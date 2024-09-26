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Bublik1
Reuters: Китай вместе с РФ создаёт секретный ударный дрон «Гарпия», способный повлиять на итоги СВО
Кроме слухов у американских журналистов никаких доказательств не нашлось

Крупные информационные издания в США часто занимаются публикацией крайне сомнительной информации. На самом деле за размещением материалов из непроверенных источников замечены многие мировые новостные агентства, но американцы по частоте и количеству подобных публикаций легко выходят на первое место. Информационные издания не утруждают себя сбором достоверной информации и предпочитают основывать данные на слухах и переписке в социальных сетях. Неоднократно там выдавали желаемое за действительное, открыто подменяя факты. Даже когда истина становилась известна, янки не торопились извиняться за свои статьи, предпочитая и дальше работать на дядюшку Сэма. В последнее время развернулась масштабная травля российского новостного агентства RT. Местные власти делают громкие заявления, но так и не потрудились предоставить какие-либо серьёзные доказательства. Кроме ссылки на секретные отчёты, предоставленные тайными агентами, ничего не указывается, ну а в итоге компания не встречает энтузиазма даже у партнёров США за рубежом. 

Похоже, идеи для громких статей у американцев никогда не заканчиваются, хотя некоторые материалы всё же могут иметь под собой определённые основания. На этот раз сорвать покровы решили авторы Reuters. Там утверждают, что Россия запустила масштабную программу по разработке ударных беспилотников большой дальности. Ну а поскольку дело это сложное, то решено было обратиться к Китаю. Журналисты ссылаются на секретные документы, попавшие к ним прямо из рук разведывательных служб одной из европейских стран. Одним словом, источники всё те же, а таким образом можно доказать существование снежного человека и Лохнесского чудовища. Так вот, в секретных документах сказано, что российская компания ИЭМЗ «Купол» (входит в состав концерна «Алмаз-Антей») сотрудничает с китайскими специалистами для создания нового ударного дрона. Беспилотник уже получил название «Гарпия-3» (Г3) и даже прошёл успешные испытания в Китае. Проект находится под контролем Министерства обороны России, а инженеры ИЭМЗ «Купол» строят планы о массовом производстве на базе китайских фабрик. Ну а самое страшное заключается в том, что ударные дроны будут активно использоваться в СВО. 

Авторы Reuters уже направили запросы в адрес компании «Купол», «Алмаз-Антей» и даже Минобороны РФ, но так и не получили никаких ответов. После этого решено было обратиться в Минобороны Китая, но там заявили, что ничего о подобном проекте не знают, а также придерживаются строгих мер контроля за экспортом беспилотников и любых других вооружений. Ну а поскольку американским журналистам не нужны никакие доказательства, то местные эксперты тут же начали фантазировать. По мнению научного сотрудника Международного института стратегических исследований, если факт подтвердится, то это может изменить расстановку сил на поле боя. Фабиан Хинц напомнил, что сегодня Китай уже поставляет в РФ компоненты, которые имеют двойное предназначение, но сотрудничество в сфере вооружений нарушает международные нормы. В данном случае особое умиление вызывает, как незатейливо собственные законы американские граждане называют международными нормами. И всё же, не все эксперты верят в подобные утечки. Например, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности уверен, что Китай осторожен, поэтому на такое глубокое сотрудничество не пойдут. Сэмюэл Бендетт пугает Поднебесную санкциями, но забывает, что в этом случае ответные меры приведут к падению и экономики США.

Не остались в стороне и сотрудники Белого дома. Там сильно обеспокоены неприятными слухами и назвали помощь России «смертоносной» для китайской промышленности. В Белом доме отметили, что доказательств пока нет, но расследование уже ведётся. В Вашингтоне полагают, что даже если в контракте участвует небольшая китайская компания, то ответственность всё равно лежит на правительстве. Власти США остались недовольны и ещё раз потребовали от мирового сообщества соблюдать санкции. Последними отреагировали представители НАТО. Там, заявили, что слухи вызывают глубокую тревогу среди союзников, а также считают, что любые попытки Китая оказать поддержку российской военной машине будут иметь серьёзные последствия для международного имиджа и отношений с Западом. Британия даже сделала отдельное предупреждение в адрес Китая, призывая прекратить любые формы поддержки России, подчеркнув, что такие действия могут значительно осложнить положение страны на мировой арене. Что именно стремительно нищающий Лондон может противопоставить Пекину, сказать сложно.

Согласно документам, полученным Reuters, «Гарпия-3» способна преодолевать расстояние до 2000 километров и нести боевую нагрузку до 50 килограммов. Первые образцы из Китая уже доставлены в РФ, где проходят доработки и улучшения на основе опыта СВО и видения местных инженеров. Особенно подчёркивается, что в испытаниях участвуют и китайские специалисты, что доказывает высокий уровень кооперации между странами. В конце материала Reuters делает настоящий ход конём. Там заявляют, что даже несмотря на все доказательства Пекин продолжает отрицать факт поставки в Москву военной техники. Ещё десять лет назад подобные заявления были бы невозможны, но сегодня ссылка на тайных агентов спецслужб, имена которых строго засекречены, вполне достаточна для того, чтобы считаться 100% доказательством вины того или иного оппонента США. Американские журналисты всё же признают, что Россия и сама неплохо справляется с разработкой беспилотников, а о существовании «Гарпии» известно только из третьих рук. 

#политика #сво #военные технологии #дроны
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