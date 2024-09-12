Речь о внутриигровых предметах и виртуальных валютах, способствующих обогащению разработчиков видеоигр

Сегодня даже не самые крупные разработчики продают видеоигры за 70 долларов. Устанавливать ценник выше студии не могут из-за существующих антимонопольных ограничений, но уже в рамках следующего поколения игровых приставок стоимость блокбастеров достигнет 80 долларов. Что примечательно, это только вершина айсберга, поскольку на самом деле речь идёт о базовой цифровой версии. При желании геймер может купить версию с самым разнообразным контентом, а в итоге полная версия с недоступным рядовым пользователям оружием и уникальными предметами может затянуть на 150 долларов. Ну а поскольку аппетиты растут, то популярные проекты ещё и получают дополнительный контент. Это могут быть новые уровни, квесты и многое другое. Например, 24 сентября для Mortal Kombat 1 выйдет дополнение под названием Khaos Reigns. Разработчики рассказали о появлении новых испытаний, арены для битв и шести персонажей. Кроме того, расширится сюжетная линия, ну а заплатить за всё это придётся 50 долларов. Многие игры спустя год после своего выхода стоят дешевле, ну а здесь речь идёт о не самом большом дополнении.

Геймеры тратят на развлечения всё больше денег, а особенно тревожно выглядят навязчивые попытки ввести в видеоигры признаки рулетки. Всё это давно стало реальностью в онлайн-играх, где за деньги можно получить самые различные комплекты оружия. Кто-то гоняется за уникальными расцветками, тогда как другим важна скорость получения уровня и ресурсов. Используются хитроумные способы выкачивания средств у геймеров, ну а всё это привлекает внимание властей европейских стран. Как стало известно, Epic Games, Electronic Arts, Roblox, Microsoft и Activision Blizzard, оказались под прицелом европейских потребительских организаций. В четверг Европейская организация потребителей (BEUC) совместно с 22 своими партнёрами из разных стран ЕС подала официальную жалобу в Европейскую комиссию и Европейскую сеть по защите прав потребителей. Утверждается, что разработчики игр открыто вводят геймеров в заблуждение, а также принуждают тратить деньги, используя для этого широкий арсенал внутриигровых предметов.

Основной причиной подачи жалобы стала растущая обеспокоенность общественности и родителей по поводу зависимости детей от видеоигр. Многие родители утверждают, что разработчики игр намеренно создают механики и функции, направленные на усиление зависимости у молодых игроков, вынуждая их проводить больше времени в игре. Ну а поскольку получать те или иные достижения со временем становится всё труднее, то подрастающее поколение вынуждено тратить реальные деньги. Доходы разработчиков увеличиваются, а происходит это за счёт неопытных геймеров, большую часть которых составляют несовершеннолетние. Генеральный директор BEUC Агустин Рейна пишет, что было зафиксировано множество случаев, когда разработчики вводили детей в заблуждение, подталкивая к необдуманным финансовым тратам. Отмечается, что виртуальный мир не может действовать в отрыве от законов Евросоюза, а значит регулятор должен вмешаться, сделав правила реализации контента на рынке видеоигр прозрачными и справедливыми. Одной из ключевых проблем, на которые обращают внимание авторы жалобы, является использование внутриигровых валют. Виртуальные деньги позволяют игрокам приобретать различные предметы и улучшения, создавая ложные ощущения, что таким образом тратятся не настоящие деньги. Внутриигровые покупки часто совершаются на эмоциях, а дети не осознают реальные последствия транзакций. В результате это может приводить к значительным финансовым потерям для семей, ну а разработчики ссылаются на собственные правила и условия пользовательского соглашения и не готовы возвращать потраченные деньги.

Также в жалобе отмечается, что внутриигровые покупки нередко лишают потребителей права на возврат средств или обмен товара. Виртуальные предметы и бонусы просто не подлежат возврату, что приводит к тому, что пользователи могут потерять деньги в случае ошибки или необдуманной покупки. Представители BEUC утверждают, что подобные действия являются нарушением прав потребителей, особенно в случаях, когда речь идёт о детях и подростках, которые легко поддаются влиянию игровых механик. Жалоба направлена против таких известных компаний, как Epic Games, создателя популярной игры Fortnite, Electronic Arts, известной своими спортивными симуляторами FIFA и Madden NFL, а также Roblox, Microsoft, Activision Blizzard, Mojang Studios (создателя Minecraft), Supercell (известного по Clash of Clans) и французского разработчика Ubisoft. Эти компании используют системы внутриигровых покупок, которые становятся всё более популярными среди геймеров. Эксперты отмечают, что внутриигровые валюты разработаны таким образом, чтобы сбивать потребителей с толку и побуждать их тратить больше денег. Разработчики игр знают об уязвимости молодых игроков, но продолжают использовать различные уловки, чтобы подтолкнуть детей и подростков тратить ещё больше. Это значит, что пока видеоигры становятся всё более массовыми и доступными, риски, связанные с их использованием, также возрастают. Организации, подающие жалобу, требуют от Европейской комиссии более строгого регулирования внутриигровых покупок и валют. Они настаивают на введении мер, которые бы обеспечили большую прозрачность для потребителей и защиту их прав, особенно в случаях с несовершеннолетними геймерами. Они также указывают на необходимость введения более жёстких правил возврата средств за цифровые покупки и ограничения использования агрессивных маркетинговых стратегий, нацеленных на детей.