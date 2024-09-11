Большая часть актуальных операционных систем в принудительном порядке обновиться до одной из новых версий

Несмотря на то, что предварительная версия Windows 11 24H2 доступна уже давно, широкий круг пользователей ещё не начал получать новую операционную систему по воздуху. На официальном сайте Microsoft всё настолько запутанно, что разобраться в сроках практически невозможно. Ясно одно, официальная рассылка не началась, хотя некоторые компьютеры уже начали получать полноценную версию актуальной операционной системы. По данным инсайдеров, глобальная загрузка начнётся совсем скоро, ну а пока Софтвреный гигант приготовил неприятный сюрприз тем, кто давно не использовал обновление ОС.

Как стало известно, сразу 7 вариантов настольной операционной системы Windows 11 перестанет получать патчи с обновлениями безопасности в октябре 2024 года. Причина лежит в особенностях технической поддержки, которым Microsoft начала следовать несколько лет назад. Так, если на вашем ПК установлена версия Windows 11 22H2, то больше никаких обновлений безопасности не будет, а случится это 8 октября. Вполне возможно, что полноценный релиз Windows 11 24H2 состоится в это же время, а пока разработчик планирует использовать принудительные меры к тем, кто не захотел добровольно перейти на финальную версию Windows 11 23H2. Сообщается, что все совместимые компьютеры получат эту версию операционной системы, тогда как остальные будут вычеркнуты из списка актуальных.

Если вспомнить недавние заявления, то можно сделать вывод, что речь идёт о компьютерах, комплектующие в которых не могут похвастать поддержкой актуальной операционной системы. Напомним, в момент выхода Windows 11 стало известно о повышенных системных требованиях, но пользователи быстро нашли выход из положения. После внесения изменений в загрузочный диск появилась возможность установить ОС даже на старые компьютеры, но в рамках Windows 11 24H2 такую возможность планировали закрыть. Похоже, все пользователи, которые ранее не поставили Windows 11 23H2, уже не смогут обновиться до этой операционной системы. Microsoft не утруждает себя объяснениями, но эксперты полагают, что решение связано с тем, чтобы исключить неподдерживаемые ПК из списка совместимых. Ну а поскольку представители Софтверного гиганта не раз напоминали о важности установки ОС только на совместимое железо, упрекнуть компанию в нарушении прав пользователи не могут.

Windows 11 22H2 Home Windows 11 22H2 Pro Windows 11 22H2 Pro для образовательных учреждений; Windows 11 22H2 Pro для рабочих станций Windows 11 22H2 SE Windows 11 21H2 Enterprise Edition Windows 11 21H2 IoT Enterprise Edition

Выше вы можете найти список версий операционных систем, которые потеряют поддержку после 8 октября. Как уже было сказано выше, если на ПК установлен современный процессор с поддержкой всех необходимых технологий, то вместо Windows 11 22H2 в принудительном порядке установится Windows 11 23H2, во всех остальных случаях пользователи просто потеряет возможность получать обновления безопасности. Ну а это очень тревожный звонок, поскольку антивирусная защита также перестанет оставаться в актуальном состоянии. Можно было бы предложить вернуться на Windows 10, вот только ровно через год эта операционная система перейдёт в число устаревших. Жизненный цикл её завершится, после чего она начнёт медленно устаревать. Microsoft предлагает всем пользователям переходить на Windows 11, но не пишет, что делать тем, у кого компьютер не соответствует минимальным системным требованиям.

Установить актуальную версию Windows 11 с чистого образа будет невозможно из-за системных требований, ну а Windows 10 также перестанет обслуживаться. Остаётся только Linux, где может работать даже самое старое железо. Напомним, что для бизнеса было сделано исключение. За определённую плату операционные системы на базе Windows 10 будут продолжать обновляться, но продлиться это ровно 2 года. Уже в 2025 начнётся массовая миграция на Windows 11, но только в том случае, если компания владеет актуальным оборудованием. Что делать с армией старых компьютеров, никто пока не знает. Решатся ли крупные компании перейти на Linux, пока неясно, но выбора у бизнеса может просто не остаться.