хотя бы остались при своих. 

#криптовалюты #hamster kombat #hmstr
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