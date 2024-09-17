Давление со стороны Белого дома стало не таким явным, но окончательное решение уже принято

В последние полгода наблюдалось чрезвычайно высокое давление со стороны Вашингтона, в рамках которого Брюссель принуждали отнять и поделить замороженные российские миллиарды. Какое-то время лидеры Европы отказывались даже обсуждать такую возможность, но дядюшка Сэм умеет найти подход к нужным людям, а со временем позиции сопротивляющихся стали редеть. Даже Бельгия, где и хранится львиная часть средств, дала добро на их фактическую конфискацию, тогда как многие другие страны и вовсе предпочитают не иметь личного мнения по этому поводу. Первоначально предполагалось, что со счетов снимут только проценты по депозитам. В год таким образом можно рассчитывать на €2 миллиарда, но в итоге даже такой суммы ястребам Вашингтона показалось мало.

Давление усиливалось, ну а в итоге страны ЕС придумали отличную схему отъёма российских денег. Так, замороженные миллиарды будут выдаваться Украине в качестве кредита. При этом наличными Киев ничего не получит. Вместо бумажек Зеленскому приведут ещё немного списанной техники, за которую заплатят российскими деньгами, выданными Украине в кредит. Кто в конечном итоге заплатит за этот праздник жизни, уже никого не волнует, ведь средства начнут поступать в бюджет ЕС. Несколько месяцев назад писали о том, что план находится на стадии урегулирования и почти готов к реализации. Называлась сумму до 50 миллиардов евро, ну а местные чиновники и бюрократы уже радостно потирали руки, ожидая огромных финансовых вливаний в оборонный сектор. Нельзя сказать, чтобы реализация плана не встречала сопротивления, но под давлением со стороны Вашингтона он не казался нереалистичным.

Вот только в какой-то момент идея перестала витать в воздухе, а бюрократы из Брюсселя и вовсе начали делать вид, что никаких денег они уже не хотят. По данным издания The Financial Times, на самом деле главная причина охлаждения страстей вокруг российских денег заключается в снятии напряжения на американском небосклоне после выдвижения в качестве кандидата в президенты Камалы Харрис. Судя по всему, Демократы полагали, что шансы у Байдена победить Трампа остаются призрачными, поэтому так сильно давили на Евросоюз. Решение об использовании российских денег должно было быть вынесено до конца ноября, но теперь спешить Белый дом уже не хочет. Время рискованных решений прошло, а сегодня предлагается менее агрессивный план. Так, кредит всё ещё планируют дать, а платить намерены российскими деньгами. В этом плане ничего не изменилось, а вот сроки и реализация плана уже не те.

Американские журналисты пишут, что в настоящее время Еврокомиссия проводит консультации с членами ЕС. Требуется выслушать позицию каждого, включая опасения относительно последствий и фактической выгоды для всего блока. Именно поэтому точная сумма кредита не называется, поскольку она может варьироваться от 20 до 40 миллиардов евро. Особенно беспокоит Брюссель нежелание Венгрии принимать условия дядюшки Сэма. Вашингтон послал важные сигналы, а значит деньги нужно отнять и поделить. В это время Орбан делает противоречивые заявления и постоянно критикует позицию, в рамках которой попытки отнять российские деньги могут привести к опасным последствиям. В последнее время европейская валюта кажется стабильной, но экономика Старого света испытывает сильное давление. Отказ от дешёвых энергоносителей из России вынуждает крупные компании тратить на производство слишком много денег, а значит доходы в бюджет снижаются. Ранее удавалось заваливать Китай автомобилями и станками, но сегодня Пекин стал глобальной проблемой, опережая европейских производителей электрокаров по количеству реализованной продукции. Критики выделения денег Киеву за счёт российских активов опасаются, что таким образом евро потеряет привлекательность на международном рынке и советуют оставить деньги РФ в покое. Всё это не устраивает людей в Белом доме, а значит давление на Брюссель продолжится. Некоторые эксперты полагают, что в столице европейской демократии предпочтут изменить действующие правила, а в результате для принятия решение больше не потребуется единогласная позиция всех членов.