Спустя 30 минут после листинга курс HMSTR уже опустился ниже 0.9 цента

За последние несколько лет мы уже не раз видели мошеннические схемы на рынке криптовалют. Чаще всего никому не известные люди предлагают купить виртуальные токены по крайне низкой стоимости, но в итоге инвесторы теряют все деньги, а разработчики исчезают с награбленным. Бывает и так, что на самое дно проваливаются даже перспективные проекты. Например, одним из самых громких анонсов 2021 года стало появление Chia. Криптовалюта добывалась необычным способом и требовала для майнинга большой объём свободного пространства на жёстком диске. На момент своего запуска монета стоила больше 1500 долларов, ну а сегодня за неё дают всего 15 долларов. Chia подешевела более чем на 99%, а первые инвесторы уже никогда не вернут вложения.

Кажется, что подобных обманов было так много, что большая часть нашего общества должна была получить иммунитет, но несмотря на это рядовые пользователи продолжат попадать в хитро расставленные сети мошенников. Сегодня состоялся листинг на биржах нового токена. Разработчики Hamster Kombat подогревали пользователей красивыми обещаниями, но уже давно стало ясно, что ничем хорошим для рядовых геймеров всё не закончится. Всего планировалось выпустить ровно 100 миллиардов монет. Уже известно, что 75 миллиардов будут переведены на счета рядовых геймеров. Это действительно много, ведь ранее эксперты полагали, что больше 50% от общей эмиссии разработчики оставят себе. 50 миллиардов монет уже находятся на счетах пользователей, тогда как ещё 15 миллиардов заморожены и достанутся тем, кто примет участие во втором сезоне. Вдаваться в подробности мы не будем, но отметим, что майнинг продолжается и сегодня, но работает принцип начисления немного иначе. Сидеть часами и нажимать на экран не понадобился, но это единственная хорошая новость, ведь нужно было успеть сделать несколько важных операций до 21 сентября, после чего на выплаты можно было уже не рассчитывать. Увы, но никто о таком неожиданном шаге заранее не предупреждал.

Кроме того, свободно распоряжаться можно только 88.75% начисленных монет, тогда как оставшиеся 11.25% станут доступны через 10 месяцев. Для чего разработчики ввели такие странные ограничения, сказать сложно. Нагрузка на проект в любом случае будет невероятной, поэтому не исключено, что многие просто не успеют продать HMSTR. Сеть TON заранее начали готовить к трудному испытанию, ну а несколько дней назад разработчики и вовсе внесли в правила важное изменение. Если вы внимательно читали абзац выше, то могли заметить, что 25 миллиардов токенов разработчики оставили себе. Сумма вполне нормальная, а значит здесь всё в порядке. Торги уже начались на Bybit, Bitget, Binance и многих других биржах. К результатам первых минут мы вернёмся позднее, а пока есть и другие важные детали. Как оказалось, из 300 уникальных аккаунтов монеты могут получить только 131 миллион человек. Причина в том, что значительная часть пыталась использовать мошеннические способы игры, включая автоматические кликеры, ну а 30 миллионов и вовсе не выбрали способ вывода. Но и это ещё не всё, ведь в разработчики пошли намного дальше. После того как добыча монет была завершена каждый пользователь смог увидеть, сколько токенов ему причитается. В сети пишут, что среднее количество варьируется от 3000 до 3500 монет.

Разработчики других популярных кликеров автоматически переводили виртуальные очки в монеты, но авторы Hamster Kombat решили, что для них это слишком дорого. Всего забрать деньги изъявили желание больше сотни миллионов человек, ну а для того, чтобы совершить такую операцию на один кошелёк, потребуется 0,01705 TON. В переводе на понятные цифры – это 12 центов. Если умножить такие незначительные деньги на 131 миллион аккаунтов, то мы получим более внушительную сумму в размере 15.7 миллиона долларов. Именно столько бы потребовалось заплатить за перевод, но разработчики решили переложить оплату на самих пользователей. Так, если монеты вам нужны, то без проблем платите за них нужную сумму и дополнительно плату за газ. Последняя цифра сильно зависит от загруженности сети и очень плохо поддаётся расчётам. В итоге эксперты полагают, что для полной уверенности нужно закинуть на кошелёк около 1 доллара в TON, что позволит не волноваться о переводе средств на ваш аккаунт. Сколько людей захочет это сделать, большой вопрос. Также неясно, куда пойдут монеты, за которыми геймеры не обратятся.

Вопросов много, но разработчики не спешат давать на них ответы. Многие эксперты называют авторов игры мошенниками, но забывают одну важную деталь, ведь перед тем, как тратить время на кликер, нужно было взять калькулятор и подсчитать простые цифры. Так, если общая капитализация всей криптовалюты составит 1 миллиард долларов, то дороже 1 цента 1 монета стоить не может. Вот только если разделить 75 миллиардов монет на 131 миллион аккаунтов, то получается около 570 монет. Это среднее количество, тогда как активные пользователи получили до 3500 HMSTR. Если принять начальную цену за 0.01 доллара, то выходит 35 долларов или 3250 рублей. Именно столько полагается тем, кто тратил на игру не меньше пары часов в сутки. Например, капитан команды Cloud9 по Counter-Strike 2 не разместил в своём канале реферальную ссылку, переход по которой увеличивал количество монет на его счету. В итоге Boombl4 получил скромное количество в виде 9 963 токена. Ну а это чуть меньше 100 долларов. Сумма явно не соответствует ожиданиям, но нам не совсем понятны, на основании чего активные пользователи вообще стоили иллюзии.

Размер эмиссии и примерная оценочная стоимость на момент листинга была известна заранее, ведь у нас уже был опыт выхода подобных проектов на биржу. Было ясно, что капитализация составит около 1 миллиарда, но даже если это будет 2 миллиарда, то скромные 35 долларов всего лишь умножатся на 2. Многие геймеры активно привлекали в игру друзей, ведь авторы уверяли, что от количества активных игроков зависит и сумма вознаграждения. А вот это был обман, ведь чем больше в банке мух, тем быстрее закончится воздух. Здесь геймерам в ранее вышедшей на биржу DOGS повезло больше, ведь там можно было заработать от 50 долларов и больше. На момент написания данного материала торги уже начались. Количество геймеров, пытающихся сбросить свои монеты по максимальной стоимости, оказалось большим, а в результате курс сразу же пошёл вниз. Спустя 20 минут после начала торгов за 1 монету дают меньше одного цента, что на 25% меньше, чем после открытия биржевых операций. Скорее всего, через сутки курс обвалится ещё ниже, ну а пока можно сделать вывод, что чуда не случилось. Частично разработчики действительно обманули геймеров, но во многом виноваты и сами пользователи. Пора уже начать думать головой, ведь бесплатный сыр есть только в мышеловке, ну а авторы проекта неплохо заработали, ведь 25 миллиардов монет – это 250 миллионов долларов. Даже если токен подешевеет в два раза, на руках у авторов Hamster Kombat останется достаточно денег, чтобы стать полноценными долларовыми миллионерами, с чем мы их и поздравляем.