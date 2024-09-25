Энергия Microsoft нужна для работы новых дата-центров

По данным аналитиков, человечество продолжает наращивать потребление электричества довольно быстрыми темпами. В пример можно привести отрезок времени с 1992 по 2021 год. Так, в конце 2021 наша цивилизация вырабатывала и благополучно расходовала 23 734 миллиарда кВт*ч, ну а это в 2.4 раза больше, чем было в 1992 году. Что примечательно потребление по регионам увеличивается непропорционально. Например, а Африке за указанной выше период показатели стали выше в 2.7 раза, тогда как в Азии и Океании – в 5.1 раза. На Ближнем Востоке потребление увеличилось в 4.5 раза, но в результате конфликта в секторе Газа, а теперь и в Ливане цифры в этом региона пойдут на убыль. В Центральной и Южной Америке потребление с 1992 по 2021 годы выросло в 2.7 раза, тогда как в Европе и США – всего в 1.4 раза. А между тем именно здесь становится всё более актуальной проблема размещения дата-центров, потребляющих огромное количество энергии.

Германия от ядерной энергетики отказалась, а в результате платит за энергоносители в несколько раз больше, чем они обходятся французам. Макрон так и не добрался до атомной энергетики, что позволило Франции стать крупнейшим экспортёром электричества в Европе в 2023 году. Довольно значительное количество атомных станций есть и в США, но на всех энергии не хватает. По данным аналитиков, значительно роста потребления со стороны населения не наблюдается, а вот технологические гиганты готовы сжигать энергию в невиданных масштабах. Главная причина заключается в технологии ИИ, требующей для обучения и работы невероятное количество электричества. Как стало известно, дефицит испытывает даже Microsoft, ну а в результате было решено оживить старый реактор на одной из АЭС. Сообщается, что Софтверный гигант в партнёрстве с Constellation Energy готовятся перезапустить ядерный реактор на печально известной АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании. Этот амбициозный проект должен стать ответом на быстро растущие потребности дата-центров в электроэнергии в стране. Аналитики полагают, что такой шаг позволит получить достаточно энергии для работы самых амбициозных и энергоёмких проектов Microsoft.

Глава энергетической компании Constellation отмечает, что атомные станции представляют собой единственный источник, способный обеспечить достаточные объёмы электроэнергии для крупных дата-центров будущего. Подчёркивается, что такая технология остаётся безопасна для окружающей среды, ну а всё это делает совместную разработку особенно важной. Атомная станция имеет массу преимуществ перед ветровыми и солнечными аналогами, ведь она не зависит от погодных условий и способна генерировать достаточные объёмы выхода электричества. Запуск первого энергоблока на Три-Майл-Айленд уже назван историческим событием. Данный объект работал несколько десятилетий, но в 2019 был закрыт, поскольку его эксплуатация стала экономически невыгодной. В те времена майнеры ещё не оккупировали США, а технологические компании и не помышляли о строительстве дата-центров для обучения умных алгоритмов. Microsoft готова дать 1.6 миллиарда долларов, которые пойдут на перезапуск энергоблока и его восстановление к 2028 году. Предполагается, что количество вырабатываемой энергии будет достаточно, чтобы покрыть растущие потребности Софтверного гиганта.

Что любопытно, проект пока находится на стадии согласования, поскольку бюрократическая машина медленно раскручивает свой маховик. Регулирующие органы не выдали все необходимые разрешения, а по самым оптимистичным прогнозам решение затянется до 2025 года. Не воодушевлены планом Microsoft и местные жители, которые помнят аварию 1979 года. Тогда на втором блоке станции произошло частичное расплавление активной зоны реактора, ставшее крупнейшей ядерной катастрофой в истории США. Несмотря на то что перезапуск затрагивает первый блок, который считается полностью безопасным, опасения по поводу выброса опасных веществ звучат всё громче. Это значит, что Microsoft потребуется не только угодить армии активистов и чиновников, но и решить массу технических проблем. Эксперты считают, что вернуть в строй энергоблок, который простоял пять лет без работы – это очень сложная задача. Потребуется огромные инвестиции, а также модернизация системы безопасности реактора. Нужно получать огромное количество разрешительных документов, включая право использования водных ресурсов для охлаждения реактора. Количество шагов на пути к реализации проекта кажется пугающим, ну а в результате реализация плана может затянуться.

На самом деле не только Microsoft проявляет интерес к использованию атомной энергии для питания собственных дата-центров. Например, этой весной Amazon заключила соглашение с Talen Energy о поставках электроэнергии с ядерной станции для работы вычислительных мощностей. Согласно прогнозов аналитиков, если потребление технологических компаний будет увеличиваться такими же темпами, как это было в последние годы, то к 2030 США потребуется дополнительно 47 гигаватт энергии. Получить столько от атомной энергетики невозможно, поэтому придётся налегать на сжигание газа, а также развитие ветровой и солнечной энергетики. Но и это далеко не всё, ведь значительная часть АЭС в США напрямую зависит от поставок обогащённого урана из России. Если конфронтация между странами продолжится, то вместо запуска очередной атомной станции властям придётся заморозить не меньше третьей части энергоблоков. Аналитики пишут, что регулирующее органы обеспокоены вырастающим потреблением со стороны крупных технологических компаний и опасаются, что происходящее приведёт к росту цен на электричество. Например, дата-центр Amazon потребляет столько энергии, сколько необходимо для обеспечения целого штата Нью-Мексико. Microsoft уверяет, что проект не повлияет на счета за электричество, но у экспертов на этот счёт есть прямо противоположное мнение.