Судя по всему, анонс процессоров Intel серии Core Ultra 200K состоится в первой половине октября, а продажи начнутся в конце второго месяца осени. Это значит, что совсем скоро фанаты Intel ринутся в магазины за новыми камнями, предлагающими ультимативный уровень производительности. Или нет, ведь недавние данные по рынкам Европы и США свидетельствуют о том, что дела у Intel идут очень плохо. В американской рознице назвать количество проданных процессоров отказались, но немецкий Mindfactory порадовал крайне любопытной информацией. Как выяснилось, доля AMD превысила 90%, ну а ранее ничего подобного на немецком рынке не могла продемонстрировать даже Intel.

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На этом фоне эксперты считают серию Core Ultra 200K крайне важной для будущего компании. Ещё одна неудача способна загнать руководство компании в тупик, вынудив идти на непопулярные меры. Ну а поскольку релиз всё ближе, то в сеть попадает всё больше любопытных данных. Обратите внимание на таблицу ниже, где собраны все актуальные результаты линейки процессоров Core Ultra 200K в Geekbench. Прежде всего бросается в глаза минимальная разница между Core Ultra 9 285K и Ryzen 9 9950Х в одноядерных сценариях. Камень Intel занял первое место, но 1% можно принять за статистическую погрешность. В этом случае флагманы обеих компаний будут демонстрировать аналогичные показатели в играх и точно не заинтересуют рядовых геймеров.

Core Ultra 7 265K уступает в одноядерных тестах главному конкуренту в лице Ryzen 7 9700Х, ну а всё это навевает грустные мысли. Серия Ryzen стала настоящим разочарованием. Согласно указанной выше статистике, спрос на новые процессоры AMD крайне низкий, а покупатели предпочитают более дешёвые решения прошлых поколений. Что примечательно, в многоядерных задачах Core Ultra 9 285K опережает Ryzen 9 9950Х с серьёзным отрывом, но проблема лишь в том, что рядовые геймеры редко запускают сложные сценарии по компиляции кода и обработке видео. Таким образом современным процессорам высокая производительность в рабочих задачах не требуется, ведь даже камни прошлых поколений прекрасно справляются с большинством запросов своих владельцев.

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К сожалению, новое поколение процессоров Intel и AMD не порадует нас заметным приростом производительности. Обе компании упёрлись в стену, а значит требуется другой подход к разработке архитектур и технологических норм. Оценить бесперспективность покупки процессоров Core Ultra 200K мы с вами не можем, поскольку их пока не продают, а вот изучить Ryzen 9000 мы попробуем не только в российской, но и немецкой рознице. Первым делом обратим внимание на Ryzen 5 9600X. Как видите, 6-ядерный камень продают за 36 тысяч рублей, ну а если сравнивать с Ryzen 5 7600X, то сделка может показаться самым настоящим грабежом. За камень прошлого поколения просят всего 22 тысячи рублей, ну а сам он в играх оказывается всего на 10% медленнее новинки. Учтите, что разница достигает максимальных 10% только в том случае, если вы вооружитесь видеокартой за 280 тысяч рублей. В случае покупки видеокарты за 40 тысяч различия будут сводиться к нулевым значениям.

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За 8-ядерный Ryzen 7 9700Х просят 45 тысяч, ну а купить Ryzen 7 7700Х вы можете на 10 тысяч рублей дешевле. Здесь также нет никакого смысла в переплате, ну а особенно любопытно изучить цены в немецкой рознице. В Mindfactory 8-ядерный камень нового поколения предлагается за 368 евро или за 37 тысяч рублей при прямом переводе. Таким образом Ryzen 7 9700Х в Германии ощутимо дешевле, чем в России, но даже там покупать его никто не спешит. За неделю камень понравился только 20 пользователям, что свидетельствует о системном провале тётушки Су.

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Найти Ryzen 9 9900Х в российских магазинах достаточно сложно, но купить его и вовсе невозможно, ведь за 12-ядерник просят 73 490 рублей. Сумма космическая и не укладывается в логику нормального пользователя. Эксперты отмечают, что Ryzen 9 9900Х пользуется минимальным спросом, поскольку не является флагманом и слишком дорогой для массового потребителя. Смысла в приобретении такого процессора почти нет, ведь менее дорогой Ryzen 9 7900Х отлично справляется с играми и вполне достаточен для любых других задач. Что любопытно, за Ryzen 9 7900Х просят 45 тысяч рублей, а в итоге процессор прошлого и нового поколения кажутся слишком дорогими и плохо продаются в рознице.

Смотреть в сторону Ryzen 9 9950Х мы вам крайне не рекомендуем, ведь 16-ядерный флагман продаётся за 98 тысяч рублей. Заинтересовать такой камень может миллионеров или блогеров, но из-за ухода платёжной системы YouTube с российского рынка авторы предпочитают не делать необдуманных покупок. Флагман прошлого поколения Ryzen 9 7950X можно купить за 58 тысяч рублей, но даже такая сумма слишком большая, чтобы заинтересовать рядового геймера. В Mindfactory за Ryzen 9 9950Х просят 655 евро, ну а это немногим больше 66 тысяч рублей.

Неудивительно, что немецкие покупатели не рвутся за новым флагманом в магазин, ведь на прилавках лежит Ryzen 7 7800X3D. Как видите, в немецкой рознице за самый быстрый игровой процессор 419 евро, хотя ещё месяц назад он стоил около 360 евро. Даже в этом случае российская розница способна удивлять, ведь здесь Ryzen 7 7800X3D в дефиците. Спрос на процессор такой огромный, что в Россию завозится слишком мало, а в итоге его цена доходит до 72 тысяч рублей. В Mindfactory в переводе на рубли его можно купить за 42 тысячи, что на целых 30 тысяч дешевле, чем на ЯндексМаркете. Скорее всего, по мере насыщения рынка спрос на Ryzen 7 7800X3D пойдёт на спад. Вполне возможно, что нас ждёт прямо противоположный сценарий, ведь Core Ultra 9 285K не только будет дороже, но и не станет самым быстрым игровым камнем. Это значит, что продажи Ryzen 7 7800X3D продолжат расти, а купить его за привычные 40 тысяч рублей уже не получится. Если вы не планируете покупать видеокарту за 280 тысяч рублей, то вас устроит и Ryzen 7 7700X, который за меньшие деньги предлагает почти максимальный уровень производительности в играх.