Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
The Financial Times: Брюссель всё ещё хочет выдать Зеленскому кредит за счёт замороженных денег РФ
Давление со стороны Белого дома стало не таким явным, но окончательное решение уже принято

В последние полгода наблюдалось чрезвычайно высокое давление со стороны Вашингтона, в рамках которого Брюссель принуждали отнять и поделить замороженные российские миллиарды. Какое-то время лидеры Европы отказывались даже обсуждать такую возможность, но дядюшка Сэм умеет найти подход к нужным людям, а со временем позиции сопротивляющихся стали редеть. Даже Бельгия, где и хранится львиная часть средств, дала добро на их фактическую конфискацию, тогда как многие другие страны и вовсе предпочитают не иметь личного мнения по этому поводу. Первоначально предполагалось, что со счетов снимут только проценты по депозитам. В год таким образом можно рассчитывать на €2 миллиарда, но в итоге даже такой суммы ястребам Вашингтона показалось мало. 

Давление усиливалось, ну а в итоге страны ЕС придумали отличную схему отъёма российских денег. Так, замороженные миллиарды будут выдаваться Украине в качестве кредита. При этом наличными Киев ничего не получит. Вместо бумажек Зеленскому приведут ещё немного списанной техники, за которую заплатят российскими деньгами, выданными Украине в кредит. Кто в конечном итоге заплатит за этот праздник жизни, уже никого не волнует, ведь средства начнут поступать в бюджет ЕС. Несколько месяцев назад писали о том, что план находится на стадии урегулирования и почти готов к реализации. Называлась сумму до 50 миллиардов евро, ну а местные чиновники и бюрократы уже радостно потирали руки, ожидая огромных финансовых вливаний в оборонный сектор. Нельзя сказать, чтобы реализация плана не встречала сопротивления, но под давлением со стороны Вашингтона он не казался нереалистичным. 

Вот только в какой-то момент идея перестала витать в воздухе, а бюрократы из Брюсселя и вовсе начали делать вид, что никаких денег они уже не хотят. По данным издания The Financial Times, на самом деле главная причина охлаждения страстей вокруг российских денег заключается в снятии напряжения на американском небосклоне после выдвижения в качестве кандидата в президенты Камалы Харрис. Судя по всему, Демократы полагали, что шансы у Байдена победить Трампа остаются призрачными, поэтому так сильно давили на Евросоюз. Решение об использовании российских денег должно было быть вынесено до конца ноября, но теперь спешить Белый дом уже не хочет. Время рискованных решений прошло, а сегодня предлагается менее агрессивный план. Так, кредит всё ещё планируют дать, а платить намерены российскими деньгами. В этом плане ничего не изменилось, а вот сроки и реализация плана уже не те. 

Американские журналисты пишут, что в настоящее время Еврокомиссия проводит консультации с членами ЕС. Требуется выслушать позицию каждого, включая опасения относительно последствий и фактической выгоды для всего блока. Именно поэтому точная сумма кредита не называется, поскольку она может варьироваться от 20 до 40 миллиардов евро. Особенно беспокоит Брюссель нежелание Венгрии принимать условия дядюшки Сэма. Вашингтон послал важные сигналы, а значит деньги нужно отнять и поделить. В это время Орбан делает противоречивые заявления и постоянно критикует позицию, в рамках которой попытки отнять российские деньги могут привести к опасным последствиям. В последнее время европейская валюта кажется стабильной, но экономика Старого света испытывает сильное давление. Отказ от дешёвых энергоносителей из России вынуждает крупные компании тратить на производство слишком много денег, а значит доходы в бюджет снижаются. Ранее удавалось заваливать Китай автомобилями и станками, но сегодня Пекин стал глобальной проблемой, опережая европейских производителей электрокаров по количеству реализованной продукции. Критики выделения денег Киеву за счёт российских активов опасаются, что таким образом евро потеряет привлекательность на международном рынке и советуют оставить деньги РФ в покое. Всё это не устраивает людей в Белом доме, а значит давление на Брюссель продолжится. Некоторые эксперты полагают, что в столице европейской демократии предпочтут изменить действующие правила, а в результате для принятия решение больше не потребуется единогласная позиция всех членов. 

