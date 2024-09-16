Разделяют ли такое мнение рядовые геймеры, нам предстоит узнать совсем скоро

Аналитики отмечают, что PlayStation 5 страдает от нехватки производительности. Несмотря на то, что быстродействие настольных процессоров и видеокарт увеличивается медленно, создавать технологические шедевры стало крайне сложно. Даже рядовые пользователи замечают, что в некоторых играх последних лет разработчики уже даже не пытаются обеспечить полноценные 60 кадров в секунду в разрешении 4К. Вместо этого геймерам предлагается не больше 30 fps с плавающим разрешением, которое то и дело снижается до 2К. Чаще всего геймеры так увлечены процессом, что не замечают подобных фокусов, но в целом проблема становится всё более заметной.

Можно сделать вывод, что руководство Sony прекрасно знает о проблеме, о чём свидетельствует скорый выход PlayStation 5 Pro. Новая игровая приставка появится на прилавках в начале ноября и предложит самый большой скачок производительности в рамках текущего поколения. Согласно официальным данным, только за счёт аппаратных улучшений удастся повысить количество кадров в секунду на 50%, но есть ещё и программный компонент в виде технологии масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution. В итоге нас пытаются убедить, что общая мощность консоли увеличилась в 2 раза, и это довольно серьёзная заявка.

На этом фоне многие аналитики задаются вопросом, как всем этим воспользуются разработчики? На официальной презентации PlayStation 5 Pro мы не увидели никаких прорывов, но приставка должна оставаться актуальной до конца 2026 года, а значит ещё два года она станет технологическим потолком для блокбастеров текущего поколения. Поскольку десятки миллионов геймеров ожидают выхода Grand Theft Auto VI, то эксперты прежде всего оценивают потенциал новой консоли. По мнению некоторых аналитиков, PlayStation всегда оставалась бутылочным горлышком, сильно ограничивающим потенциал видеоигр. Особенно проблема была заметна для Rockstar. Разработчик известен попытками сделать игры максимально технологичными, ну а компьютерная версия Red Dead Redemption 2 до сих пор способна поставить в тупик самые мощные видеокарты. Ожидается, что Grand Theft Auto VI предложит самый большой виртуальный мир в истории, ну а это означает, что потребуется чрезвычайно высокая вычислительная мощность для запуска и обработки поступающей информации.

Аналитики полагают, что благодаря высокому потенциалу PlayStation 5 Pro, Grand Theft Auto VI станет первой игрой в серии, в которой ограничения производительности консоли не будут оказывать на разработчиков сдерживающего эффекта. Это очень хорошая новость. Именно поэтому считается, что Grand Theft Auto VI – это главный козырь Sony, ведь в 2025 году приставку будут покупать только для того, чтобы получить полноценный игровой опыт. Пока же консоль вызывает массу вопросов. По своей комплектации она идентична PlayStation 5 Digital Edition, поскольку имеет только один джойстик и лишена приводя для чтения дисков. Вот только за такую приставку просят 400 долларов, тогда как новинка в США будет стоить 700 долларов. Всё намного хуже в Европе, где за PlayStation 5 Pro намерены просить 800 евро. Это 950 долларов по курсу, а значит мы имеем дело с самой дорогой массовой приставкой в истории.

Инсайдеры пишут, что таким образом японская корпорация пытается прощупать почву. Уже сегодня идёт разработка PlayStation 6, а значит разработчикам нужно исходить из определённого бюджета. Рост инфляции и удорожание чипов вынуждает поднимать цены, но вначале требуется убедиться в том, что геймеры готовы платить за PlayStation 5 Pro 700 долларов.

Пока же Sony сталкивается со шквалом критики и вынуждена искать оправдание такому значительному росту стоимости приставки. Если верить словам генерального директора подразделения PlayStation, то самая большая ценность PlayStation 5 Pro заключается в том, что геймеры смогут получить максимальное качество картинки без лишних действий. Потребуется только включить приставку, а после выбрать на экране одну из установленных игр. Хидеаки Нисино отмечает, что на персональных компьютерах всё намного сложнее, ну а владельцы приставок имеют большое преимущество в удобстве, а значит должны платить. Странно, что руководство Sony так долго думало, ведь со времён появления первой PlayStation удобство и портативность существовали всегда, ну а брать деньги решили только сейчас.

Как бы там ни было, если сравнить PlayStation 5 Pro с актуальными видеокартами, то можно прийти к самым противоречивым выводам. Если обратить внимание на характеристики графического чипа, то приставка кажется больше похожей на Radeon RX 7800 XT. По данным экспертов, быстродействие её будет находиться на уровне Radeon RX 7700 XT, тогда как GeForce RTX 4070 и всё же окажется быстрее. Что любопытно, по количеству потоковых процессоров (ядер CUDA), PlayStation 5 Pro соответствует видеокартам AMD, тогда как графические чипы NVIDIA заметно уходят вперёд. А вот по теоретической мощности консоль действительно равна Radeon RX 7700 XT.

Как всем этим воспользуются разработчики игр, сказать сложно. Инсайдеры писали, что некоторые студии в восторге от приставки, тогда как другие указывают на слабый процессор. И вот здесь самое время вспомнить, что камень построен на архитектуре Zen 2 и остался таким же, как и в момент релиза PlayStation 5. Именно процессор останется самым слабым звеном системы, а значит без оптимизации и компромиссов не обойтись. Сегодня AMD предлагает настольные процессоры на архитектуре Zen 5, ну а это слишком большой разрыв даже для игровых приставок.