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Bublik1
Intel может перейти на 2-годичный цикл выхода процессоров и выпустит архитектуру Nova Lake в 2026г
Nova Lake получит новый сокет, а значит LGA 1851 окажется актуальна всего одно поколение

Большая часть пользователей не вникает в сложные подробности компьютерных архитектур и предпочитает не тратить на комплектующие слишком много денег. Компьютеры обновляются каждые 3-5 лет, ну а особенно популярен апгрейд. Чем более актуальную платформу вы выбрали, тем более длительным жизненным циклом сможет похвастать ваш ПК. Например, АМ4 поддерживалась 7 лет, и даже сегодня процессоры AMD предлагают отличную производительность по разумной стоимости. Несмотря на это будущего у таких процессоров уже нет, ведь новые серии построены на базе сокета АМ5. При апгрейде придётся заменить сам процессор, материнскую плату и даже оперативную память. Это дорого и не очень выгодно, но выбора у владельцев таких компьютеров нет. 

Совет АМ5 останется актуален до 2027 года, а жизненный цикл его составит не меньше пяти лет. По этому показателю AMD значительно превосходит Intel. И всё же, даже эта американская компания обычно придерживается стандартных временных рамок. Чаще всего процессоры выходят два года подряд, хотя для обычных пользователей логики в апгрейде всё равно нет, поскольку разница между поколениями незначительная. По мнению инсайдеров, в новом поколении даже такой возможности покупателей продукции Intel намерены лишить. Как вы могли слышать, в конце октября начнутся продажи процессоров на архитектуре Arrow Lake. Серия Core Ultra 200 перейдёт на 3-нм технологический узел, но пока неясно, насколько такие процессоры окажутся быстрее находящихся сегодня в продаже. Ранее предполагалось, что в 2025 в продажу поступит архитектура Arrow Lake Refresh, но инсайдеры выяснили, что планы изменились. Вместо того чтобы и дальше разрабатывать одну и ту же архитектуру, решено было сосредоточить усилия на совершенно новой под названием Nova Lake. Мало того, руководство Intel полагает, что нет никакого смысла тратиться на создание архитектуры каждый год, ведь намного выгоднее выпускать серию процессоров каждые два года. 

Это значит, что в 2025 AMD и Intel намерены пропустить, тогда как в новые линейки выйдут только в 2026 году. Для красных такая тактика уже привычна, тогда как для синих она в новинку. Но и это ещё не всё, ведь следующее поколение процессоров AMD окажется совместимо с сокетом АМ5, тогда как Nova Lake от Intel будет основана на совершенно новом сокете. По крайней мере, так пишут инсайдеры. Проще говоря, мы видим, как тонущая Intel пытается оптимизировать расходы, но делает всё менее популярные действия. Если архитектура Nova Lake действительно не будет совместима с LGA 1851 (Arrow Lake), то популярность производителя среди пользователей станет ещё ниже. А между тем на прошлой неделе были опубликованы данные о глобальных продажах. Выяснилось, что в немецкой рознице процессоры AMD занимают 90%. В США дела у Intel идут не так плохо, но и там разница превышает двукратную не в пользу синих. Всё это толкает капитализацию вниз, оказывая давление на инвесторов. Многие крупные игроки давно мечтают заполучить портфолио Intel, а на днях предложение сделала Qualcomm. 

Разработчик процессоров по архитектуре ARM предложил купить американского чипмейкера целиком. Инсайдеры пишут, что Qualcomm намерена отхватить себе только самые лакомые куски Intel, а всё остальное распродать по дешёвке. Похоже, такое предложение встречено без энтузиазма, ведь пока американские власти намерены сохранить компанию и могут оказать давление на других разработчиков, с целью вынудить их размещать заказы у Intel. Серверный рынок приносит синим всё меньше доходов, ну а потеря значительной доли настольного сегмента грозит очередным кризисом. Эксперименты с архитектурой и переход на 2-годичный цикл разработки сулит массой неприятных сюрпризов и идёт на пользу только AMD. 

#intel #процессоры #nova lake
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