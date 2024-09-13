Где Biostar нашла так много старых графических чипов, узнать не удалось

Radeon RX 580 вышла в апреле 2017 года и стоила 229 долларов. Видеокарта быстро стала популярной, поскольку за свои деньги предлагала приличный запас производительности, а в какой-то момент даже вошла в список самых востребованных на платформе Steam. Благодаря наличию 8 Гб видеопамяти видеокарта могла запускать любые игры в разрешении 2К, но по непонятной причине руководство AMD решило быстро остановить производство графического чипа. Видеокарта отлично продавалась, а в 2018 стала жертвой майнеров. Radeon RX 580 демонстрировала один из лучших показателей для добычи криптовалют, что привело к вымыванию значительной части решений с рынка. Эксперты были разочарованы действиями Лизы Су, поскольку вместо массовых продуктов начали выпускаться крайне сомнительные решения, стоимость которых была в разы выше Radeon RX 580.

При этом производительность новинок была далека от рекордной, а конкурировать с продукцией NVIDIA стало невозможно. С тех пор AMD не раз предпринимала попытки выйти на массовый рынок, но постоянно допускала одни и те ошибки. О существовании старой видеокарты рядовые геймеры давно забыли, но усилиями Biostar совсем скоро на рынке появится большая партия Radeon RX 580. Неясно, где производитель нашёл столько графических чипов на архитектуре Polaris, чтобы начать полноценный выпуск видеокарт. Информации на этот счёт нет, а вот другие подробности немного разочаровывают. Прежде всего выяснилось, что речь идёт о Radeon RX 580 2048SP. Это версия, получившая 2048 потоковых процессоров, тогда как оригинальная имела 2304. Она полагалась на чип Polaris 20 XL и в целом уступала эталонной видеокарте по скорости работы. Biostar не пишет, на каких рынках будет доступна новая видеокарта, а также не уточняет сроки поставки.

Как бы там ни было, но ожидать большого спроса на Radeon RX 580 2048SP не приходится. Сегодня она не способна обеспечить даже высокие настройки графики в требовательных играх в разрешении 1080р, а перспективы такой видеокарты крайне туманны. Всё дело в том, что сама AMD уже не выпускает драйверы для старой видеокарты, а значит никаких улучшений в новых проектах ждать не приходится. Ну а поскольку сама AMD пока не смогла выпустить встроенную видеокарту, которая бы ощутимо обходила дискретные по скоростным показателям, то Radeon RX 580 2048SP подходит для нетребовательных геймеров. Она будет запускать шутеры и классические игры, включая ГТА 5 и Майнкрафт. Видеокарта также не поддерживает трассировку лучей и технологию масштабирования. Кроме того, она довольно прожорливая, а сама Biostar так и не назвала рекомендованную стоимость. Будет любопытно, если спустя 7 лет после официального релиза Radeon RX 580 окажется дороже, чем за такую видеокарту просили на старте продаж. В любом случае, если вы увидите Radeon RX 580 в магазине, лучше не тратьте на неё свои деньги. Жизненный цикл такой видеокарты подошёл к концу, а значит никаких перспектив у неё нет. Разработчики игр не занимаются оптимизацией программного кода под архитектуру Polaris, а в итоге любая актуальная видеокарта будет демонстрировать более впечатляющие результаты.