#политика #экономика #европа #замороженные активы россии
+
Написать комментарий (0)
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Столтенберг: Страны НАТО должны индивидуально дать разрешение Украине на нанесение ударов по России
Журналист CNN назвал обстановку в Киеве гнетущей и заявил, что столица перестала быть безопасной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые из Германии совершили прорыв в исследованиях космоса и материалов
1
В России предлагают запретить использование любых устройств во время вождения, кроме навигаторов
12
Транспортные самолёты в обмен на истребители: Бразилия и Индия ведут переговоры о бартерной сделке
2
КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
2
США тайно поставили на Украину экспериментальную колёсную гаубицу 2CT Hawkeye MHS
3
Вредоносная программа инфицировала 1,3 млн приставок Android TV почти в 200 странах
1
Зеленский: Нам нужно оснастить 14 бригад, но оружия не хватило даже на четыре
+
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
7
MW: ВВС США готовят более 30 эскадрилий беспилотников MQ-9 Reaper к военным операциям против Китая
1
Пауэрбанк Anker Zolo 25 000 мАч мощностью 165 Вт с дисплеем и встроенными кабелями появился на фото
1
Астрономы обнаружили новую звезду в созвездии Большой Медведицы, похожую на наше солнце
+
Tom's Hardware составили список 20 лучших твердотельных накопителей на сентябрь 2024 года
2
Жесткие диски 1990-х годов начали выходить из строя, поэтому не рекомендуется хранить на них данные
2
Эксперты ASML: Китай отстает от США на 15 лет в области производства полупроводников
6
Глава Nvidia: «Мы больше не можем создавать компьютерную графику без ИИ»
1
Раскрыты цены материнских плат Gigabyte на базе AMD X870/X870E
+
В разработке находится очередная игра Far Cry
15
В Китае открылся первый в мире подвесной мост с длинными пролетами на бессвайном фундаменте
+
Новый Google Pixel 9 Pro Fold за $1 800 может разломаться на две части при сгибании не в том месте
+
GTA 6 станет главной причиной для покупки PlayStation 5 Pro
1

Популярные статьи

Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
85
Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
2
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
42
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
5
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
20
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
12
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
3
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
3
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
2
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
48

Сейчас обсуждают

Колючка
15:40
-30 или ты лох
Появились первые тесты FINAL FANTASY XVI на ПК: даже RTX 4090 не справляется с 4K
Колючка
15:39
Это всё ,что можешь?
Появились первые тесты FINAL FANTASY XVI на ПК: даже RTX 4090 не справляется с 4K
Колючка
15:39
ПОДНАЖМИ
Появились первые тесты FINAL FANTASY XVI на ПК: даже RTX 4090 не справляется с 4K
Колючка
15:39
Стим пофиксил этот баг ещё до пандемии.
Появились первые тесты FINAL FANTASY XVI на ПК: даже RTX 4090 не справляется с 4K
Gerr_Lord87
15:38
Жду🤣🤣🤣👍
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
Колючка
15:37
Ну да, зачем успевать урвать последние карты по нормальным ценам, лучше подождать карты мощнее на 10%, зато в полтора раза дороже.
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
Gerr_Lord87
15:37
Пятое поколение rtx будет уже через два-три месяца.
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
swr5
15:33
Это компьютерные клубы в Китае закупились Интелом и вещают в Стим свою статистику с каждого компа с десятками тысяч аккаунтов. Комп один, а в статистике отображаются десятки тысяч интелов лишних.
Появились первые тесты FINAL FANTASY XVI на ПК: даже RTX 4090 не справляется с 4K
Gerr_Lord87
15:32
А зачем ждать? Шестая линейка будет только в 2026-2027 году. Видя, какие игры тяжёлые на UE5 пошли, то лучше дождаться пятую линейку. Она ведь уже скоро появится на прилавках магазинов.
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
Колючка
15:32
И всего 50 тысяч процессоров АМД...
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем