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Bublik1
Правительство РФ обяжет Apple разрешить появление российского магазина приложений RuStore на iOS
Как власти планируют оказывать давление на американскую компанию, пока неясно

Ещё недавно казалось, что умные гаджеты рядом с нами будут служить благим целям. Смартфоны позволяли увеличить доходы бизнеса, упросить логистику и наладить связь в самых отдалённых уголках планеты. Технологии дают возможность общаться с родными и близкими, находящимися в другой стране и даже на другом континенте. Всё это имеет огромный потенциал, но люди снова превращают мирную идею в оружие. Похоже, иначе наш вид уже не может, ну а обычно подобные решения не обходятся без последствий. Взрывы в Ливане были почти незаметны в зарубежной прессе. Многочисленные борцы за демократию предпочли писать на более безопасные темы, но власти многих стран уже сделали нужные выводы. Очевидно, что теперь любой смартфон, выпущенные в США или контролируемых из Вашингтона странах, может быть начинён взрывчаткой. Владелец такого аппарата будет месяцами смотреть с его помощью видео или вести бизнес, но в нужный момент по указанию свыше произойдёт взрыв. 

Крупные производители смартфонов предпочитают не комментировать взрывы пейджеров и раций, но никто не знает, что сегодня находится внутри аккумуляторов iPhone 16. Эксперты пишут, что рядовым пользователям волноваться не стоит, но в данном случае важен сам прецедент. Очевидно, что проводящие собственную национальную политику страны начнут больше контролировать экспорт умных технологий, а в итоге перейдут на выпуск гаджетов на своей территории. Никто не хочет, чтобы по щелчку пальцев из Белого дома были уничтожены члены правительства, ведущие бизнесмены и другие важные для государства лица. Всё это отдалённая перспектива, ну а пока США предпочитает использовать язык санкций. Несмотря на то, что Apple уже более двух лет назад ушла из России, продажи телефонов этого бренда рознице продолжают расти. Согласно данным МТС, предзаказы на серию iPhone 16 почти в 5 раз превышают показатели прошлого года. При этом по итогам первых шести месяцев 2024, именно гаджеты Apple заняли первое место по прибыльности на рынке РФ. Происходит это несмотря на ограничения, ну а российские власти намерены вынудить яблочную компанию пойти на уступки. 

Как стало известно, российские правительство поддержало идею депутатов, обязать американцев интегрировать российский магазин приложений RuStore в операционную систему iOS. Аналогичные требования Apple уже выполняет в Европе, но там компания работает официально, тогда как в РФ претензии предъявить фактически не к кому. Идея заключается в том, чтобы жители России могли скачивать нужные им программы напрямую из отечественного магазина приложений. Даже в Европе процедура длительная, а разработчик магазина должен положить на счёт Apple сумму с шестью нулями. Поскольку из РФ яблочная корпорация ушла, то пока неясно, кому перечислять деньги. Как власти намерены решать юридические коллизии, пока неясно, ну а сам законопроект будет доработан с учётом замечаний членов кабинета министров. За реализацию закона отвечает замглавы комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, решение позволит избавиться от дискриминации российских производителей программного обеспечения, поскольку всё это можно будет скачать с RuStore на iOS. Когда появится финальная версия закона, пока сказать сложно. В данном случае непонятно, каким образом власти планируют его реализацию, ведь инструментов для давления на американскую компанию в стране просто нет.

Но важно даже не это. Ситуация обстоит таким образом, что Apple удаляет из App Store российские приложения не просто так. Причина в прямых санкциях, которые наложены правительством США и европейскими странами на ту или иную компанию из России. Таким образом появление аналогичного ПО на iOS, пусть и в российском RuStore, нарушит санкции, а значит невозможно с точки зрения яблочной компании. Всех деталей закона мы не знаем, но пока можно предположить, что Apple откажется от исполнения такого закона. Даже если RuStore на операционной системе iOS и появится, то контролировать его наполнение всё равно будут люди из США. Как уже было сказано выше, если российские (или любые другие) власти хотят получить контроль над смартфонами рядовых граждан, то требуется наладить собственное производство. Это может занять десятилетия, поскольку рынок уже сформировался, а фанаты яблочной продукции продолжают тратить на iPhone огромные деньги. 

#apple #ios #rustore
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