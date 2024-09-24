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Bublik1
В Дагестане обнаружили хорошо замаскированную подземную майнинг-ферму для добычи криптовалюты
Работа сделана на совесть, ведь местные жители даже не слышали звуков работающей фермы

Майнинг криптовалют продолжает вызывать ожесточённые споры среди политиков и общественных деятелей по всей планете. В Китае подобная деятельность запрещена, тогда как во многих других регионах вводятся самые различные ограничения. Даже в США, где сосредоточена львиная часть добывающих мощностей, власти вынуждены отключать майнеров от розетки. Чаще всего это происходит летом, когда слишком высокая температура воздуха приводит к нехватке электричества и рискам обрушения всей системы поставок энергоносителей. В некоторых странах наблюдается засуха, ну а это также не идёт на пользу стабильной работе оборудования. По мнению многих экспертов, Россия остаётся одной из наиболее перспективных стран, где добывающая отрасль продолжит развиваться. Связано это с несколькими факторами. Прежде всего нужно помнить, что в РФ наблюдается профицит выработки электричества. 

Особенно это заметно в нескольких округах, где по большей части и располагаются майнеры. Не стоит забывать, что в России за 1 кВт*ч нужно платить ощутимо меньше денег, чем в Европе и США, ну а это отличный стимул для тех, кто хочет сэкономить на розетке. Кроме того, большая часть регионов с профицитом выработки энергии располагается на севере страны. Климат там позитивно сказывается на охлаждении многочисленных ферм, ну а всё это сделало Иркутскую область настоящей Меккой для майнеров. Кажется, что выгоды очевидны, но далеко не все готовы работать честно. Попытки нелегально подключаться к энергосетям фиксируются уже давно, но в последнее время любителей бесплатного сыра стало много в Дагестане. Согласно официальным данным властей региона, правоохранительные органы раскрыли целую сеть нелегальных ферм, расположенных под землёй. 

Премьер-министр Дагестана дал поручение полиции усилить контроль за майнерами, поскольку случаи нелегального подключения продолжают оказывать давление на местную энергосистему. Дефицита энергии нет, но регион теряет значительные суммы, а майнеры нарушают закон. Некоторые фермеры прячутся под землёй, используя для этого хитроумные хранилища. Другие – используют передвижные фермы, отследить которые крайне сложно. По ссылке в конце материала можно посмотреть видео, на котором запечатлён момент обнаружения фермы. 

Утверждается, что на видео запечатлена такая подземная майнинг-ферма в Сергокалинском районе. Похоже, жители нашли хранилище самостоятельно. Внутри располагается небольшая ферма, а причина беспокойства связана с возросшим потреблением энергии в доме. Судя по всему, сама ферма сделана на совесть. Устройства для добычи спрятаны на дне ямы, ну а за отвод тепла отвечают установленные вентиляторы. Подземная ферма устроена таким образом, чтобы создавать как можно меньше шума, что позволяло майнерам долгое время оставаться в тени. Власти Дагестана отмечают, что борьба с нелегальным подключением продолжится, ну а сегодня мы видим, как местные жители берут решение проблемы в свои руки. Информации о том, сколько времени работала ферма, в сети нет. Вполне возможно, что она давно уже отбила инвестиции, поэтому потеря оборудования для владельца не станет критичной. Сегодня стоимость железа для добычи криптовалюты снизилась до минимума, а оплата за электроэнергию составляет львиную долю расходов. По данным зарубежных аналитиков, летом фермеры тратили 52 000 долларов на добычу 1 ВТС. Если учитывать, что майнеры из Дагестана вообще не платят за электричество, то отбить вложения в такой бизнес можно за считанные месяцы. Для просмотра ролика переходите по ссылке: https://www.gazeta.ru/tech/news/2024/09/23/23989957.shtml#rprecord=eyJpZCI6InJlY29yZDo6ZGFhMzI1MjEtNWQ4OC00NzczLTlmMWMtMTE2MTU1YTc0NzQwIiwicmVjb3JkSWQiOiJyZWNvcmQ6OmRhYTMyNTIxLTVkODgtNDc3My05ZjFjLTExNjE1NWE3NDc0MCJ9 

#криптовалюты #майнинг
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