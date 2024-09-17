По данным инсайдеров, в американской рознице дела у Intel идут не лучше

Судя по всему, в ближайшее время вопрос о разделении Intel на несколько подразделений и продаже заинтересованным инвесторам не стоит. Американский чипмейкер подписал важный контракт и будет выпускать процессоры для Amazon. Валовая прибыль достигнет $7.8 миллиарда, ну а сможет ли Intel уйти в плюс, зависит от целого ряда факторов. Узел под названием 20А, о котором так много писали в прессе, был благополучно заброшен, а сегодня перспективным считается 18А, выпуск чипов по нормам которого стартует во второй половине 2025. Время на раздумья у руководства американской компании есть, а пока следует сосредоточиться на насущных проблемах. Как оказалось, дела с продажами настольных процессоров последних поколений так плохи, что впору бить тревогу.

Согласно данным инсайдеров, особенно плохо обстоят дела на немецком рынке, где индикатором спроса считается сеть Mindfactory. Ну а здесь за последнюю неделю удалось реализовать 2975 процессоров AMD и только 310 процессоров Intel. Положение критическое, ведь ни один камень Intel не вошёл в двадцать наиболее популярных решений. Аналитики отмечают, что на самом деле всё только начинается, ведь доля красных продолжает увеличиваться и достигла важного исторического рекорда. Если перевести полученную информацию в проценты, то можно сделать вывод, что за Intel осталось 9.44% рынка, тогда как AMD получила 90.56% долю. Примерно такое же распределение показателей и по выручке, где красные получили 98.66%, а за синими осталось 10.34%. Что примечательно, AMD зафиксировала ещё один важный рекорд. Так, за прошлую неделю было реализовано в 2 раза больше процессоров с сокетом АМ5, чем АМ4, ну а это говорит об увеличении маржи и улучшении финансовых показателей.

Самым продаваемым процессором снова стал Ryzen 7 7800X3D, который предлагает самую высокую игровую производительность на рынке. Raptor Lake и Raptor Lake Refresh остаются плохо востребованы, а главная причина в нестабильной работе и частых поломках. Несмотря на то, что Intel выпустила патч с исправлениями месяц назад, флагманы продолжают ломаться, а всё это настораживает экспертов. Можно предположить, что мы становимся свидетелями отложенного эффекта. Например, все сломанные за последний месяц чипы уже были повреждены, а теперь просто сдаются по гарантии. Будем надеяться, что это так, а иначе волна негатива окажется способна свести продажи процессоров Intel до нуля. Инсайдеры отмечают, что даже на американском рынке, где AMD традиционно занимала второе место, наблюдается высокий спрос на продукцию тётушки Су. Amazon и Newegg не публикуют точных цифр, но заявляют, что разница между продажами продукции Intel и AMD остаётся высокой. Эксперты полагают, что мы становимся свидетелями формирования новой тенденции, ведь за короткий срок процессоры AMD из решений второго плана превратились в самые желанные продукты на планете. Пока Intel решает накопившиеся проблемы, шансов выйти из кризиса нет, ну а все надежды связаны с архитектурой Arrow Lake. Если новая серия окажется неудачной, то спасти синих смогут только большие инвестиции со стороны правительства США.

Добавим, что не всё удачно складывается и у AMD. Так, новое поколение серии Ryzen 9000 продаётся крайне плохо. Камни разочаровали рядовых пользователей и были встречены экспертами очень прохладно. За прошлую неделю в Mindfactory купили всего по 20 штук Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700Х и Ryzen 9 9900Х, тогда как флагман Ryzen 9 9950Х разошёлся в количестве 30 единиц. Потенциальным покупателям не понравился незначительный прирост быстродействия между поколениями. Кроме того, серия Ryzen 7000 просто дешевле, предлагая отличную скорость за разумные деньги.